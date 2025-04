Paco de la Zaranda, director teatral: «Cuanto más hondo escarbamos, más alto podemos volar»

«¿Y si volviera a la vida?», se plantea un actor envejecido olvidado en el fondo de un espejo. Esta es la pregunta que este fin de semana, los días 25 y 26 de abril a las 19.30 horas, se sube a las tablas del Teatro Cuyás con la obra Manual para armar un sueño de la compañía La Zaranda. Con Paco de la Zaranda en la dirección teatral y con texto de Eusebio Calonge, este montaje se concibe como una «oda a la esperanza» que ahonda en el «hombre contemporáneo», en palabras de su director, y «que presenta la posibilidad de seguir soñando», tal y como indica Calonge.

Delante del espejo aparecen vicios y virtudes, como los que tienen todos los seres humanos, incluido el protagonista de este espectáculo que transcurre entre dos lugares: el camerino y el escenario. En ese tránsito tiene lugar todo: la bajada a los infiernos, el cruce de laberintos «donde los burócratas almacenan su tedio» -como indica la sinopsis de la obra-, el desafío a la muerte y al olvido o la búsqueda de la alegría en el reencuentro con el Teatro, con mayúscula.

«Yo hago del protagonista que baja y se desempolva para mirarse al espejo. Es un juego muy atrevido porque, cuando leí este texto, yo decía: ¿cómo se puede escarbar en un escenario?'», reflexiona De la Zaranda. El actor y director encuentra la respuesta en esa magia que tiene el teatro, que permite «ir más allá de lo posible».

«Nosotros ya no hacemos teatro, sino que el teatro es el que nos hace a nosotros», indica, a la vez que hace alusión a la anécdota que hizo que Manual para armar un sueño sea lo que es hoy. Durante los ensayos, el techo del local en el que se reunía la compañía voló por un tornado. Esta pérdida material alteró la concepción inicial de la obra y obligó a repensarla. La inevitabilidad de determinados acontecimientos se interpuso en el proceso creativo.

«Al volar el tejado, cambió todo el panorama. Y en esta tesitura teníamos que empezar a trabajar. Esto hizo que cambiaran los elementos y toda la puesta en escena que teníamos pensada y que surgiera el trabajo que ahora está. Los trabajos tienen su niñez, su pubertad, su madurez y su declive. Este viene ya muy hecho, se han hecho muchas funciones», explica el director del montaje.

Con Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez, Enrique Bustos integrando el elenco, este manual de sueños se representa por primera vez en Canarias este fin de semana, sin miedo a sumergirse en las profundidades del alma, porque como bien sabe De la Zaranda: «Por muy hondo que nos vayamos a buscar en nosotros, cuanto más hondo escarbamos, más alto podemos llegar a volar».

48 años sobre las tablas

«La Zaranda tiene una edad, 48 años con un mismo elenco donde regresar es recordar necesariamente», indicó por su parte Calonge poniendo el foco en la larga trayectoria que acumulan a sus espaldas.

La relación entre la compañía y las Islas viene de lejos, desde que, siendo jóvenes, llegaron por primera vez gracias al escritor Antonio Lozano. «Canarias forma parte de nuestra historia», afirma De la Zaranda. Además, en el Archipiélago estrenaron trabajos que después recorrerían América y Europa, a menudo con más eco fuera que dentro de la península. Por ello, Canarias y el Teatro Cuyás es un lugar al que se sienten afortunados de volver.

«Aquí hay un reencuentro con la memoria, que al fin y al cabo es uno mismo. En ese recordar también está este texto. Es de alguna manera un desempolvarse delante del espejo, sacar la reflexión de qué ha sido de nosotros como hombres de teatro», reflexiona Calonge.

Nunca igual

Manual para armar un sueño tiene una duración de una hora y veinte minutos y ya se ha representado en numerosas ocasiones, pero lo que ocurre en escena no se repite jamás, tal y como indican sus creadores, ya que lo que surge en escena depende tanto de la energía de los actores -que nunca es la misma- y del público -que siempre cambia-. «En el teatro no queda nada, solo lo que se haya podido llevar el espectador. En la función de mañana no sé qué va a ocurrir ni cómo se va a dar», confiesa De la Zaranda.

«Con que haya alguien que se lleve un trocito de lo que nosotros hemos pretendido transmitir, ya es suficiente», concluye el director de esta obra de teatro. De Teatro con mayúsculas, ese que es capaz de entretener a la vez que hacer reflexionar, ese que plantea interrogantes pero no lanza respuestas. Ese que se podrá disfrutar este fin de semana en el Teatro Cuyás.