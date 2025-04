Crítica institucional y arte participativo en Manuel Ojeda

La exposición colectiva Arte Participativo y Políticas Públicas Culturales abre sus puertas hoy en la Galería Manuel Ojeda y en el espacio digital SaladeArteSocial.com con una serie de instalaciones, performances participativas, videos, RRSS-art y net.art resultado del taller impartido por el equipo artístico PSJM, conformado por Cynthia Viera y Pablo San José, a lo largo de dos meses.

Se trata de una actividad formativa teórica y práctica, destinada a crear colectivamente proyectos de arte participativo que puedan tener incidencia en las políticas públicas culturales, financiado por la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria dentro de la Convocatoria de Subvenciones para el Fomento de la Participación Ciudadana.

El taller teórico y práctico incide en cuestiones como la teoría institucional del arte, la práctica de la crítica institucional, los procedimientos profesionales de losartistas (creación, producción, gestión, promoción, montaje), la creación colectiva y el análisis crítico. Una actividad didáctica que abarca todas las fases y tareas de la producción cultural, llevada a cabo en un ambiente de constante diálogo y búsqueda de consenso bajo la supervisión de PSJM. La idea es apartar los egos a un lado y trabajar bajo los valores ético-productivos de la cooperación, entre miembros del equipo y entre diferentes colectivos. El alumnado debe superarse a sí mismo, lejos de la competencia, y se encuentra la motivación en la persecución de un producto artístico común.

Mundo del arte precarizado

El recorte del 21% al área de cultura en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2024, incumple de lleno la Ley 1/2023 del Sistema Público de Cultura de Canarias, aprobada por unanimidad en febrero de 2023. «Es incomprensible que el Gobierno de Canarias haya reducido aún más el presupuesto en Cultura este año, incumpliendo la Ley, y que no pase nada», declara Viera. «Necesitamos un cambio estructural, que proteja a sus bases, a los trabajadores y trabajadoras del arte. Un autónomo debería pagar según sus ingresos, no es justo tener que pagar la misma cuota todos los meses, incluso cuando no recibes ningún ingreso. Por otro lado, en muchas instituciones públicas, no entienden que el arte contemporáneo no es igual que un espectáculo de artes escénicas. Aquí no se cobra entrada. Y tampoco se potencia el coleccionismo en España como en EE.UU y, mucho menos, en Canarias», añadió Viera.

En el arte contemporáneo, «sector cultural maltratado, ignorado y olvidado», son miles las personas que salen de las facultades de Bellas Artes cada año y un porcentaje minúsculo el que puede dedicarse profesionalmente a esta actividad. El estudio más completo sobre esta situación, La actividad económica de los artistas en España, de Marta Pérez Ibáñez e Isidro López-Aparicio, muestra la cruda realidad de un sector en el que más del 83% de sus trabajadores han cotizado menos de cinco años a la Seguridad Social y solo un 1,7% ha llegado a cotizar entre 26 y 35 años.

«Donde no llega el mercado debe actuar el Estado», asegura San José. «No se puede pretender que el arte contemporáneo, el arte crítico, funcione comercialmente como un negocio cualquiera. Es responsabilidad de un Estado Social apoyar eficientemente un arte que haga pensar y promover el pensamiento crítico. Por salud cultural y democrática. Si dejamos la cultura a merced de las tendencias del mercado, tan solo tendremos una cultura de masas superficial», añadió el componente de PSJM.

Asimismo, las tres instalaciones participativas que componen esta muestra ponen el foco en la difícil situación socioeconómica que atraviesan las y los trabajadores del arte contemporáneo, lanzando mensajes directos a las instituciones. Por medio de la práctica artística de la crítica institucional, la participación ciudadana y buenas dosis de ironía, esta muestra «viva» se propone enriquecer la cultura democrática de nuestra Isla y poner el foco en aquellos problemas a los que los gobiernos no están dando una solución adecuada. Esa es la labor de la participación ciudadana en la configuración de políticas públicas, establecer un diálogo de tú a tú entre la ciudadanía y la institución para que el Estado pueda tomar nota de las necesidades reales de la comunidad.

Instalaciones

En cuanto a las piezas, No(s) importas, realizada por Asiria Álvarez, Paula Bezares Batista, Pablo Ferrera González y Yaiza Santana, es una instalación efímera y participativa que busca poner en el centro del debate la precariedad que sufren las personas artista. Por su parte, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?, que firman Manola Argento, Leticia Castelo y Lourdes Rojas de Echevarría, busca crear un espacio interactivo que invite a la reflexión, ofreciendo a los y las participantes la oportunidad de explorar y expresar sus dudas en un entorno creativo y crítico. Y En trámite es una obra realizada por Víctor Alemán del Toro, Adriana Frutos, Emma Marting, Ángeles Mesa y Alicia Pardilla, de carácter performativo y participativo, que pone sobre la mesa la situación de desamparo que viven las y los artistas en relación con las instituciones y las ayudas culturales. n

Lugar: Galería Manuel Ojeda, c/ Buenos Aires, 3

Hora: 19.00 horas (inauguración)