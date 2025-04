Carolina Yuste, actriz: «Faltan relatos sobre qué significó ser adolescente durante los 2000 en las provincias»

Es de Badajoz, tierra carnavalera como esta. ¿Cómo fue la experiencia de dar este año el pregón?

Fue muy bonito, yo creo que nunca me había puesto tan nerviosa en mi vida. Estuve dos días como teniendo pesadillas y nerviosísima, despertándome por la noche. Porque es que hay mucha gente. Y de repente en tu tierra. Recuerdo que salí allí y estaba toda la plaza de San Juan llenísima de gente y ya me emocioné. Lloré un poco, porque siempre me pasa. Porque yo amo mucho, al final yo soy por lo que he sido también. Todo eso forma parte de mí, es mi tierra y está en todos los poritos de mi piel.

¿Y cómo, criándose allí en Badajoz, decide con 19 años irse a Madrid a estudiar interpretación?

Pues no lo sé. No tenía yo a nadie cerca que hubiera estudiado eso. Sí que es verdad que tengo una hermana mayor que se había ido a currar fuera. Ella se había ido a trabajar y yo sí que tenía de referente a alguien que se va y que decide que va a buscarse la vida en otro espacio. Pero no sé por qué me dio. En mi familia nadie se dedicaba a lo artístico, pero eran todos muy artistas. Desde pequeña mi padre me llevaba al cine, nos llevaba a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Extremadura o al teatro. Sí que me han inculcado mucho y para mí eso ha sido el gran privilegio. Porque en aquella época y en esas generaciones, la cultura o te la daban en tu casa, o era muy difícil acceder. Sobre todo en las provincias. No teníamos tan a mano ir a una función de teatro o que en el cole te llevaran. No éramos de Madrid o Barcelona, que tenían a la vuelta de la esquina 150 cosas. Para mí el gran privilegio fue que eso se me inculcó desde mi casa. Y yo creo que eso es lo que hizo que se me encendiera que había una posibilidad de que yo me dedicara a algo de esto.

Al final es un referente para la gente de su tierra. ¿Siente alguna presión con ese tema?

No. Me parece bonito. Que de repente haya gente ahora en escuelas de bachillerato de artes escénicas, o gente que al haber visto que yo he hecho tal, quieran estudiar eso, me parece hermosísimo. Es ampliar la posibilidad y que ya no solo sea la gente de Madrid, Barcelona o Sevilla, como mucho, la que pueda desarrollar su deseo artístico. A mí lo que me gustaría mucho es que no tengan que irse para hacerlo. Me gustaría mucho que desde Extremadura se impulsase desde las instituciones la cultura y el arte como forma de vida, y como proyecto social, no como algo que hacen unas gentes raras.

Badajoz y Extremadura también están presentes en la novela que va a sacar el mes que viene, Toda mi violencia es tuya. Entiendo que ahí hay parte de su adolescencia plasmada.

Es ficción. Porque no es para nada una autobiografía. Pero, indudablemente, todo el mundo escribe desde sí mismo. En la novela hay dos tiempos. Es novela, pero yo le llamo casi un pensamiento filosófico de los 2000, del ahora y de la violencia, narrado desde la novela y desde la ficción. Que no es intrínsecamente mío, pero no deja de pertenecerme por generación. Entonces hay cosas que son mías y hay otras que son de mis colegas o de mis compañeras del instituto. Coges toda la información que tienes y la canalizas en una historia para contar lo que quieres contar. A mí me apetecía mucho eso. Porque no hay relatos sobre Extremadura. No hay relatos sobre qué significó ser adolescente en los 2000 en las provincias, donde muchas veces las únicas opciones que tenías era salir a hacer botellón y poco más. Que fantástico, que yo me lo he pasado divinamente. Pero muchas cosas sucedían ahí. Y ha habido mucho machaque a toda esa cultura. Y creo que hay que dignificarnos también.

Carolina Ortega Yuste, actriz española ganadora de dos premios Goya. / Andrés Cruz

Me imagino que conoce el libro de Panza de burro.

Claro. Publico con Barret, la misma editorial. De hecho, yo escribí a Barret por ese libro. Porque hay como dos líneas. El pasado, que es como el Badajoz de los 2000, de un personaje. Y luego el presente. Una chica con 15 años y con 30. La parte de Badajoz la quería escribir como yo hablo allí. No quería hacer un castellano de Valladolid. Quería reivindicarlo, porque a veces se considera que eso es hablar mal. Y yo tenía ganas de decir 'cansá', 'agotá' y soy de 'Badahó'. Reivindicar que eso no te hace menos. Panza de burro es brutal, te mete de lleno. Y me parece un acierto que te cagas. Hubiera sido precioso igualmente escrito en castellano. Pero lo lees y es que te transporta. Y entonces dije: '¿Quién ha publicado esto?' Barret. Y entonces les llamé. Porque son muy guays. Porque nadie publica un libro para hacerse rica. Pero me apetecía que fuera una editorial cercana, con la que pudiese trabajar a gusto y que me diesen mucha libertad para escribir verdaderamente lo que yo quería. Y a la vez, como yo no tengo ni puta idea, que me supieran aconsejar y elevar todo lo que yo tenía. Hay gente que me pregunta, ¿lo has escrito tú? Y les digo, ¿quién lo va a escribir?

¿Por qué? ¿Creen que no le da tiempo con todas las cosas que tiene entre manos?

