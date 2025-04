Palmas y Ogadenia, de boda en Barcelona

Con aplausos y fabulosas críticas por parte de la prensa especializada se recibieron las propuestas en moda nupcial presentadas este sábado sobre la pasarela de Barcelona Bridal Fashion Week por las firmas grancanarias Ogadenia Couture y Pedro Palmas, dos marcas convertidas ya en referentes del mejor diseño dentro y fuera de la Isla que generan expectación e interés en ese ámbito creativo.

Integradas en el programa Gran Canaria Moda Cálida, creado e impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo insular, ambas enseñas mostraron la tarde del sábado alrededor de veinte vestidos en los cuales predominaban distintos tonos de blanco aunque tanto Ogadenia Couture como Pedro Palmas abrieron también el abanico cromático de sus diseños a los negros, platas y dorados, entre otros colores, sin que ello supusiera restar un ápice de elegancia a las respectivas colecciones.

El uso de diferentes tejidos, desde los tules y encajes a las sedas y rasos, confieren personalidad a los atuendos de Ogadenia y Palmas que además destacan por el exquisito corte de cada uno de sus vestidos: faldas cortas, escotes en uve, largos velos y capas, mangas asimétricas o huecas, delicados tirantes, pantalones amplios, plisados o sinuosas aberturas estratégicamente colocadas se enriquecen con tocados de plumas, grandes flores y guantes combinados con joyas sencillas.

Tres ‘looks’ de Palmas han sido elegidos por ‘Mujer Hoy’ entre los más destacados de la feria

Desde hace más de 18 años, la firma Ogadenia Couture crea vestidos de novias, fiesta y cocktail que se comercializan en medio mundo. Sus vestidos de corte clásico tienen matices realmente innovadores e introducen la artesanía centenaria en diseños de Alta Costura y pret à couture.

La marca de la diseñadora grancanaria apuesta, como dejó claro una vez más este fin de semana en la Barcelona Bridal Fashion Week, por la innovación en sus colecciones, respetando y protegiendo el noble oficio de las labores artesanas.

Tanto que la diseñadora de moda de Ingenio ha incorporado a sus colecciones el hilo y la labor de las artesanas de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI) sin más límites que los que impone la tradición, la artesanía del calado ofrece a cada diseño una visión diferente, dotándolo de movimiento propio, más allá del vestido.

Por su parte, la línea eterna femenina de Pedro Palmas, con el adherido de la arquitectura a sus diseños, marca la andadura visionaria y creativa del diseñador, seña de identidad de la firma grancanaria que ha vuelto a sorprender en Bridal Barcelona 2025 con su innovadora línea nupcial en la cual apuesta una vez más por la utilización de originales colores.

De hecho, el prestigioso periodista especializado en moda Diego Rueda, firma habitual de la publicación Mujer Hoy, seleccionaba tres vestidos de Pedro Palmas en un artículo sobre los mejores looks nupciales de Barcelona Bridal Fashion Week junto a otros tres de la icónica firma Vivienne Westwood; uno de Badgley Mischka; dos de Allure Bridals; tres más de la marca Morilee; el mismo número de prendas de Ines di Santo; cuatro firmados por la enseña Cymbeline así como varios más de The Atelier by Jimmy Choo, Marta Martí y Andrea Lalanza.

La firma Pedro Palmas nació en 1989 abarcando diseños de prêt-à-porter femenino, novias y alta costura. Más tarde, el modista lanzó el departamento destinado a la creación de uniformes para empresas, así como su línea de ropa de baño para mujer y hombre. Pedro Palmas comercializa, además, varios perfumes, siendo uno de los diseñadores canarios más prolíficos. Su firma es una de las fundadoras del programa Gran Canaria Moda Cálida y ha participado en ferias nacionales e internacionales como, entre otras, Espacio Cibeles, Gaudí o PURE London.

Reconocimiento a Stella McCartney

En el marco de Barcelona Bridal Fashion Week se celebró la gala de los Barcelona Bridal & Fashion Awards que reunió a las principales figuras del sector nupcial internacional en una velada dedicada a la excelencia, la innovación y la pasión por la moda. Entre los galardonados de la noche destacaron Isabel Sanchis, Lorena Formoso y Ines Di Santo, quienes se alzaron con los premios a Mejor Vestido de Novia, Mejor Colección Nupcial y Mejor Colección Red Carpet, respectivamente. Stella McCartney recibió un reconocimiento honorífico por su trayectoria profesional. n