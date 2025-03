Jela, artista canaria: "Ojalá se abran puertas fuera, pero antes quiero opciones en casa"

Comparte cartel en el Monopol Music Festival (2025) junto a Sara Socas, ¿por qué Tenerife es un terreno fértil para el rap?

La escena musical entre Gran Canaria y Tenerife son bastante similares y tienen cubierto todo el espectro, con peña más pegada y otra más underground. De Gran Canaria me encanta Samuraï y Silde, a quien descubrí hace poco.

¿Cómo será este directo en el gran escenario de Santa Catalina?

Vengo con mis amigos, la banda. Lo primero fue adaptar todas las bases instrumentales formato beat a la banda. Eso lo hicieron mis amigos, unos máquinas: Fernando Angulo, Manu Alles, Alberto Martín y Héctor Izquierdo. Hemos ensayado y visto cómo suena. Planteamos el tracklist según nos apetezca y siempre intentando que sea enérgico, con los cuatro temas más potentes al final.

¿Siempre cierra Rial guerrera?

Siempre. Luego está Dos caras con Fernikhan de Veneno Crew y Templo. En Rial guerrera ya estoy asfixiada.

Su primer trabajo largo, Templo (2023), le ha servido para desmarcarse en exclusiva del rap y es un álbum de mayor profundidad en el que participa su padre y su tío. ¿Qué implicó Templo en su carrera?

Desde que saqué mi primer tema, Honey (2020), venía con la idea de crear este disco. Quería tocar varios palos en los que me sintiera bien. Lo planteé así en un papel y lo guardé en la cartera hasta que finalmente salió publicado el trabajo. Es loco plasmar todo en un papel y ver cómo más tarde se convierte en un trabajo en el que participaron mis amigos y mi familia.

A nivel de medios técnicos, ¿cómo se gestó este trabajo que presentará en Gran Canaria?

Salió cuando tenía que salir. El disco lo trabajé en su mayoría con Eva Moreno, Fernikhan y Fernando Angulo, este último el colega que toca la batería en el grupo. Fue guay crearlo, teniendo en cuenta que cada uno trabajaba 40 horas en sus respectivos curros y cuadrar con Eva, por ejemplo, que es enfermera y hace guardias, era dificil. Hubo un punto en el que pensé que el álbum no iba a salir.

Puntos en común con Gata Cattana, una de sus referentes.

La precariedad, chica. Mi gran referente es Mercedes Sosa.

A la que hace un guiño en el álbum.

Es un vals que ella versionaba, Pequeña. Empezaron a cantarme esa canción cuando mi madre estaba embarazada.

Y ahora la canta a dos voces con su padre y su tío en la guitarra, como si fuese un arrorró.

La versionamos exactamente igual que ella lo hacía. Igual sí que tiene un componente de arrorró porque mi padre me la cantaba para dormirme [risas].

¿Qué visión de futuro tiene Jela en este momento, mientras se le abren varios huecos en festivales como el Phe, Boreal y el MMF?

Una visión optimista. Saqué Templo hace dos años, prácticamente. En este tiempo he reunido a la banda, pero no producía cosas nuevas. Ha sido un momento de máxima bajona y de no creerme creativa, de pensar que ya no tenía más que decir. Esa pedrada me ha acompañado este último año. Ahora me siento guay, estoy volviendo a producir, tengo varias demos grabadas... A ver si este año se empieza a gestar el segundo disco, es algo que me apetece un montón.

¿Será más similar al concepto mixtape, en el que se pueden escuchar canciones por separado, o un álbum conceptual?

El anterior lo lancé como mi carta de presentación. El otro día justo hablando con mis colegas, reuní al consejo de sabios y llegué a la conclusión de que para poder gestionar un disco, da igual que sea conceptual o no, primero me toca hacer introspección. Estas demos me han gustado porque he vuelto a conectar y hacer lo que me apetece.

Hace unas semanas, una figura internacional como Maluma llenaba Santa Catalina en el escenario del Carnaval. ¿Qué piensa al respecto como artista canaria que sube a unas tablas rubricadas en el mismo espacio?

Es bastante paradójico, aunque no sé si esa es la palabra adecuada para definirlo. Siempre pasa lo mismo, sobre todo en Carnavales, que se tiene ganada la etiqueta de ser la fiesta que nos define. La gente alaba siempre el Carnaval de Brasil y luego el de Tenerife. Se gasta un pastizal en traer artistas de talla internacional, eso es un reclamo que flipas y ahí está Óscar de León, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo... Como consumidora de música pienso en lo guay que es que traigan a estos cantantes a las Islas Canarias, para que no tengas que ir a escucharlos a Madrid. Por otro lado, me parece una salvajada desembolsar ese dinero.

¿Falta talento canario en conciertos? ¿Habría que potenciar las salas para que esa sea la lanzadera de músicos emergentes?

Es un cómputo global de diferentes cosas. Evidentemente, el formato sala te abre la puerta a festivales y deben de haber muchas habilitadas. No solo una aquí en Las Palmas de Gran Canaria, otra en La Laguna y otra en Santa Cruz de Tenerife. Se tiene que descentralizar la cultura y hay que abrir más el abanico. Tienen que haber salas para que los artistas underground puedan promocionarse, si no se les ayuda, ya no te digo con subvenciones, sino con espacios donde puedan expresarse, no va a poder trasladarse a grandes festivales. Considero que, por lo menos aquí, existen festivales que tienen en cuenta el talento local. Ojalá un macrofestival solo con peña de Canarias.

¿Qué es lo que falla en Canarias? ¿Hace falta irse a Madrid para ser visto?

Yo no quiero creer que haga falta irse a Madrid. No quiero creerlo porque me jodería. Está ya todo muy saturado ahí. No hace falta ir a Madrid como si fueras la protagonista de El bar Coyote a luchar por tus sueños. Probablemente acabes precaria en un curro sin tener tiempo para hacer música. La jugada puede salirte bien, pero siento que lo que hay que impulsar es el talento isleño desde Canarias. Tengo un obstáculo que es vivir aquí y todo un contexto que me impide acceder a un trabajo o una vivienda. Hice Templo con la ilusión de que el disco llegara a la gente, no solo por amor al arte y ese trabajo me ha abierto puertas. Ojalá salgan oportunidades fuera, pero primero que se me den en mi casa.