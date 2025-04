Enric Montefusco: «El tiempo le ha sentado bien al legado de Standstill»

Adelante, adelante, Bonaparte: uno de sus temas más míticos parecía vaticinar el esperado regreso de Standstill, ¿cómo ha sido la acogida del público en los escenarios en esta gira de reencuentro?

Nosotros intuíamos que había gente que deseaba el regreso, que nos tiene mucho aprecio y que éramos parte importante, incluso, de sus vidas pero, sinceramente, nos ha sobrepasado y abrumado un poco la recepción, tanto por la intensidad del cariño como por el volumen, incluso más que en la gira de despedida. Tenemos la sensación de que el tiempo, en lugar de haber hecho que se diluya un poco el efecto, le ha sentado bien a nuestro legado.

En noviembre del año pasado, en vísperas de su concierto en el Apolo de Barcelona con todas las entradas agotadas, mencionó que había llegado la hora de cierta «justicia poética» con esta gira.

Claro, es que nosotros, después de 19 años en activo, decidimos dejar en standby nuestra carrera por puro desgaste, porque no veíamos una manera viable de llevar a cabo este proyecto de la banda respetando lo que para nosotros es importante, que son nuestros valores y manera de funcionar. En ese sentido, la despedida fue bonita porque mucha gente nos apoyó, pero también había un punto de desengaño, de renuncia. Pero creo que el tiempo también nos ha dicho que quizás esa manera de funcionar en base a retos, a abrir caminos y hacer cosas que nadie ha hecho, y que a corto plazo puede ser un conflicto permanente, resulta en pequeñas conquistas que el tiempo no se lleva sino que, al contrario, van tomando valor. Y en ese sentido, sin duda esta gira ha sido recoger los frutos de ese trabajo. Creo que ha sido la gira más fácil y más cómoda para nosotros: hemos tocado en las mejores salas y festivales, hemos hecho sold out, no hemos tenido que pelearnos con nada... Es muy nuevo para nosotros (Risas).

Precisamente por esas coordenadas de Standstill en continua búsqueda y reinvención, ¿en que aspectos sigue incólume el sustrato de la banda con respecto a aquellos pibes que ahuecaron las alas en 1997?

Yo creo que la gracia de la banda es que nunca llegamos a cambiar esos valores y, precisamente para no tener que renunciar a esa identidad, decidimos abandonar el proyecto antes que seguir. Por eso, hasta que no hemos visto que teníamos la energía y fe suficiente otra vez en el proyecto para hacer las cosas de determinada manera, no hemos vuelto. En este sentido, estamos exactamente en el mismo punto.

¿Una banda de culto como Standstill, con una identidad muy marcada por la coherencia, el riesgo y el control del proceso creativo, puede ahormarse hoy a las exigencias de la industria en estos tiempos de instantaneidad, consumo de masas y dictadura de redes sociales?

Pues mira, esa pregunta me la hago yo cada día (risas). Por un lado, el mundo está mucho peor que hace 10 años en ese sentido del que tú me hablas y, por otro lado, pienso que lo que nosotros aportábamos como banda, esa perspectiva de no dar el brazo a torcer y aportar proyectos con muchas capas profundas y multidisciplinares donde tienes que escucharte un disco entero para realmente captar todo lo que hay en juego, realmente es más necesario que nunca. La respuesta es ambivalente, pero creo que es más una cuestión de intentar darle la vuelta a las limitaciones y adversidades para que juegue a tu favor e intentar llevártelo a tu terreno, como siempre hemos hecho.

Defina esos valores de Standstill que le ganaron la partida al tiempo.

Uno de nuestros rasgos de identidad es haber sido muy fieles a lo que nos salía en cada momento, en el sentido de dejar que nuestras referencias se plasmaran en nuestra obra vinieran de donde vinieran, tanto de la música como fuera de la música. Yo creo que hemos cogido de sitios muy diferentes sin prejuicios y eso ha forjado el carácter fuerte y personal de la banda, además de posibilitar que hayamos evolucionado mucho a lo largo de los años.

La pregunta inevitable: ¿se plantean grabar material nuevo después de esta gira?

Este concierto en Las Palmas de Gran Canaria es el último de la gira, así que ahora nos toca asimilar todo lo que ha pasado, tanto la recepción que ha tenido como la energía que tenemos, para ver qué hacemos con todo esto y, sobre todo, si podemos hacer algún proyecto en los términos que nosotros creemos que tiene que hacerse. Le tenemos mucho respeto a nuestra discografía y a todo lo que hemos hecho, así que no lo haremos solo por aprovechar el tirón, sino que si lo hacemos es porque realmente podemos hacerlo bien, con la calidad y exigencia máxima con la que siempre hemos hecho todo. No es nada fácil, ahora nos toca valorar.

En cuanto a volver a habitar sus canciones, ¿diría que se resignifican o redimensionan tantos años después?

La verdad es que cada concierto está siendo muy emocionante, aparte de que es como un regreso que se escenifica en cada ciudad por separado. Ya la interpretación misma de los temas es muy emocionante para nosotros porque es como un viaje donde, efectivamente, la mayoría de canciones van cambiando de significado: el significado que tenían en la gira de despedida no tiene nada que ver, en algunos casos, con el que adquieren en la gira de regreso, porque cambian de signo, cambian las interpretaciones. La verdad es que es bonito ver cómo las canciones están vivas y aguantan el paso del tiempo.

Por último, ¿qué letra de Standstill define el momento actual de la banda?

Sin ir más lejos, la que comentabas, la de Adelante, Bonaparte. Cuando dejamos la banda después de 19 años y cantaba ese estribillo de «me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante», obviamente, iba cargado de toda la incertidumbre de qué iba a hacer después de la banda, con ese mundo desconocido por delante. Pero ahora volvemos con la banda y tocamos esa misma canción, donde inventarse un plan significa volver a reconstruir todo lo que teníamos y volver a darle significado, así que cambia mucho la perspectiva de nuestras vidas y esa canción vuelve a recogerlo perfectamente.