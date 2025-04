David Lynch, camina conmigo: Guía para seguir el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2025

«Este es un mundo extraño, ¿no?», le pregunta el personaje de Laura Dern al de Kyle MacLachlan en Terciopelo azul (1986), obra maestra de David Lynch, icono pop del cine experimental, surrealista y posmoderno que, tras convocar esos universos extraños a través de una oreja arrancada, un enano que baila, una llave azul o la partitura de Angelo Badalamenti, bajó el telón de los sueños como las cortinas rojas de Twin Peaks el pasado 16 de enero.

Entonces, la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria cambió el guion de su programación para enhebrarlo con el hilo del universo lynchiano y proyectar sus títulos más emblemáticos en pantalla grande bajo el encabezado Lynch, camina conmigo, como guiño a su gran hito televisivo y, sobre todo,, como homenaje a la memoria viva de un autor que abrió caminos y túneles en las formas narrativas del cine para siempre. Como invitado especial, la cita capitalina trae a Frederick Elmes, director de fotografía de películas canónicas como Mulholland Drive (2001) o Corazón Salvaje (1990).

Pero imaginemos que al otro lado de la grabadora del agente Cooper, el responsable de dirimir quién mató a Laura Palmer, no se encuentra Diane sino Henry Caul, el detective de La conversación (1974) que encarna Gene Hackman en el gran thriller de Francis Ford Coppola; y soñemos que, cuando observa a través de sus pantallas, en lugar de seguir a la mujer de su cliente observa la danza libre de Gena Rowlands en Una mujer bajo la influencia (1974), de John Cassavetes.

Lynch, Gene & Gina: este es el legado del cine que reivindica la cita capitalina. «Necesitamos tener espacios para la historia del cine (...) Queremos poner en contexto la modernidad del siglo.», manifestaba Luis Miranda, director del Festival, en esta entrevista sobre los engranajes de esta edición.

El certamen da el pistoletazo de salida a diez días de programación cinéfila, desde este viernes 25 de abril hasta el domingo 3 de mayo, con más de un centenar de películas donde convergen cinematografías, lenguajes, códigos y miradas autorales de distintas latitudes, que dialogan entre títulos y que tienden puentes con otros tiempos, entre la historia y la vanguardia. En general, estas ventanas, que alojan las salas del cine Yelmo Las Arenas, constituyen una oportunidad única para su visionado en el contexto de una ciudad que añora espacios de exhibición de otras coordenadas cinematográficas.

A continuación, exponemos las secciones y contenidos destacados de esta entrega.

Acto de apertura: 'Jazzdalamenti' sube el telón

La sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus acoge este viernes 25 de abril, a las 20.45 horas, el acto de apertura del 24ª Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria que, en las antípodas de los grandes fastos de alfombra roja y bajo el sugerente título Jazzdalamenti, recrea las atmósferas sonorsa de Angelo Badalamenti, compositor de referencia de David Lynch, a cargo de la Big Band de Canarias dirigida por el músico y productor Kike Perdomo. Se trata de un proyecto original de Fimucité, arropado por una composición de imágenes que firma la cineasta Macu Machín, multipremiada por su película La hojarasca. Aún puedes retirar tu invitación aquí.

Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico

Como en años anteriores, las Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico vuelven a convocar a una nómina selecta de nombres del cine español: en esta ocasión, Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, Carolina Yuste y Bárbara Lennie charlarán con Carlos del Amor sobre el oficio en un coloquio abierto al público, este sábado 26 de abril, a las 12.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus.

