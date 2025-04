Wyoming y ‘Jazzdalamenti’ dan la bienvenida al Festival de Cine

Con una sala Jerónimo Saavedra abarrotada hasta la bandera, el Auditorio Alfredo Kraus se vistió para el arranque oficial del 24ª Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, el bastión del cine de autor que se celebra desde ayer en la capital hasta el próximo domingo 4 de mayo.

El Gran Wyoming condujo la ceremonia, que incluyó un concierto homenaje a Angelo Badalamenti, titulado Jazzdalamenti, a cargo de la Big Band de Canarias, bajo la dirección de Kike Perdomo, y una pieza audiovisual de la realizadora canaria, Macu Machín, ganadora del último Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje por su ópera prima La hojarasca (2024).

Autoridades locales y el propio director del festival, Luis Miranda, asistieron a la velada y destacaron la singularidad y heterogeneidad de la programación, entre las que se incluye el tributo al legado de David Lynch, uno de los grandes reclamos de esta edición.

Wyoming presentó el itinerario y menú de esta edición. Tome nota el lector, que esto sale en el examen: el ciclo Lynch, camina conmigo, dedicado al cineasta fallecido el pasado 16 de enero, comenzó ayer con la proyección de su ópera prima, el largometraje Cabeza borradora (1977) y continúa esta tarde a las 20.00 horas, con Terciopelo azul (1986) en un pase único con su director de fotografía Frederick Elmes, en el Yelmo Cines Las Arenas.

«Estés en la dimensión que estés, desde aquí, amigo David, nuestro humilde tributo», expresó un Wyoming con la licencia para llamar por su nombre de pila al cineasta de Missoula, da lo mismo porque «Wyoming está ahí al lado».

«Como todos saben, un festival es mucho más que su acto de apertura. Un festival es un buen montón de cine, pero no amontonado sino dispuesto para que cada espectador se haga su ruta a través de las películas», expresó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, al comienzo del acto sobre la Sección Oficial a concurso, en la que compiten diez películas enmarcadas en el género de las «comedias indies, dramas surrealistas, thrillers y documentales antropológicos».

El Auditorio ovacionó al cineasta y mano derecha de David Lynch, Frederick Elmes

Wyoming, el humorista y presentador del programa de televisión El intermedio, es asiduo al festival y no perdió la oportunidad de lanzar uno de sus chascarrillos y un ‘zasca’ a la República Popular China por haber censurado a dos de los realizadores participantes en la Sección Oficial.

«Han prohibido a dos películas de esa procedencia participar en la Sección Oficial del Festival, porque nos encuentran pelín sospechosos. Puesto que aquí se han programado muchas películas chinas no admitidas por el gobierno de tan gran país. ¡Qué cosas!», bromeó.

Esta supone la tercera ocasión en la que Wyoming visita el festival. «Creo que me estoy ganando ser el presentador vitalicio de este insigne festival de una gran ciudad como es Las Palmas de Gran Canaria», y si sentía que le daba por «meter la gamba», volvía a ironizar: «Lo siento, me he equivocado y no volverá a pasar».

Desde hace un lustro, cada edición del festival acoge en paralelo a las proyecciones las Jornadas del Oficio, que en esta ocasión traen a la capital a los intérpretes Nathalie Poza, Barbara Lennie, Carolina Yuste y Javier Gutierrez, en una mesa redonda moderada por el periodista Carlos del Amor.

Esta edición también homenajea en unas sesiones especiales a otros ilustres del celuloide recientemente fallecidos como Gene Hackman, Gena Rowlands y Donald Sutherland.

«Estés en la dimensión que estés, desde aquí, nuestro humilde tributo, Lynch»

Resulta que la película vertebradora de esta edición es El acorazado Potemkin (1925), la célebre obra de Sergei Eisenstein que cumple su centenario. Y en un giro a propósito -o no- de los acontecimientos, la sección Cámara Oscura, el Festival de Las Palmas proyectará el 1 de mayo, Día del Trabajador, la versión restaurada en 4K de la película sobre Revolución Rusa.

Esta sección está orientada al público infantil y juvenil, ofreciendo proyecciones que combinan entretenimiento y formación cinematográfica. Este año, se destacan títulos como Pippi Calzaslargas y una adaptación animada de la vida de Frida Kahlo, que se proyectarán durante los fines de semana del festival en los cines Yelmo Las Arenas. n