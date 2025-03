«Las redes de apoyo son lo que hacen más fácil el quererse»

Para no preguntarle, una vez más, cómo queda el cuerpo después de todo: ¿cómo queda el cuerpo después de cantarle al cuerpo después de todo?

Qué bonito me parece preguntar por el después del después, que es donde estoy ahora, aunque por eso mismo creo que aún lo sigo procesando. Pero si hablamos de después de escribir este disco y de haber canalizado todas esas emociones a través de la música, te puedo decir que el cuerpo se queda mucho mejor. Yo uso este oficio también como terapia y siento que haber volcado esas emociones, tanto las buenas como las malas, los aprendizajes y las angustias, al final me ha liberado un poco de ese peso, que creo que es una carga humana que nos oprime y compete a todas y todos. Yo canto desde mi prisma y mi perspectiva, pero creo que en este disco, aun siendo muy personal, hay mucho de un sentimiento muy colectivo y muy universal. Entonces, yo espero que a la gente que escuche estas canciones le quede el cuerpo un poquito mejor o, al menos, un poco más ligero, sin ese peso que cargamos siempre a la espalda y que es la vida misma, con nuestras heridas e inseguridades.

El cuerpo después de todo canta a la vulnerabilidad, la presión sobre el cuerpo, la ansiedad o la soledad, ¿se recrudecieron todas estas sensaciones en los dos últimos años en la industria musical?

Pues al final me he quedado con esa duda, ¿sabes? Me refiero a que no sé si he sentido todo esto por mis propias circunstancias, que es ser cantante y haber vivido estos dos últimos años con muchas vivencias laborales preciosas pero que también te abruman, o si no es más que el simple hecho de ir creciendo y madurando. Yo empecé esta aventura musical con 23 añitos y ahora tengo 25, casi 26. Y bueno, la vida se va haciendo a veces más agria, a veces más dulce; y todo eso va quedando en la memoria, en la retina y en la sensación física. Entonces, yo he sentido la necesidad de ir analizando cómo somatizaba todo eso que había me ocurrido en estos años a través del cuerpo. Quizás la metáfora, a la hora de escribir, se iba haciendo cada vez más literal, porque iba viendo cómo estaban pasando a través de mí todas esas vivencias y convertirlo en canciones ha sido un proceso sanador.

Antes mencionaba esa naturaleza universal del disco, pero también nombra muchas realidades y presiones que sufrimos, sobre todo, las mujeres, como dice en su canción homónima: «Sentir presente, humana y colectiva / la historia generalizada femenina».

Claro. Al final, el primer paso es reconocer lo que nos pasa y eso pasa por asumir muchas herencias, muchas cosas que nos han inculcado e impuesto desde lo social y que habrá que ir sanando. Todo eso que nos ocurre a muchas y que parece una costumbre me llevó a hablar de una «historia generalizada femenina». Me parece muy interesante y bonito que analicemos cómo todo esto va afectando a nuestras vidas.

¿Qué papel han desempeñado las mujeres que la han acompañado en el camino, desde su abuela y su madre en su álbum de debut, Con cariño y con cuidado (2023), hasta las que arropan este nuevo disco?

La verdad es que es curioso cómo, al final, todo se va entrelazando a lo largo del camino. Este disco tiene una parte de análisis desde el reflejo, desde los espejos de las otras, y si me preguntas por las mujeres de mi vida yo siempre he querido que sean eso también: un reflejo, que cuando me mire al espejo no solo me vea a mí misma, sino que vea a las que han venido detrás, que mire también a mis amigas, a mis referentes. Para mí, esa visión, ese tenerlas presentes, saber de su existencia, es lo que también te permite saber que el hueco de lo femenino en la Historia no lo ocupan solo tus soledades sino también las de tus compañeras y que podemos acompañarnos en estas luchas. Para mí, todas estas mujeres, sabernos existentes, siempre han sido un atisbo de fuerza, de valentía, de saber que no estoy sola en esta batalla que recorre también este disco.

«Tiene que ser más fácil el quererse», canta en otra de las joyas de este disco. ¿Qué es lo que lo hace más fácil para Valeria Castro?

Me emociona que esa canción pueda considerarse una joya. Precisamente, ahora mismo, en este momento en el que aún ando luchando contra algunas batallitas internas, lo que hace más fácil el quererse son esas redes de apoyo que tienes que intentar construirte alrededor, con gente que te quiera bien, que le importes y te importe, que te cuide. En mi caso, mi familia siempre me ha apoyado mucho y me ha ayudado a que sea más amable con la visión propia. Ahora siento también, en medio de esta vorágine preciosa que está siendo la presentación de la gira para llevar al directo todas estas canciones, que los equipos que me rodean también están haciéndome más fácil el quererme a mí misma. Sí, las redes de apoyo que nos sostienen hacen bastante más fácil el quererse y nos ayudan a darnos cuenta de los demonios que ocupan nuestra cabeza, porque creo que el proceso empieza por reconocer poco a poco su existencia e ir aprendiendo a convivir con todas las caras de una misma.

Su primer disco rinde homenaje a La Palma, su resiliencia y su gente, a la sombra del volcán. ¿Cómo ha forjado su forma de ser la isla en que nació?

