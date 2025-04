La leyenda de Pinito del Oro revive en Canarias con Adriana Ugarte como protagonista de 'Tal vez': cartas, pasión y trapecios

Desde hace unas semanas, en el límite de la carretera que baja al corazón histórico de Teror, sobresale la carpa del Circo Gracia. Y entre tráileres, caravanas circenses, cartelería de época y el cacareo de algún gallo, aparece el set de rodaje de Tal vez, el largometraje de la cineasta Arima León, su ópera prima en la que la actriz Adriana Ugarte vuela sin redes como Pinito del Oro para demostrar que «Canarias es más que un gran plató de rodaje».

Rodaje de la película "Tal vez" sobre la trapecista Pinito del Oro, interpretada por Adriana Ugarte / Elvira Uquijo/ Efe

Ahí no se recrea el artificio, se respira el lenguaje artístico de Pinito del Oro, 'el ángel del trapecio' que surcó los cielos sin redes de seguridad y triunfó en el circo Ringling de EE.UU, convirtiéndose así en una de las artistas más internacionales del Archipiélago. La otra pieza fundamental de este filme es la poeta Natalia Sosa Ayala, a la que resucita en pantalla la actriz canaria Tania Santana.

La película, una producción de la empresa canaria Inefable Productions, afronta durante esta semana el tramo final de sus grabaciones en el municipio de Teror, después de haber rodado en diferentes localizaciones de Gran Canaria como Ciudad Jardín, en donde se filmaron las escenas de interior en una casona diseñada por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre; además de Triana, Vegueta, la playa de Las Canteras y Agaete.

Las cartas entre Sosa y Pinito

El proyecto recupera el encuentro epistolar de 1968 entre la trapecista y la poeta, cuya correspondencia, publicada en el libro Desde mi desván y otros artículos. Neurosis. Cartas por la propia Sosa en 1996 y presentada en el Club Prensa Canaria de LA PROVINCIA/DLP, desveló un «vínculo profundo entre ambas», que en este filme se traslada al presente. El pulso onírico que aporta la directora se aventura en esa fina línea existente entre ficción y la realidad. La frontera de lo real danza hacia lo imaginado de una amistad platónica, o quizás una pasión velada.

Recorte de periódico donde aparecen Natalia Sosa y Pinito del Oro durante la presentación de 'Cartas' en 1996, en el Club Prensa Canaria de La Provincia. / Tino Armas

«Las cartas son bastante explícitas en cuanto al amor que sentía Natalia. En los textos aparece que ambas llegaron a besarse. Ese libro que se publicó contó con el consentimiento de Pinito y ella estuvo en la rueda de prensa en la que se presentó el libro», expone sobre la mesa León. En el proceso de documentación de la película, el equipo intentó dar con la correspondencia remitida por la trapecista, sin éxito a pesar de haber contactado con la familia.

Arima León, consciente del peso simbólico y cultural de ambas figuras, ha rodeado a Ugarte y Santana de un equipo con deje canario, compuesto por la dirección de fotografía de Carolina Maltese y la producción ejecutiva de Lydia Palencia, pasando por el apoyo logístico del Ayuntamiento de Teror, que facilitó el espacio ubicado en La Marina.

El reparto de Tal vez se completa con Antonia San Juan, como Peregrina, madre de Natalia; Luifer Rodríguez, como el gran poeta Juan Sosa, padre de la escritora; Salva Reina, reciente ganador del Goya, como el emigrante Manuel en El 47; o Maykol Hernández, como el escultor Plácido Fleitas; así como Andrea Zoghbi; Ruth Sánchez; María Sabaté; y la intérprete debutante Paula Ojeda.

El actor Salva Reina, Goya a Mejor Actor de Reparto por "El 47" / AP

Adriana Ugarte como Pinito del Oro

En el set se ruega silencio, «sin móviles». Se graba la escena 77 y Adriana Ugarte calienta y estira los músculos en la carpa, mientras luce una larga melena negra y brilli brilli en su maquillaje. El trapecio sube y la cámara graba mientras el foco apunta.

La actriz asumió el papel de Pinito del Oro tras la baja de la intérprete canaria Marta Viera. Así que Ugarte se ha enfrentado al seseo del deje canarión, «un trabajo y una construcción» que disipó dudas en las primeras reuniones que mantuvo junto a Arima León. La carta blanca se la ganó recitando a modo de broma un perfecto «doh donuh o doh duroh», emulando a la perfección la ese aspirada característica del acento grancanario.

