Quique Guijarro, de ser conocido por ‘Fama’ a triunfar como escritor: “Me he reescrito”

Quique Guijarro presenta su duodécima novela, ‘La vida según Pelayo’. El canario que se diera a conocer junto a Vicky Gómez en la primera edición de ‘Fama ¡a bailar!’, presentada por Paula Vázquez en Cuatro, suma un libro más a su estantería. Un mueble que crece a pasos agigantados porque la hiperactividad de Quique no le deja apenas descansar. Hablamos con él en un encuentro en exclusiva en las instalaciones de La Provincia, del que puedes ver un fragmento en el vídeo que abre esta noticia.

¿De qué trata ‘La vida según Pelayo’?

‘La vida según Pelayo’ es el viaje por la conciencia de un chico que pasa de los 17 a los 18 años y es la propuesta para toda esa gente que le tiene miedo a un libro de más de mil páginas. Me gustaría que descubriesen que leer es un gran ejercicio.

¿Es autobiográfico? ¿Cuánto tiene la historia del propio Quique Guijarro?

Siempre hay un poquito de ADN de los autores dentro de cada obra y sí, sí que hay ciertos personajes que están un poquito inspirados en la realidad, pero es absoluta ficción.

¿Escribes por pasión, por desahogo o por negocio?

Escribo porque soy escritor. Soy un contador de historias. De pequeño escribía cuentos, siempre escribía cartas a mis padres y he acabado haciendo novelas porque soy escritor.

¿Se hace uno rico escribiendo libros?

Sí se hace uno rico escribiendo libros, pero el dinero no es lo que te hace rico en esta vida y eso lo sabe bien la gente que nos está leyendo en este momento.

Doce libros en apenas una década, ¿de dónde sacas la inspiración?

La inspiración de escribir doce libros en tan solo diez años viene de mi abuelo paterno. Él escribía y la literatura entró un poquito por él. Ya en casa, mi madre y mi hermana también devoran libros, con lo cual estoy rodeado de literatura.

Por tanto, en el momento en el que mi creatividad encuentra el foco, entro en la escritura y aquí estoy. Me doy cuenta de que todas las facetas y todas las diferentes maneras de escribir me aportan algo y todo eso me gusta.

Veía ‘Los Goonies’ sin parar, me encantó ‘Lost’, fue mi primera serie, y soy de los que les encanta ir al cine a comer roscas y disfrutar de las buenas pelis, pero ver las mismas una y otra vez sin descanso.

¿Te has reescrito a ti mismo?

Absolutamente. Literalmente sí.

QUIQUE GUIJARRO / Quique Guijarro

¿Qué motivó esta reescritura? ¿La presión de una profesión edadista o la convicción por la literatura?

Todas esas facetas forman parte de mí y las necesito todas para no aburrirme. Como soy hiperactivo, soy un culo inquieto, necesito poder ir a un evento, hacer una dirección de arte, necesito poder ir a un videoclip y coreografiar a ese equipo. Necesito sentarme delante de mi ordenador y escribir una novela… Todas esas facetas soy yo. Yo soy como ese cubo de Rubik, pero que tiene su forma definida.

¿Qué situaciones le quitan el sueño a Quique Guijarro y le gustaría escribir sobre ello?

Injusticias, las injusticias sociales. Yo creo que todas mis novelas tienen un tinte de demanda y, por ejemplo, en ‘La vida según Pelayo’ es la cruel realidad golpeando fuerte a las personas más vulnerables y creo que es eso, las injusticias que suceden, la vida, la inercia, la rueda de la vida que no podemos controlar y, sobre todo, las personas menos favorecidas, las minorías e, incluso, los animales y las personas que no pueden tener voz. ¡¡Yo quiero ser sus letras!!

¿Guardas un mal recuerdo de tus anteriores facetas?

No me arrepiento de ninguna decisión. También es porque la escritura, igual que la lectura, me ayuda a estar mucho tiempo dentro del laboratorio, aquí arriba en la mente, y puedo revisar todos esos recuerdos en los que quizás tendría el espíritu en otra parte. Me he enfrentado tantas veces a esos demonios que los conozco. Entonces, no me arrepiento, pero cuando me visitan, sí que veo cómo la resolución acaba saliendo cada vez más rápido. Fue así, la próxima vez trataré de estar pendiente. Y en la madurez es cuando llega el momento de... “Ya veremos a ver cómo reacciono en ese momento”.

¿Algo que reivindicar como escritor?

Como escritor me gustaría reivindicar que la gente vea la lectura como ven los gimnasios: para su salud. Muchas veces nos entra el miedo por la demencia y por todas estas enfermedades relacionadas con el deterioro neurológico y la lectura es el ejercicio perfecto. Se recomienda meditación y la lectura es precisamente eso. Estás tú solo con tus pensamientos. Es una meditación guiada. Hay una historia que te va llevando. La lectura es el ejercicio perfecto para poder abstraernos de problemas, es el ejercicio perfecto para las personas dispersas e hiperactivas como yo. La lectura es, en definitiva, salud.