Amor Romeira estrena su primer disco: “Uno de los días más especiales de mi carrera”

A Amor Romeira no se le resista nada. Ni la televisión, ni las redes sociales y tampoco un escenario. Tanto es así que el pasado 18 de abril publicó su primer EP en plataformas digitales, un disco compuesto por cuatro canciones que homenajean a las grandes artistas de la tierra y con las que ha crecido.

Entre ellas, ‘¿A quién le importa?’ y ‘Amor a la mexicana’ (Thalía), ‘Todos me miran’ (Gloria Trevi) y ‘Y yo sigo aquí’ (Paulina Rubio).

La de Fuerteventura ya tuvo la oportunidad de presentarlo en el Carnaval Internacional de Maspalomas, una noche que guardará con especial emoción en el calendario y también su corazón.

Amor Romeira sale en defensa por los derechos de las mujeres trans

No solo por su música ha estado de actualidad la cantante, sino también por alzar la voz por los derechos de las mujeres trans. En sus redes sociales reflexionó largo y tendido tras darse a conocer el fallo por el Tribunal Supremo británico, que asegura que serán consideradas mujeres solo las personas nacidas biológicamente femeninas.

“No me puedo quedar callada ante tanto odio y retroceso en derechos de las personas trans. Da miedo, mucho. Lo que más me sorprende es que la sociedad no se esté dando cuenta de que la mano de la transfobia viene el racismo, la xenofobia, el machismo y la sumisión de la mujer a un pasado muy oscuro. Es preocupante que jueces en pleno siglo XXI firmen sentencias en contra de los derechos de las personas trans”, dice la artista y creadora de contenido tal y como puedes ver en el vídeo incluido en la noticia.