¿Gran Canaria estrena su propio E3?: una feria de videojuegos para probar la Nintendo Switch 2 y ganar 10.000 euros en torneos de esports

Gran Canaria contará por primera vez con un evento de gran formato dedicado al sector del videojuego, culturas urbanas y nuevas tendencias.

Bautizada como Gaming Experience Gran Canaria, esta feria para gamers tendrá lugar del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alisios con entrada gratuita, e incluirá competiciones oficiales de deportes electrónicos online (esports); áreas de juego libre para PC y consolas como la recientemente anunciada Nintendo Switch 2; torneos de juegos de mesa; un espacio de k-pop y cosplay; actividades infantiles y conferencias especializadas de networking.

Pionera

Actualmente, Gran Canaria no dispone de un espacio de referencia para la comunidad gaming. Según la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (Acadevi), a pesar de que en Canarias operan 35 estudios de desarrollo atraídos por incentivos fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC), cuentan con un buen posicionamiento estratégico como nexo entre Europa, África y América, y existen ejemplos de éxito en el mundo del streaming, el tejido grancanario no se había conjurado a favor de una convención de videojuegos, algo que sí ocurre en Tenerife, con las ferias de Tenerife GG y Tenerife Lan Party.

«Nuestra vocación es internacional: desarrollamos proyectos que trascienden, que innovan y que ayudan a evolucionar el sector», afirma Antonio Cabrera, director de A1M Entertainment, la misma empresa creadora de Tenerife Lan Party, Tenerife GG y la Liga Canaria Esports, y que busca situar a Gran Canaria en el mapa global del videojuego.

La convocatoria grancanaria recupera el espíritu de las tradicionales LAN party, reuniones presenciales donde los participantes conectan sus ordenadores o consolas en red local, pero lo adapta a un formato más abierto, con un amplio programa de actividades y una ubicación accesible trasladándolo a un centro comercial, en lugar de un recinto ferial. «Hace 20 años organizábamos Las Palmas LAN: la gente traía su ordenador, se conectaba en red y pasaba varios días jugando juntos», recuerda Cabrera.

La entidad organizadora, A1M Entertainment, pretende «crear la antesala de una estrategia de eventos y proyectos», con este evento dirigido para gamers de todas las edades. La intención es escalar futuras ediciones hasta acoger hasta 50.000 visitantes en recintos ampliados y diversificar las actividades para incluir nuevos formatos e innovaciones tecnológicas.

Momento de rueda de prensa Gaming Experience Gran Canaria / lp/dlp

El director de A1M Entertainment, Antonio Cabrera, alinea el evento con la iniciativa GG Worldwide Festivals y marca la primera vez que una feria de estas características se celebra en un espacio comercial en la isla. La industria local, aún en crecimiento, genera empleo altamente cualificado y promueve proyectos tecnológicos de alcance internacional.

Programa

Esta trilogía de jornadas comenzará en la plaza central del Centro Comercial Alisios con competiciones de esports —torneos de lucha, shooters, multijugadores de arena de batalla como League of Legends y deportes— de hasta 10.000 euros en premios. También habrán áreas de juego libre para PC y consolas como la Nintendo Switch 2.

Entre los estudios participantes destaca The Game Kitchen, empresa radicada desde 2023 en Tenerife y responsable de Blasphemous, una de las franquicias españolas más reconocidas a nivel internacional de los últimos años. El estudio, con sede en Sevilla y presencia en Canarias, presentará durante el encuentro una muestra de su último videojuego All on board! y participará en las sesiones profesionales del programa.

Al mismo tiempo, se habilitará una zona de juegos de mesa con wargames y títulos de estrategia, un espacio de k-pop y cosplay con actuaciones y un área infantil dedicada a talleres STEAM y dinámicas de pensamiento computacional. Durante las horas centrales del día, más de 20 estudios independientes presentarán sus proyectos, ofrecerán workshops prácticos y abrirán procesos de selección de talento local. En paralelo, las salas del cine Yelmo acogerán conferencias, mesas redondas y proyecciones especializadas.

A lo largo de toda la jornada se podrá acceder a demostraciones de realidad virtual y aumentada, una exposición de consolas clásicas que recorre la evolución del videojuego, así como una exhibición de retro gaming que recorrerá consolas clásicas y hardware histórico, permitiendo a los asistentes probar sistemas de generaciones anteriores. Todo esto integrado en el ecosistema retail del centro comercial.

Impacto económico

La industria del videojuego es el gigante del entretenimiento a nivel global del siglo XXI. Solo en 2024 facturó 257.000 millones de dólares, congregando a más de 3.420 millones de jugadores activos y aventajándose con una holgada diferencia a la recaudación de la taquilla de cine mundial, la cual se situó en aproximadamente los 34.000 millones.

En Europa, los cinco principales mercados (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) generaron 25.700 millones euros en 2023, con un aumento del 5 % respecto al año anterior. En España, la Asociación Española del Videojuego (AEVI) registró una facturación récord de 2 339 millones de euros en 2023, un crecimiento del 16,3 % respecto a 2022, situando a España como el tercer mercado de la UE por volumen de ingresos. En ese ejercicio, se vendieron 6,5 millones de videojuegos físicos, 1,1 millones de consolas y 3,15 millones de accesorios, y la base de jugadores superó los 20 millones de usuarios activos.