Gran Canaria rinde homenaje a Felo Monzón por sexto año consecutivo

La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria conmemora por sexto año consecutivo el legado del artista canario Felo Monzón. Durante los días 3 y 4 de abril, este homenaje llevará a cabo una programación cultural que no solo mantendrá viva la obra artística de Monzón, sino también su compromiso con la tierra que lo vio nacer y su papel como referente humanístico y cultural.

La presentación del programa durante la mañana de hoy en el Teatro Cuyás contó con la presencia de la Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el hijo de Felo Monzón, Miguel Monzón; el director de la Escuela Luján Pérez, Orlando Hernández; y el responsable del Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pablo Sabalza. Los cuatro ponentes coincidieron en que esta programación va más allá de un simple recuerdo en honor a las obras del artista, los encuentros serán una alabanza a su creatividad y pensamiento crítico, cualidades que han dejado una huella imborrable en la idiosincrasia de Gran Canaria.

De izquierda a derecha, el artista Albano Matos, el responsable del Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pablo Sabalza; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el hijo de Felo Monzón Miguel Monzón y el director de la Escuela Luján Pérez, Orlando Hernández. / LP / DLP

Programación del homenaje

El próximo jueves a las 19.00 horas se proyectará en la sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás una entrevista realizada por RTVE al homenajeado que permitirá comprender el contexto sociopolítico y cultural de la época. Posteriormente, se realizará una mesa de debate titulada Felo Monzón, un viaje en el tiempo encabezada por el escultor Máximo Riol Cimas; el director de la Escuela Luján Pérez, Orlando Hernández; la doctora en Historia del Arte de la ULPGC, Estefanía Arencibia; y el hijo del artista, Miguel Monzón.

Coincidiendo con el 115º aniversario de su nacimiento, el viernes 4 de abril a las 11.00 horas se celebrará una ofrenda floral alrededor del busto del artista en la avenida Felo Monzón. Al acto se realizará junto a familiares, amigos y visitantes que quieran presenciar el emotivo evento. Este evento estará acompañado musicalmente por la interpretación de la canción Patria Canaria, actuación a cargo de Alicia Ramos, Albano Matos y Manolo López.

La jornada continuará a las 18.00 horas con una exposición en el patio del Teatro Cuyás que incluirá 20 obras artísticas y cuatro esculturas creadas por el alumnado de la Escuela Luján Pérez inspiradas en las creaciones de Felo Monzón y su compañero Emilio Padrón. Llegados al final de la programación, se presentará el espectáculo multidisciplinar El enigma de Nick Valdepeñas que combinará teatro, danza, literatura, música y pintura para rendir homenaje al legado de Felo Monzón.

Un legado para las Islas

Con la colaboración de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música, la Escuela de Arte Luján Pérez, el Ámbito Cultural El Corte Inglés y el Centro Atlántico de Arte Moderno para este 115º aniversario, la Consejería reafirma su compromiso con la memoria cultural canaria y anuncia que parte del legado artístico de Monzón será incluido en el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea) previsto para abrir en los próximos años. Este evento anual en honor a Monzón busca mantener viva su figura como símbolo cultural y humano para Gran Canaria. Así lo ha asegurado la consejera Guacimara Medina recordando que «el 4 de abril de 1910 nacía un artista canario que dejó un pensamiento que ha trascendido a esta tierra y su idiosincrasia por su compromiso con Canarias».

Felo Monzón tuvo una vida marcada por una etapa histórica difícil, pero su fortaleza y compromiso social lo convirtieron en un símbolo para las generaciones posteriores. La consejera de Cultura destacó la valentía de Monzón para expresar abiertamente lo que pensaba y sentía como un ejemplo que debemos aprender en tiempos donde «parece que ahora no está de moda posicionarse».

Este homenaje celebra el legado artístico y el compromiso social y político que la figura de este influyente personaje supone para Gran Canaria. Durante la presentación de los eventos que se llevarán a cabo esta semana, el hijo del artista aprovechó la ocasión para recordar su hogar de infancia como un espacio que fue siempre abierto a creadores locales e internacionales, además de ser un punto clave en la reorganización del Partido Socialista Obrero Canario. Miguel Monzón compartió también cómo su padre utilizó los campos de concentración para promover la alfabetización mediante cómics educativos y lo recordó como una persona que no destacaba solo por su visión plástica y humana, sino por ser «un hombre realmente bueno, en los 70 años que tengo no he oído nunca a nadie que haya hablado mal de él».

El director de la Escuela de Arte Luján Pérez, Orlando Hernández; y el responsable del Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pablo Sabalza; aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo de la Consejería de Cultura durante las seis ediciones de conmemoración a Monzón. Coincidieron también en la importancia de conservar el legado de este artista que tanto ha proporcionado a la historia y el patrimonio artístico de Canarias.