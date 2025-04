Cayetana Guillén Cuervo confirma que Amaia Montero vuelve a 'La Oreja de Van Gogh': "Me pidió que no lo dijera a nadie"

Después de meses de rumores acerca de la posible vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo en octubre de 2024, ha sido una de las mejores amigas de 'la reina del pop', Cayetana Guillén Cuervo, la que ha confirmado la noticia que los fans de la banda donostiarra llevaban tanto tiempo esperando.

"Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado', ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie" ha relatado, feliz por el gran momento que atraviesa la artista.

Como ha revelado, cuando Amaia se lo contó "me eché a llorar al teléfono. Me dijo 'te lo voy a contar, pero porfa Caye'. Dije, bueno, esto va conmigo a... Y cada vez que me preguntaban, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta".

Una vuelta con 'La Oreja' que la cantante espera "ilusionada" y "con mucha cautela": "Claro, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar" ha apuntado con una gran sonrisa, convencida del éxito rotundo que va a tener su amiga en su segunda etapa al frente de la banda.

Respecto a la rivalidad que se ha creado en torno a Amaia y a Leire Martínez, que acaba de lanzar su primer single en solitario repleto de dardos a su exgrupo, Cayetana asegura que "a mí Amaia no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información, no sé". "Seguramente ellas son ajenas a mucho de lo que se habla, ¿sabes? Porque al final el personaje público va por ahí y la persona está en su casa asombrada con lo que oye" ha añadido.