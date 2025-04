Adriana Ugarte, una enamorada de las Islas: "Me encantaría vivir en Canarias"

La actriz Adriana Ugarte (Madrid, 1985) conoció la leyenda de Pinito del Oro, la trapecista de Gran Canaria que surcó los cielos de Hollywood desde un trapecio elevado sin redes de seguridad, a través del relato que le narraron su madre y su abuela, quienes visitaron a Pinito en uno de sus números circenses.

Será capricho del destino eso de que una década después de su último rodaje en el Archipiélago para la película taquillera Palmeras en la nieve (2015), en la que recaló por diferentes escenarios de Gran Canaria junto a Mario Casas, la intérprete madrileña pise de nuevo Gran Canaria. Ya entonces se pudo ver a la actriz relajándose en la playa de Las Canteras junto a un libro.

Rodaje de la película "Tal vez" sobre la trapecista Pinito del Oro, interpretada por Adriana Ugarte / Elvira Corujo/ Efe

En esta visita en la que Ugarte da vida a Pinito en Tal vez, el largometraje de la cineasta canaria Arima León, recorre las coordenadas visitando Ciudad Jardín, Triana, Vegueta, la playa de Las Canteras, Agaete y Teror, observando el paisaje con ojos de futura vecina: «Me encantaría vivir en Canarias», reconoce.

Ugarte se declara oficialmente una enamorada de Canarias durante su rodaje de Tal vez, el largometraje de la cineasta Arima León sobre Pinito del Oro y Natalia Sosa. Aunque las intensas jornadas de grabación de la película no han dado tregua para hacer turismo, confiesa tener ya en su agenda diaria una cafetería de confianza, un gimnasio y hasta un taller de arcilla.

Rodaje de la película "Tal vez" sobre la trapecista Pinito del Oro, interpretada por Adriana Ugarte / Elvira Urquijo/ Efe

Amor platónico

La relación entre Pinito y Sosa se sostiene esencialmente en el cuerpo de cartas publicadas por la escritora. «A ciencia cierta no sé qué ocurrió entre ellas. Lo que sabemos es lo que hemos leído en las cartas y en ellas se reconoce el amor maravilloso que Natalia sentía hacia Pinito. Esa admiración, complicidad... esa sensación de hogar y de acompañar a Pinito cuando deja el circo y se siente sola. Creo que tiene mucho que ver con la vida del artista. Muchas veces los actores perdemos pie de lo que es la vida real, te descuidas con tu profesión y cuando debes parar por algún motivo, como un accidente, te sientes vacío de identidad. Las cartas son un recurso precioso sobre el que podemos soñar e imaginar».

«Creo que he cambiado mucho desde entonces. He aprendido a disfrutar mucho más de mi trabajo y mi pasión se ha hecho más grande. La presión la manejo de otra manera y mantener un sentido de compromiso para mí es clave, porque esta es una profesión que respeto muchísimo y a la que le estoy muy agradecida», reconoce Ugarte.

La relación entre intérprete y la directora Arima León, ha sido un match instantáneo y ambas se deshacen en elogios mutuos. Todo rodaje guarda tras de sí una enseñanza, mientras los personajes comienzan a interiorizarse y ser parte del actor. En este caso, todo se suma a la tranquilidad y respaldo que la realizadora canaria deposita en Ugarte. «Es un privilegio, volver al sueño de todo creador, que es hacer laboratorio. De repente el rodaje, a pesar de la presión que hay, de los tiempos, existe la sensación de que se para el tiempo y ocurren cosas reales, vivas. No solo ir a un resultado, sino a algo que a todos nos sorprenda. Volver a reilusionarte en tu profesión es emocionante».

«Ella confía mucho en nosotras y viceversa. No es necesario cambiar las líneas, ni palabras porque están ahí, se respetan y este es un guion en el que no se necesita cambiar nada. Cada secuencia parece un corto y es un bombón. Casi que no hace falta cambiar lo escrito, y a la vez de lo que pasa en cada línea, todo es improvisado».

En la frontera de la delicadeza y la tensión constante, Ugarte ha convertido este rodaje en una oportunidad para reencontrarse con la vocación, reivindicar a dos figuras indiscutibles de la cultura canaria, cada una en su disciplina, volaron sin red. «Si en algo nos parecemos Pinito y yo es en el miedo a bajar la guardia», apunta.

Ha trabajado con la actriz Sonia Castelo a modo de coach para trabajar las fuertes emociones del guion, que exploran la relación que mantuvo la trapecista con la escritora Natalia Sosa. «Buscábamos otra perspectiva de lo que podían contar los personajes y qué podían pretender», señala.

Para el acento canarión, ha profundizado en la dicción del acento gracias a otro coach, mirándose en el espejo de su antigua representante canaria Bea Castro, que actualmente trabaja como agente de actores como Miguel Ángel Silvestre o Marina Salas. «Creo que la amo tanto que su acento me llegó al corazón y cuando me dijeron de hacer este personaje había algo que ya estaba ahí», subraya.

La preparación del personaje de Pinito del Oro incluyó un intenso taller de acento canario. Ugarte, llegada al proyecto tras la baja de Marta Viera, trabajó con un coach dialectal y con hablantes de Gran Canaria para pulir el seseo y los giros propios de la isla. En las primeras pruebas, bromeó recitando un trabalenguas grancanario—«doh donuh o doh duroh»—y convenció a la directora de que podía incorporar el acento con total credibilidad.