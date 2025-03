El club de lectura de Casa África llega a los 100 libros

Aquí no hay tregua (Cambalache, 2024) de la escritora ganesa Ama Ata Aidoo es el libro número 100 que han leído los integrantes del club de lectura de Casa África, aquel que fundó el escritor Antonio Lozano en 2009 y que hoy dirige Ángeles Jurado, con su amor siempre constante por la literatura que se hace desde -o sobre- el continente vecino.

Historias que acercan orillas y corazones y que permiten un mayor entendimiento entre unos y otros, los de aquí y los de allá, a través del poder de las palabras. Palabras que cuentan aventuras y que también denuncian, como hace Ata Aidoo en los distintos relatos que configuran su obra.

«Es una de las autoras africanas que se declara abiertamente feminista y que dice que las africanas eran feministas antes de que existiera el feminismo. Es muy combativa, anticolonialista, antiimperialista», empieza explicando Jurado. «Habla dándole caña a todo el mundo: no solamente critica el colonialismo y la visión europea u occidental, sino también lo que hacen las élites corruptas y los males y las lacras que hay en las sociedades africanas, concretamente la ganesa», añade.

Historias cotidianas, temas profundos

A través de historias cotidianas, Ata Aidoo trata temas profundos y complejos, tal y como hace en el relato que abre el libro en el que habla del uso de la peluca y de los productos para aclararse la piel que usan las chicas en distintos países africanos como Ghana. «Te está hablando de los canones de belleza y del privilegio que supone ser más claro o tener el pelo liso, parecer blanco. Eso también viene del colonialismo, viene de la idea de que lo negro es feo, de que el pelo negro es feo, o de que los rasgos negros o la piel oscura son feos. Es una cuestión también de colonialismo mental, no es solamente una cosa anecdótica», explica Jurado remarcando la crítica social que hay en Aquí no hay tregua, traducido por Marta Sofía López y Maya García de Vinuesa.

La maternidad, las dificultades económicas, la corrupción de las élites, la prostitución, el materialismo o la crítica del capitalismo en la sociedad de Ghana también están presentes en esta obra que ha sido la encargada de poner la cifra redonda en la trayectoria de un club de lectura que, además de leer un libro al mes -con agosto como excepción-, también hace viajes al continente africano para conocer los escenarios de las ficciones o realidades que se encuentran entre las páginas de los distintos títulos que los acompañan a lo largo del año.

Así, han estado en Gambia y Senegal en 2017, en Casamance (también Senegal) en 2018, en Costa de Marfil en 2022, en la República de Guinea en 2023 y en Benín en 2024, siguiendo rutas como la de de Camarada papá (Libros de las Malas Compañías, 2021) de Armand Gauz, o las huellas El rey de Kahel (Baile del sol, 2021), de Tierno Monenembo.

Libros estrella

En el histórico del club de lectura de Casa África son muchos los títulos que se han acumulado a lo largo de 16 años, pero hay algunos que han calado de forma especial entre sus integrantes. Así, hay que destacar obras como Me quiere, no me quiere (Elefanta Editorial, 2020), del escritor mozambiqueño Mia Couto, Nuestra señora del Nilo (Editorial Minúscula, 2024), de la escritora ruandesa Scholastique Mukasonga, Historia de la mujer caníbal (Impedimenta, 2024) de la guadalupeña Maryse Condé o Ciudadana de segunda (Alba Editorial, 2022), de la nigeriana Buchi Emecheta.

Jurado también destaca la diversidad de géneros que se encuentran en la lista de los 100 libros que tienen a sus espaldas, géneros que incluyen la novela, la poesía, el ensayo, la epopeya o el cómic. Así, menciona el poemario Amnesia colectiva (Flores raras, 2018), de la poeta y activista queer sudafricana Koleka Putuma, que «habla mucho del amor, de Sudáfrica o del apartheid, de una manera muy sencilla y muy directa», o los ensayos como Historia de la literatura negroafricana (Casa África, 2009) de Lilyan Kesteloot o El reparto de África (Los Libros de la Catarata, 2024) de Roberto Ceamanos, o también la historia que Jurado define como «la Harry Potter africana», Bruja Akata (Noctura Ediciones, 2019) de la escritora de literatura fantástica, Nnedi Okorafor, ambientada en una escuela de magia en la ciudad nigeriana de Lagos.

La próxima reunión de este incansable club será el próximo 21 de abril, día en el que intentarán conectarse con la periodista irlandesa Sally Hayden, autora de Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos (Capitán Swing, 2024), el libro 101 que ya están leyendo los integrantes de este grupo apasionado por las palabras y por el continente vecino. Este año también está previsto que se lean títulos como Cobalto rojo (Capitán Swing, 2023) del investigador Siddharth Kara o Eve de entre sus escombros (Armaenia Editorial, 2024) de la escritora mauriciana Ananda Devi.