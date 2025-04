El viajero sobre el mar de nubes

L a famosa pintura de Caspar David Friedrich es la primera asociación visual que siempre me ha sugerido la Sinfonía Romántica de Bruckner, la número cuatro en su catálogo. Quizá la ausencia en primer plano del peso espiritual de su obra posterior y sus controversias más humanas la convierten - alejada de la wagneriana tercera - en una sinfonía de mayor inmediatez comunicativa.

Hemos tenido la suerte de disfrutar esta temporada de la otoñal Octava con Herbig pegada a la tradición y - esta en el Festival de Música de Canarias - la juvenil y objetiva construcción de Lahav Shani. ¿En qué línea está la versión de Leonard Slatkin con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria? El maestro norteamericano, de infinito repertorio, ha forjado su carrera en grandes orquestas por su fiabilidad extraordinaria en el trabajo con los profesores. Todo lo que hace lo hace bien. La respuesta orquestal ha sido verdaderamente brillante, cierto que el primer movimiento sonó plano y estridente en los tutti pero fue rehaciendo el sonido del conjunto desde la coda de ese primer movimiento, con cuerda cálida y una prestación brillante de metales - aquí siempre tan vulnerables - consiguiendo una profundidad sonora importante.

Su Bruckner es muy objetivo y, no siendo muy idiomático, es claro en planos y de impacto sinfónico directo. A la versión le faltó serenidad y efusividad en las grandes frases, la exposición del evocador tema en la trompa, un Miguel Morales inmenso toda la noche, fue seca y entrecortada, así como unas transiciones - tan importantes para la arquitectura sinfónica - poco logradas. ¡El Andante fue despachado en menos de trece minutos! Falto de contemplación y hueco en intensidad destacó una sección de violas de hermosa sonoridad y trabajada articulación. Lo mejor fue el Scherzo, lleno de energía, con una disposición dinámica tan expresiva como el cantabile popular del trío. Conjunción y brillantez en los metales fueron extraordinarios. Al finale le faltó intensidad expresiva, que no vehemencia en el fraseo y una lógica constructiva que desembocó en una coda brillante que enardeció al público. Aunque no aparece en el programa de mano, se usó la segunda versión de 1878-80 de Leopold Nowak, información nada baladí tratándose de Bruckner.

En la primera parte Ruth Rogers interpretó La alondra ascendiendo (The Lark Ascending) de Vaughan Williams de manera conmovedora, arco limpio y bello sonido. Algo rígido el conjunto en la parte inicial más poética y de un sencillo bucolismo la segunda, enturbiado el final por un ataque de estornudos en el público, ¡qué lástima! Slatkin acompañó con mimo y equilibrio con unas maderas de hermosa sonoridad. n