Y sobre la entonación que da forma a la idiosincrasia canaria, Tania Santana alega que para ella «es un orgullo que se escuche el acento en el cine». La actriz que ha participado en la serie de televisión Hierro (2019) y la miniserie policiaca Weiss & Morales.

El proyecto de Tal vez comenzó su andadura hace más de siete años, cuando la realizadora elaboraba su tesis doctoral. La investigación, que comenzó como un estudio de la representación de la sexualidad entre mujeres en el cine, acabó convirtiéndose en un ejercicio práctico y propio. En este caso, la película se adentra en la relación entre la trapecista más famosa de Canarias y la escritora a la que el Gobierno de Canarias dedicó el Día de las Letras Canarias en 2021.

«Se sabe poco de ellas y Pinito murió hace nada. Creo que es una manera de dignificar a dos mujeres que se dejaron la piel a través del lenguaje artístico que manejaban», sostiene León.

Y en este homenaje, siete años después de empezar aquel profundo proceso de documentación, el rodaje en la carpa del Circo Gracia se encuentra en su etapa final tras haber superado ocho semanas de intenso rodaje. La última jornada de grabaciones tendrá lugar el 1 de mayo.

Una foto de Natalia Sosa, una autora desconocida y relegada al ostracismo para León, sembró la curiosidad de profundizar en su figura, escarbando hasta dar con la correspondencia que mantuvo con Pinito del Oro cuando la poeta escribía sus memorias.

Adriana Ugarte durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles en el set de rodaje de Teror (Gran Canaria) / Efe

En este extenso proceso de documentación, apenas existía información de libre acceso en Internet, una oportunidad para dar rienda suelta a la interpretación de Tania Santana y esta recreación ficcional. «Hay muy pocos vídeos, no sabemos cómo se movía. Existen imágenes de mayor, pero no tantas de joven. Corporalmente, he pensado en cómo se podía mover, expresar y relacionarse con el mundo. Es mi Natalia y la Pinito de Adriana», explica la actriz.

Por su parte, Ugarte preparó el personaje zambulléndose en los numerosos registros audiovisuales que existen de Pinito del Oro en entrevistas y espectáculos, gran parte de ellos almacenados en Filmoteca Canaria. «Vamos a trabajar sobre las energías y de ahí nacerán los personajes», explica la actriz madrileña, en esta segunda ocasión en la que visita el municipio, después de haberlo hecho en 2014 durante el rodaje de Palmeras en la nieve (2015).

«Casi por primera vez en mi carrera no me siento sola como creadora, sino con una directora muy fuerte detrás, que lo tiene muy claro, ama su proyecto y sabe qué quiere contar y para qué», puntualiza Ugarte.

La misma autora de este largometraje que levantó «de manera kamikaze» los inicios de esta producción, defiende su ópera prima como un hito en cuanto a medios y recursos, frente al panorama de dificultades que impiden alzarse a nuevas realizadoras. «Muchas no superan el millón de euros, mucho menos si están dirigidas por una mujer», critica.

En el apartado de producción, el proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros, moviliza a 150 profesionales, 400 figurantes y 30 especialistas de acción, y se acoge a los incentivos fiscales que ofrece la Gran Canaria Film Commission.

El próximo desafío será la posproducción, el arte del montaje, al que se le conoce como «la segunda grabación de una película». Un proceso que se prolongará probablemente hasta finales de año, para preparar el estreno en festivales internacionales de Europa y América Latina en 2026.

Doble de riesgo

Para las escenas de riesgo en las que Pinito ejecuta algunos de sus números, León contó con la trapecista alemana Sarah Repond, que lució su fantasía circense vestida con un mono de lentejuelas rojo. La funambulista dejó entrever en el pase gráfico un aperitivo de los números de Pinito del Oro que se ejecutarán en la gran pantalla. Mientras, el equipo de grabación le daba indicaciones del número a seguir desde el suelo y la trapecista yacía elevada con una grúa.

Es su pan de cada día. Nada que deba sorprenderle en exceso al espectador, ni al lector: la trapecista ha ejecutado un espectáculo a 90 metros sobre el suelo, suspendida entre las torres de la catedral de San Pedro, en la ciudad alemana de Bremen. Una postal para imaginar con los ojos abiertos el espectáculo de Pinito del Oro.