Las Palmas de Gran Canaria acoge las V Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico en el 24º Festival Internacional de Cine

La Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus acogió esta mañana la quinta edición de las Jornadas de Oficio Cinematográfico en el marco del 24 Festival Internacional de Cine, un evento que, por segundo año consecutivo, fue moderado por el reconocido periodista Carlos del Amor. La cita reunió a destacadas figuras del cine español como Nathalie Poza, Bárbara Lennie, Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, referentes que pertenecen a diferentes generaciones del cine español y que compartieron su experiencia profesional en una enriquecedora mesa redonda.

Durante el encuentro, se abordaron diversos aspectos del oficio actoral, incluyendo los retos a los que se enfrentan los intérpretes en su día a día, el proceso de preparación para un casting, las distintas metodologías de interpretación y las exigencias emocionales del trabajo en cine y televisión. Además, el público asistente tuvo la oportunidad de participar activamente mediante una ronda de preguntas, estableciendo un diálogo cercano y directo con los actores invitados.

Esta mañana, durante las V Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico en el Auditorio Alfredo Kraus. / LP / DLP

Charlas vivas

En su segunda intervención de las jornadas, Carlos del Amor compartió, en un encuentro previo al evento, su deseo de poder seguir participando en próximas ediciones de estas ponencias que, según el periodista, son «charlas vivas en las que los temas surgen por sí solos». Con cuatro participantes que en conjunto reúnen siete premios Goya y 13 nominaciones, el discurso puede ir por cualquier lado, pero «lo ponen fácil porque son personas que hablan bien, con talento, a las que da gusto escuchar y de las que aprendes», afirma

En un ambiente cercano y distendido, los cuatro intérpretes participaron en un enriquecedor diálogo abierto con la comunidad cinéfila, donde compartieron reflexiones profundas, vivencias personales y anécdotas profesionales que dejaron ver la cara más humana de una profesión tan exigente como apasionante pero que, pese a sus complejidades, Nathalie Poza garantizó que «es un privilegio poder vivir de lo que te gusta y haber podido convertir este juego en mi oficio».

Un oficio vocacional

Durante la conversación, se abordaron distintos aspectos de su relación con la labor actoral: desde los comienzos y las primeras dudas, hasta la consolidación de una vocación que, según coincidieron, va mucho más allá de un simple trabajo. «Hace falta que el acceso a la cultura se democratice», compartió Carolina Yuste, quien afirmó que vivir a las afueras de las grandes ciudades es, muchas veces, una dificultad. La protagonista de La infiltrada aseguró que, «al ser de Badajoz, sé lo que es estar en la periferia y a las afueras de donde parece que sucede todo».

Javier Gutiérrez, por su parte, aportó una visión «romántica» de su trabajo, destacando la importancia de la conexión con el público y la entrega total que implica subirse a un escenario o colocarse frente a una cámara. «No es que no sepa hacer otra cosa, pero no me veo dedicándome a algo que no sea esto», afirmó Gutiérrez durante el encuentro. Bárbara Lennie, desde la convicción más íntima, definió la interpretación como una vocación absoluta. Para ella, dejar de actuar sería comparable a «renunciar al alma», una frase que resume con intensidad el nivel de identificación personal y emocional que establece con sus personajes.

Hoy, durante el encuentro previo al evento. / LP / DLP

Acompañados por Carlos del Amor, los artistas compartieron impresiones previas al encuentro con el público junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez. Durante este breve intercambio, la alcaldesa destacó el compromiso del consistorio con el arte y la cultura cinematográfica: «vamos a asistir a las Jornadas de Oficio y participamos en un festival que prestigia a la ciudad y que nos hace reivindicar el cine de autor».