No, porque debe ser que hay gente a la que le escriben los libros. Yo estaba fascinada con esto. Y digo, ¿tú crees que yo voy a permitir que alguien escriba con mi nombre y decir que eso lo he escrito yo? Es que me muero. Pero no por nada, sino por mi ego.

Está con el libro, con la película La infiltrada, codirigiendo el documental de Ciao Bambina, con la obra de teatro de Caperucita en Manhattan. ¿Cómo lleva todo este jaleo?

Buscando espacios de descanso y calma. También es que este oficio es extremo en toda su forma. Puedes estar meses en los que no sucede nada y luego en los mismos tres meses se junta todo. Y entonces haces lo que puedes. Yo tengo mucha suerte. Intento respirar mucho, intento no dejar de estar conectada. Que evidentemente te desconectas. Porque eres una persona que vive en este mundo y a veces te disparas y a veces dejas de escuchar. Eso pasa. Pero yo intento todo el rato volver. Además, sé que hay ciertas rutinas que si las llevo a cabo estoy mejor: comer bien, dormir temprano, hacer meditación e irme a escalar o hacer deporte. Lo único que ahora, por ejemplo, empiezo a estar muy harta de ver poco a mi familia. Ya me quiero ir para allá.

Hablando de su familia, el libro de Caperucita en Manhattan fue de las primeras novelas que le dio su madre...

Yo no sé si fue de las primeras. De hecho, a mí uno de los libros que me enganchó realmente a la lectura fue Crepúsculo. Cuando en el colegio me dan La Regenta con ocho años pienso que no van a conseguir que nadie vuelva a leer nunca más. Porque igual La Regenta me la leo ahora, que soy más grande, y la puedo disfrutar en toda su cosa poderosa. Yo he tenido la suerte que mi padre a mí me leía mucho. Pedro Páramo, Siddhartha, de Herman Hesse... Mi familia me ha tenido muy cerca de la lectura. Mi madre me daría Caperucita pero, cuando yo la leí, no me enganchó. Yo creo que estaba en esta adolescencia más cañera, en la que necesitas cosas y de repente aparece Crepúsculo. Que igual lo leo ahora y me da igual. Pero, en aquel momento adolescente, es bonito que de repente un libro te abra el universo de todos los demás.

¿Cuál es la mayor diferencia que nota entre el teatro y el cine? Supongo que ese presente tan potente.

Total. Es que es muy guay. Porque una función de teatro es algo que va a suceder en ese momento y nunca más. Tanto la espectadora como la persona que lo interpreta está viviendo algo que es absolutamente único. Y eso es la hostia. Ese estar encima de un escenario en ese abismo en el que el presente absoluto tiene que jugar su partida, es espectacular. A mí es que eso me engancha mucho y creo que hay que volver siempre al teatro.

¿Y qué tal codirigir el documental de Ciao Bambina?

Muy bien. Estamos ya terminando. Tenemos muchas horas de material, hay que reducir un montón, hay que elegir, hay que renunciar a cosas de las que estás absolutamente enamorada, pero que de repente no entran. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito y he aprendido un montón.

¿Qué diría que es lo que más ha aprendido codirigiendo?

A escuchar. También es verdad que justo estábamos haciendo un docu sobre la vida de un colega. Es diferente a codirigir una peli. Aquí hay que tener una sensibilidad y una delicadeza extrema, porque estás hablando de un ser humano al que amas profundamente. Entonces su voto vale dos. Y yo sé lo que me gusta y sé lo que quiero. Y, además, Afi [Gnecco] y yo somos absolutamente diferentes en gustos y en formas. Somos el día y la noche. Pero ha estado guay navegar en ese intermedio en el que no es ni del todo suya, ni del todo mía. Es como la mezcla que ha salido de los dos.

Uno de sus sueños no cumplidos era ir al Festival de Aviñón a los 30 años. No llegó, pero sí habrá cumplido ya muchos. ¿Alguno que quiera destacar?

Te voy a decir una tontería, pero el otro día me dijo el Dioni que tenía muchas ganas de ver la serie de Massiel. A mí que Dioni de Camela me diga que tiene muchas ganas de ver la serie... Me puso muy contenta. La verdad es que ese día me lo alegró. Y yo creo que cuando estrené con Nathalie Poza, Carmen Machi, Lucía Juárez y Laia la función de Prostitución en el Teatro Español.

¿Se pasan muy rápido todas estas cosas?

Pasan tan rápido que a veces no eres capaz ni de gestionarlas en el momento. Es loquísimo. Si yo pienso en mi niñata adolescente y me pienso aquí, hoy, hablando contigo, digo, ¡ah, ni de coña! Eso no es real. Porque que yo, de Badajoz, de repente decidiera que me iba a dedicar a esto y me fuera a Madrid, y de repente empezara a conseguir trabajo y de repente...Todo eso es inconcebible para esa chavala. Y yo, que estoy aquí, es como que a veces digo, ¡ay, si esto pasó! Y me entra como una alegría retroactiva.

Ha dicho en alguna ocasión que todavía no ha llegado a ser la actriz que querría ser. ¿Por qué?

Es que me parecería muy ególatra creer que con 33 años ya soy la actriz que quiero ser. Ojalá me quede mucho rato para seguir desarrollando mi oficio. Creo que todavía puedo hacer muchas cosas y todavía me apetece experimentar un montón. Parece que he hecho mucho, pero en realidad no he hecho tanto. Lo que pasa es que he hecho pocas cosas que se han visto mucho y parece que estoy más de lo que realmente he estado. Yo espero que la gente no se agote.