¡Confirmado! Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: la noticia bomba que sus fans llevaban años esperando

La noticia que millones de fans llevaban años esperando ya es una realidad: Amaia Montero regresa como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Así lo ha confirmado Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de la cantante, desatando una auténtica revolución entre los seguidores del grupo donostiarra: "Está muy bien, está fuerte, y va a volver con ellos. Lo van a petar", ha declarado la presentadora en una entrevista reciente, asegurando que el esperado regreso es inminente y que Amaia está en su mejor momento.

La confirmación llega tras meses de rumores y especulaciones sobre la salud de la artista y su posible reconciliación con la banda que la catapultó a la fama en los años 2000. La actriz y presentadora ha sido rotunda: no solo es un regreso, es una nueva etapa que promete marcar un antes y un después en la historia del pop español.

Desde su salida en 2007, el deseo de ver a Amaia de nuevo junto a los integrantes originales de LODVG ha sido una constante entre los seguidores y se había avivado especialmente en los últimos meses desde la sala de Leire Martínez.

¿Cómo se ha confirmado el regreso de La Oreja de Van Gogh?

Al ser preguntada por los medios sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Cayetana Guillén Cuervo zanjó los rumores con una revelación inesperada:

“Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo: ‘Por favor, por mi ahijado’. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo: ‘Por favor, por Leo’. Y no se lo conté a nadie”.

Estas palabras han generado un aluvión de reacciones en redes sociales, donde muchos se preguntan si el regreso de Amaia estaba planeado desde hace tiempo y, en ese caso, cuándo se le comunicó a Leire Martínez que no continuaría en el grupo. La polémica está servida.

¿Qué se sabe de la relación con Leire Martínez?

Ante los rumores de rivalidad entre Amaia Montero y Leire Martínez, que perteneció hasta hace pocos meses a La Oreja de Van Gogh, la propia Cayetana ha sido clara: "Amaia nunca me ha dicho nada jamás... Seguramente que ellas son ajenas a mucho de lo que se habla"

Expectación máxima y mensajes de los fans

La posible vuelta de Amaia ha provocado un auténtico terremoto mediático. Los seguidores no han tardado en llenar las redes de mensajes de apoyo y nostalgia, pidiendo incluso una gira de reunión y nuevos temas con la formación original.

¿Cuándo será el esperado reencuentro?

Por ahora no hay fecha oficial, pero todo apunta a que el anuncio podría llegar en los próximos días, generando una de las mayores expectativas musicales de los últimos años.