Yo siempre diré que me ha marcado la vida entera. Al final es una idiosincracia la que traigo por ser de allí, por la educación de mi familia, por vivir rodeada de mar. Creo que ser de La Palma te define en cuanto a cómo miras el mundo. Entonces, aunque lo universal del mundo nos recoge a todas, creo que la isla siempre marca. A veces pienso que lo hace, sobre todo, en cuanto a poder valorar lo pequeño, poner el foco en las cosas pequeñas, incluso en los pequeños pensamientos, en los pequeños detalles. Creo que esa mirada viene definida por venir de un sitio pequeño, por darle importancia no a las grandes cosas sino a lo más terrenal. Creo que es un anclaje a tierra que luego, a mi parecer, te ubica bien en el mundo.

¿Alguna vez soñó, desde la periferia del Archipiélago en que se erige la isla bonita, con poner el nombre de La Palma en todo el mundo a través de sus canciones?

Pues ahora que me lo dices es verdad que eso no fue nunca algo que pensara y es bonito no haberlo soñado desde pequeña porque eso quiere decir que ese abanderamiento viene de forma orgánica y natural. Por ejemplo, el otro día estuve en La Revuelta con David Broncano y a todo el mundo le sorprendió que llevara un queso de almendras, pero yo ni siquiera lo pensé mucho porque, bueno, es que eso es lo que en mi casa me han enseñado a llevar de regalo.

Como mi familia también es de Los Llanos de Aridane, a mí me pareció totalmente natural porque ese tipo de ofrendas son detalles muy palmeros.

¡Claro! Esa cotidianidad y generosidad tan típica de La Palma. Y lo que me parece bonito es que esa bandera no sea un esfuerzo para una, sino que es mi forma de ser porque también me reflejo en la isla. Creo que eso quiere decir que los cimientos están bien puestos y se lleva con orgullo, con honra, el ser de un sitio por el cariño con que lo llevas dentro.

Cuidando la raíz.

Eso, cuidando la raíz, que no te la siembra nadie, sino que viene ya puesta desde siempre.

Valeria Castro en una imagen promocional de 'El cuerpo después de todo'. / LP

Y volviendo a El cuerpo después de todo, después de cantar La ceniza con el lanzaroteño Ale Acosta, nominada a un Grammy Latino, este disco cuenta con el timplista grancanario Hirahi Afonso en tres canciones, ¿busca siempre incorporar las sonoridades y nombres de la tierra?

Sin duda. Para mí fue maravilloso que Hirahi quisiera participar en este disco, con ese timple precioso con el que ya habíamos trabajado en su disco Lo puro. Es muy bonito poder compartir entre compañeras y compañeros de las Islas. Y en cuanto a Ale, todo el cariño y gratitud que le pueda dar nunca será suficiente. Al final, coincidir con personas que venimos de esta tierra nos une muchos por sabernos isleños, con esas circunstancias e idiosincracias propias de la tierra que te hacen sentir siempre, cuando estás en ciudades ajenas, un poco más en casa.

"Yo recuerdo con muchísimo cariño aquel concierto en el Alfredo Kraus"

La próxima semana hace doblete en el Auditorio Alfredo Kraus y se cumple un año desde que vino a presentar en este escenario Con cariño y con cuidado. ¿Lo recuerda como un concierto tan mágico como lo recuerdo yo, con una comunión preciosa con el público?

Bueno, madre mía, es que yo tengo miedo ahora de haber dejado las expectativas súper altas porque yo también lo recuerdo verdaderamente como uno de los mejores conciertos de toda la gira del año pasado. Ojalá se pueda volver a repetir y confío en que así sea porque ese espacio ya es mágico, el público es espectacular siempre en Gran Canaria y en todas las Islas y siempre que vuelvo a casa se nota una comunión que es difícil encontrar en otros sitios. Yo recuerdo con muchísimo cariño aquel concierto en el Alfredo Kraus y volvemos ahora con dos fechas para las que, si no me equivoco, se han vendido todas las entradas, que es algo que me parece un verdadero sueño.

Por último, el otro día se emocionó escuchando en directo en La Ventana su canción El tiempo que no estés, ¿diría que se han ido deshaciendo los nudos del miedo a medida que comparte con nosotras sus canciones?

Qué vergüenza me dio ese momento, pero qué bonita esta manera de expresarlo. Me ocurre que llevamos un mes de promoción del disco, con los ensayos de la gira, sin parar, y me ha quedado poco tiempo para darme cuenta. Esta semana hicimos el ensayo general con público del show de la gira y era la primera vez que me pasa que de repente, cantando las canciones, tan conectada con la gente desde el escenario, es cuando te empiezas a dar cuenta de que han sucedido cosas dentro de ti misma. Entonces, siento que me voy a reencontrar conmigo misma a lo largo de esta gira, que voy a salir transformada después de todo. Estos procesos se van viendo con el tiempo, porque al final este disco es un análisis a posteriori de todo lo que me ha sucedido en la vida en estos dos últimos años, así que luego habrá que ver qué genera este disco en mí en los próximos años. Siento que saldrá una Valeria Castro transformada, pero siempre a mejor, tanto para mí misma como espero que para la gente que me rodea.