Canarias Cinema, los talentos de la tierra

La sección competitiva dedicada a películas filmadas o producidas en Canarias reúne este año cuatro largometrajes y 11 cortos, que compiten por el Premio Richard Leacock en sus categorías respectivas y cuyas proyecciones arrancan el mismo viernes 25 de abril, así que no te despistes. Nombres consagrados de cineastas isleños como Adrián Orr o David Baute, reciente triunfador en los Premios Goya, encabezan el formato largo junto con una amplia nómina de cortometrajes, en la que desfilan voces emergentes junto a veteranos del certamen como David Pantaleón, Miguel G. Morales, Arima León, Marta Torrecilla o Antonia San Juan. El palmarés de esta sección se anunciará el lunes 28 de abril, a cargo de un jurado especial.

Las sesiones de cortometrajes canarios se proyectarán el sábado 26 de abril en horario de mañana y de tarde. Las piezas de Marta Torrecilla, Arima León, Pedro García, Fátima

Luzardo, Marcos Crisostomos y María Abenia conforman el primer bloque de la sección, mientras que Miguel G. Morales, Chisco Valdés, David Pantaleón, Amos Milbor y Antonia San Juan cierran las proyecciones en un segundo bloque.

David Lynch, camina conmigo (y no me sueltes)

El homenaje más completo a la obra magna de David Lynch recorre la programación del festival de punta a punta con la proyección de sus 10 largometrajes, cinco cortos y cuatro episodios de las temporadas 1 -el episodio piloto- y 3 de Twin Peaks. Recomendamos especialmente el capítulo 8, titulado ¿Tienes fuego?, de su compleja tercera temporada: obra maestra de la historia del cine.

El fin de semana ya arranca con fuerza con la programación de Terciopelo azul (1986), el sábado 26 de abril, a las 20.00 horas, y Corazon salvaje, el domingo 27 de abril, a la misma hora. Ambos pases estarán introducidos y comentados por su director de fotografía Frederick Elmes.

Gene & Gina: juntos y revueltos

El Festival de Cine rinde tributo a Gena Rowlads y Gene Hackman, dos rostros fundamentales del séptimo arte fallecidos el pasado 2024, con la proyección de sus películas más icónicas -como las mencionadas anteriormente- en una sesión especial imprescindible, que incluye el título Otra mujer (1988), el homenaje de Woody Allen a Fresas salvajes, de Ingmar Bergman, en la que ambos intérpretes coinciden para encogerte el corazón.

Además, también se hace un guiño al desaparecido y maravilloso actor Donald Sutherland, también fallecido en 2024, con la proyección de M.A.S.H..

Sección Oficial, merece la pena el esfuerzo

Este apartado a concurso constituye el corazón de la programación del Festival de Cine y este año engloba 10 largometrajes y tres sesiones de cortometrajes de distintas orillas y miradas que compiten por la Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del certamen. Como es habitual, las proyecciones de la Sección Oficial arrancan tras el primer fin de semana del Festival, en este caso, el lunes 28 de abril, con dos pases por película hasta el próximo sábado, cuando se fallará el palmarés de esta 24º edición a cargo de un Jurado Oficial.

En cuanto a los largometrajes, Luis Miranda las definió en la presentación de esta entrega como "10 películas excelentes en cuanto al contraste de miradas por parte de un conjunto de largometrajes que lo que hacen es tratar siempre cuestiones personales con un sentido muy acusado del contexto”.

Panorama y Panorama España, nunca falla

Una de las secciones favoritas de los asiduos de la muestra capitalina, ya que recoge lo más destacado y original de la producción festivalera internacional y nacional del último año. Además, para su construcción, el equipo de programación sigue la pista de cineastas que, más temprano o más tarde, ostentan un lugar propio en la historia del cine y, por tanto, del certamen.En esta edición, la selección propone al espectador una relación de títulos vinculados explícita o intrínsecamente al concepto de viaje, con las últimas películas de autores como Jia Zhangke, Hong Sang-soo, Julie Delpy, Dea Kulumbegashvili, Margarida Cardoso, Juliana Rojas y Yeo Siew Hub.

