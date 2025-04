La banda australiana Wolfmother actúa en Telde el 22 de julio

La banda australiana Wolfmother, emblema de la escena del hard rock contemporáneo, actuará en Gran Canaria el próximo 22 de julio con un concierto único en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde, a las 21.00 horas.

La formación recala en la Isla de la mano de Salán Producciones dos días antes de compartir escenario con los míticos Guns N’ Roses en el estadio Ernst Happel de Viena, con la participación especial de los Sex Pistols. Las entradas para el concierto en Gran Canaria ya se encuentran a la venta, con aforo limitado. «Se avecina un concierto histórico», anuncia el productor Juan Salán. «Todo un lujo para las Islas, cita imperdible para todos los amantes de la música».

Procedentes de Sídney, Wolfmother se erige en una de las bandas fundamentales del hard rock o stoner rock actual, cuyo repertorio bebe de influencias de las grandes bandas de rock de la historia, desde Black Sabbath hasta Kiss, pasando por AC/DC, Led Zeppelin o The Who.

La banda, fundada y capitaneada por Andrew Stockdale, se presenta en Gran Canaria en formato trío con un directo explosivo de riffs salvajes, guitarras gruesas y aromas de psicodelia en el que recorrerán los grandes temazos de su carrera, como la imprescindible Woman, ganadora de un Grammy Latino a la Mejor interpretación de hard rock en 2007, Joker & the Thief, Love train, Vagabond o White unicorn.

Trayectoria

Desde su conformación en 2004 a iniciativa de Stockdale, Wolfmother ha atravesado múltiples cambios de formaciones en cada uno de sus discos y giras debido a «diferencias irreconciliables» con el líder de la banda, si bien el proyecto siempre se ha mantenido en la cima del mejor rock actual.

Su álbum homónimo de debut, Wolfmother (2005), producido por Dave Sardy (Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson...), cautivó a la crítica especializada y alcanzó la cifra de un millón y medio de copias vendidas. Ese mismo año, los australianos debutaron en España como parte del cartel del Azkena Rock Festival en Vitoria junto a nombres como Iggy Pop o Pearl Jam, ejerciendo como teloneros de estos últimos en gran parte de su gira europea. Casi un lustro después, su segundo álbum, Cosmic Egg (2009), escaló posiciones y consolidó a la banda como referente del rock del siglo XXI. En 2010, Wolfmother compartió escenario con Kiss al abrigo de su gira Sonic Boom Over Europe Tour.

Sin embargo, las desavenencias entre sus integrantes, con un continuo goteo de salidas e incorporaciones en sus filas, hizo mella en el grupo e, incluso, Stockdale lanzó una serie concreta de canciones bajo su nombre pero recuperó la flamante firma de Wolfmother para su tercer disco, New Crown (2014). El viaje continuaría de forma oficial hilvanando los álbumes Victorious (2016), Rock’n’roll Baby (2019) y Rock Out (2021), con un Stockdale enteramente consagrado y comprometido con la consolidación mundial del proyecto.

Además, el universo de Wolfmother ha puesto la banda sonora a numerosos videojuegos y series televisivas, toda vez que, en 2017, su canción Joker and the Thief pasó a ser la cabecera del programa de radio La vida moderna en su cuarta temporada.

Radicados en Australia, Wolfmother se traslada el próximo junio a Europa para iniciar una gira de conciertos que arranca el 27 de junio en el Festival Open R 2025, en Alemania, seguido de dos paradas festivaleras en Italia, Francia y España, donde, además de Gran Canaria, los de Sídney actuarán en festivales en Galicia, La Rioja y Barcelona.

Hugo Race en Sala Faro

Con todo, el próximo 17 de mayo, dos meses antes de sus paisanos, el músico, productor y escritor australiano Hugo Race, fundador de las leyendas australianas del post-punk The Wreckery, excomponente de los influyentes Nick Cave & The Bad Seeds y líder actual de las formaciones Hugo Race & The True Spirit, Hugo Race Fatalists y Dirtmusic (junto a Chris Eckman), aterriza en Canarias con dos conciertos en Tenerife y Gran Canaria, que constituyen su única parada este año en España, también con Salán Producciones.

Este icono vivo de la música inconformista debuta en el Archipiélago en formato de banda al frente de Hugo Race & The True Spirit, que completan los músicos Chris Hughes y Ralf Goldkind, con sendas actuaciones en la Sala Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife, el 16 de mayo; y en la Sala Faro, en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de mayo. Las entradas para ambos conciertos también se encuentran a la venta en el portal web de Tickety.