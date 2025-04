`Don Giovanni´ regresa al Teatro Pérez Galdós tras casi 40 años de su última interpretación

La ópera Don Giovanni de Mozart se convierte en el tercer título de la 58º Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Krauss 2025, organizada por Amigos Canarios de la Ópera (ACO). Este clásico que sigue las aventuras amorosas y las consecuencias de las acciones disolutas del libertino protagonista, vuelve al Teatro Pérez Galdós casi 40 años después de su última representación en la Isla, con funciones los días 8, 10 y 12 de abril a las 20.00 horas.

Durante la mañana de hoy el Teatro Pérez Galdós fue el escenario de presentación oficial de Don Giovanni. El acto contó con la presencia del presidente de la ACO, Óscar Muñoz; el director general y artístico de la asociación, Ulises Jaén; y el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler. Jaén refirió durante el encuentro a Carlos Álvarez como el mayor referente del título morzartiano de todo el siglo XXI. En esta línea, aseguró que «si no has oído el Don Giovanni de Carlos Álvarez, no has oído nunca a Don Giovanni».

«Si no has oído el Don Giovanni de Carlos Álvarez, no has oído nunca a Don Giovanni». Ulises Jaén — Director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria

Un elenco de lujo

El elenco artístico que dará vida a los icónicos personajes de esta obra maestra de Mozart, también estuvo presente en la presentación. Encabezando el reparto se encuentra Carlos Álvarez, quien interpreta a Don Giovanni, consolidándose como una de las voces más destacadas del panorama operístico actual. Álvarez compartió su visión sobre el personaje, describiéndolo como «la contemporaneidad absoluta» y «el reflejo de todo lo emocional y racional». Además, invitó al público a reflexionar sobre las emociones humanas que la obra pone en escena y a disfrutar de la música inmortal de Mozart.

También estuvieron presentes Ruben Amoretti, reconocido por su transición única de tenor a bajo y quien asumirá el rol de Leporello; las sopranos italianas Giuliana Gianfaldoni y Carolina López Moreno, quienes encarnarán a Donna Anna y Donna Elvira, respectivamente; Marco Ciaponi dará vida a Don Ottavio, mientras que Alexandra Zamfira será Zerlina. El elenco se completa con Max Hochmuth como Masetto y Vittorio De Campo en el papel de Commendatore. Durante el encuentro, todos mostraron su satisfacción al participar en este clásico lírico que cobrará vida nuevamente la próxima semana. Esta producción, dirigida musicalmente por Leonardo Sini y escenicamente por Daniele Piscopo, promete ofrecer una experiencia inolvidable en el emblemático teatro grancanario.

Una obra con historia

Don Giovanni se estrenó en el Teatro de Praga el 29 de octubre de 1787 y ha sido fruto de diversas versiones a lo largo de los siglos. En Las Palmas, esta ópera fue presentada por primera vez en 1976 durante la novena temporada de la ACO con la voz del histórico Samuek Ramey. Más adelante, Kostas Paskalis tomó el relevo en el año 1987, en la vigésima temporada. En el marco actual, bajo una nueva producción de la ACO dirigida por Leonardo Sini, Daniele Piscopo y Riccardo Roggiani, ACO ofrecerá una versión cargada de emociones que llegará profundamente a su público.