Camera Obscura: para cinéfilos y melómanos de corazón

Una de las secciones más especiales de la programación y dirigida especialmente a los corazones donde convergen cine y música. "El proyecto Camera Obscura pretende explorar con imaginación cualquiera de estas vías de interacción entre música e imagen, desde las más convencionales a las más experimentales. Aunque se basa en algo tan común como la ejecución de música en vivo sobre clásicos del cine mudo, desea ser asimismo un proyecto de “historia experimental” del cine, a la par que un desafío creativo para los músicos, a quienes se encarga tratar conceptualmente la música para un film", expresa Miranda.

Este año, Camera obscura programa, con música en directo, dos obras maestras que cumplen cien años: El fantasma de la ópera de Rupert Julian (1925.), y El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein (1925). La música de Gustav Hinrichs, interpretada por Sergio Alonso, y el International Bach Festival (Bach IBF Canarias), concretamente, una adaptación musical de Dmitri Shostakovich a cargo de Humberto Armas que será interpretada por el Cuarteto Ornati y Noemí Alonso, pondrán la banda sonora en directo.

Déjà Vu, bellas rarezas

Esta sección de bellas rarezas silenciadas, que rescata obras maestras que forman parte del patrimonio cinematográfico, estrena este año en España la restauración de dos grandes obras copias restauradas de The Spider Tattoo y The Wife of Seisaku, ambas de Yasuzô Masumura, “uno de los autores de thriller más reivindicados del cine japonés”, según las voces autorizadas de Filmin, así como la première internacional de Glória, ópera prima de la cineasta portuguesa Manuela Viegas, y No abras nunca esa puerta del argentino Carlos Hugo Christensen.

En cuanto al título de este apartado, su programadora, Gloria Benito, reflexiona sobre lo siguiente: "Otro año más nos volvemos a preguntar hasta qué punto el título que da nombre a esta sección es el adecuado. Los títulos que forman parte de la selección de Déjà Vu no son simplemente películas 'del pasado' sino historias que, al ser recuperadas, se nos presentan como un hallazgo reciente, como si acabaran de ser filmadas. ¿Por qué no habíamos visto antes estas películas? Quizás porque el cine, aunque es un arte vivo, tiene una memoria frágil".

Esta selección invita a viajar a través de distintos tiempos y geografías en el alambre del cine como memoria.

Banda Aparte, buceando en el material

Este apartado, que recientemente ha pasado a ser competitivo, selecciona propuestas que trabajan con material de archivo en los márgenes del mainstream contemporáneo para ofrecer un programa que no podrías ver en tu sala comercial habitual. "Así, el procesamiento de materiales de archivo que busca significados latentes más allá de su contenido manifiesto, con frecuencia para convocar la memoria inscrita -o negada- en el metraje original", explica su programador Antonio Weinritcher. Este año, además, compite una cineasta grancanaria, Cayetana H. Cuyás, con su pieza The Prado and the Moon.

La Noche más Freak: el mismo título lo dice

Jesús Palacios, programador y corazón de esta sección de terror y gore icónica de la cita cinematográfica grancanaria, propone dos sesiones gamberras para esta nueva entrega de un espacio que se ha ganado su prestigio en la escena nacional y que ocupará Cine Yelmo Las Arenas la noche del viernes 2 y el sábado 3 de mayo. Su artífice invita al público a “sumergirse, conteniendo la respiración, en las turbias, sucias y espesas aguas de las plataformas digitales”, en donde ha encontrado las piezas que conforman su selección para 2025. Esto es, animación lovecraftiana, el nuevo horror psicológico minimalista, la ciencia ficción juvenil china, la comedia romántica adolescente travestida, alguna que otra orgía de muy mal gusto o la sitcom holandesa más grosera que se pueda padecer en una sala de cine.

Linterna Mágica, para los peques

Por último, el apartado dedicado al cine infantil y juvenil recupera dos títulos protagonizados por dos reconocidos nombres femeninos: la aventurera Pippi Calzaslargas y la vida de Frida Kahlo antes de convertirse en artista.