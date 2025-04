La visibilidad de lo ausente

Este libro ni es un ensayo ni es una novela. Es una muy bien escrita reflexión sobre el amor; el amor aquí y ahora, y su relación estrecha con la vida y, como no, con la muerte. Un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y empiezan a vivir juntos. Antes habrá la separación de ella, en aquel entonces aún no existía el divorcio en nuestro país.

Hasta aquí parece un asunto banal, sin importancia, rutinario. Pero el tiempo, el escultor de Yourcenar, es implacable. Y con él viene la muerte. Y su presencia por medio de la enfermedad, la condena anunciada por los médicos (A Elisa le diagnosticaron hace veintinueve meses que estaría muerta en dos), el plazo que dan, las visitas a hospitales y consultas para un TAC, una quimio, marcan a partir de entonces la vida cotidiana, las rutinas de la pareja.

Alfredo Martín nos va contando el día a día, sin estridencias ni sentimentalismos. Incorpora algún comentario sobre la vida, nuestra cultura y forma de ver y hacer las cosas, pero siempre sin perder de vista que lo importante es ella, E, la enferma, sus pequeñas victorias, su forma de ser: «Me admira la dignidad y el valor con que Elisa afronta la muerte. Disfruto de los momentos de sensibilidad compartida juntos y del privilegio que poder ayudarla y atenderla. Con bastón o silla de ruedas, nunca pierde la elegancia y esa sonrisa eterna».

El autor escribe para compensar silencios, el acto de escribir es la negación de la muerte. Una forma de reafirmarse los dos frente a lo inevitable. Prepararse para la soledad: «También la soledad es escuchar el silencio que no acaba. (…) A veces el silencio es el mejor de los consuelos. Ese silencio que confraterniza con la mudez en un abrazo». Por eso lo que es visible es la ausencia de la muerte. A ella se refiere el título.

La vida, y su compañero el amor, están bien visibles a lo largo de todo el texto. Están presentes, no nos abandonan como no abandonan a la pareja protagonista. Es la muerte, cuya presencia se intuye, se siente y se conoce cercana la que está ausente. Está, sí, pero no está, como la verdad de los poetas se intuye o se siente en sus versos, sin estar, pero estando presente en cada gesto, en cada silaba. Así, la pareja va derrotando a la muerte, lenta e implacablemente la hacen retroceder por momentos: «E. ha tenido una de las mejores semanas desde que surgió la enfermedad. Está sin dolores, ni náuseas, comiendo con apetito y disfrutando».

Una de esas victorias la constituye la desconexión del respirador mecánico, o cuando empieza a realizar su higiene personal a ratos. La vida frente a la muerte. La llegada de las nietas, las entradas y salidas del hospital, las visitas al mercado.

Todo va conformando un mundo alrededor de la enferma, la vida se coloca bajo el signo de la enfermedad. Y por encima de todo la dedicación de este hombre al amor, los cuidados, las atenciones. Un proyecto de vida que se acaba y la lucha por prolongarlo aunque sea solo unos meses, unas semanas… Es un hermoso libro que da testimonio de una hermosa historia. Aquí y allí desliza comentarios u observaciones sobre la vida o sobre el amor, una tela bordada por la imaginación, según Voltaire. El autor se sabe en sociedad y sobre la sociedad reflexiona: «Se juzga y nos juzgan, casi todo, por utilidad. (…) La vida intelectual es una parte del patrimonio humano…»

Pueden parecer perogrulladas o soltadas sin sentido. Pero están entremezcladas con el vivir de esta pareja que afronta la muerte día a día. Alfredo Martín ha convertido su historia en una hermosa historia de amor, una historia para todos nosotros. Vale la pena leerla. Mientras el la escriba y la relea, mientras nosotros la leamos y la comentemos a los amigos, Elisa seguirá viva. Solo morimos cuando nos olvidan, lo que es inevitable tarde o temprano.

Pero mientras continuaremos con el acto de amor de Alfredo Martín con su compañera. Más allá del fatídico 3 de julio.