Sonora ya tiene a sus diez finalistas para los directos del 9 y 10 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus

Sonora 2025 ha seleccionado a los diez artistas que pasan a la fase final del certamen de entre un total de 131 propuestas que participaron en esta edición. La duodécima edición de Sonora, en la que el proyecto se mantiene como el concurso de bandas con más participación y proyección en el Archipiélago, tiene como finalistas a las formaciones Banda Sin Nombre, Isa Izquierdo & MVBA Quintet, Liane, Macaca Radiata, Naife, Nave Rota, OM Domínguez & The Village Band, Piedra Viva, Tierra de Fuego y Vivalepop.

En la gran final de Sonora en el Auditorio Alfredo Kraus los días 9 y 10 de mayo, cuyas entradas ya están a la venta al precio simbólico de 5 euros, los diez finalistas del concurso actuarán en directo en conciertos de 25 minutos cada uno para defender sus propuestas musicales ante el público y el jurado.

El pop y el rock, de pulso analógico y sintético, sonidos urbanos que experimentan con la fusión, el reggae y las músicas del mundo, la canción de autor y la tradición popular revestida de modernidad conforman el mosaico de propuestas seleccionado por el jurado ante notario el pasado fin de semana.

Cinco proyectos provenientes de cada una de las dos provincias canarias, a razón de cuatro propuestas de Tenerife, una de La Palma y cinco de Gran Canaria, son los finalistas de Sonora 2025 que actuarán en directo, y cuyos conciertos serán grabados para ser emitidos por TVE en Canarias, lo que supone un notable impulso a la promoción del concurso y de sus protagonistas. Serán un total de diez programas con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, que se emitirán durante diez semanas y quedarán alojados en las plataformas digitales del ente público.

La selección de las 131 propuestas presentadas se ha realizado este fin de semana por un jurado especializado de edad variada y paritario, compuesto por especialistas en lenguajes musicales, periodistas y gestores culturales, integrado por Martina Andrés, periodista; Vicente Martín, periodista y escritor; Javi Felipe, fotógrafo y autor del proyecto Rock & Ellas; Aislinn Sullivan, gestora cultural; José A. Neketán, periodista; Dácil Manrique de Lara, directora y editora en cine, publicidad y videoarte; y Diego F. Hernández, periodista.

El Festival Sonora nombra cada año a una personalidad destacada del mundo de la música para la presidencia de honor del jurado, una distinción que en ediciones anteriores han recaído en figuras como Eduardo ‘Teddy’ Bautista o Dania Devora, y que este año corresponde a la exitosa promotora Sandra García-Sanjuan, creadora de Starlite Occident, considerado el mejor festival boutique del mundo, que comenzó su andadura en Marbella y que se ha consolidado como un destacado espacio de encuentro social y cultural a nivel internacional.

Los finalistas optan a un primer premio de 5.000 euros, que deberá destinarse a un proyecto de promoción musical como la grabación de un disco o la realización de videoclips, así como el pase directo para actuar en el Festival Sonora que se celebra el sábado 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria; y un premio de 1.500 euros para el segundo clasificado.

Pero, además, con su actuación en directo en la final de Sonora, cualquiera de los participantes en la gran final opta a recibir el deseado 'Pasaporte Sonora' que le permitirá actuar de manera automática en los escenarios de los principales festivales de música de Canarias, como el Festival Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro), entre otros.

La banda o artista que resulte ganadora de la final en directo de Sonora 2025 actuará además el próximo 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana compartiendo escenario con figuras como La Pantera, Alcalá Norte y varias sorpresas más que se anunciarán próximamente, tal y como ha comunicado la dirección del Festival.

El Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria, una de las principales plataformas para la promoción de la música que se hace en el Archipiélago, es un encuentro musical organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, coproducido por La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y Salán Producciones, con la colaboración de la Concejalía de Juventud.

Finalistas

Banda Sin Nombre (Tenerife). Con un estilo que se mueve entre el pop de los años ochenta y el postpunk nace este grupo que forman Yuliana Kim, voz principal y teclados; Roberto Sánchez (Diplomáticos, La Masacre), bajo; Manuel Vázquez (La Donna Inmóvil, Ataúd Vacante), guitarra; Pablo Díaz (Brutalizzed Kids, The Yuyus), piano, teclado; y Roberto Bacallado (La Pista Búlgara), batería, percusión.

Isa Izquierdo & MVBA Quintet (Tenerife). Cantautora nacida en Tenerife con un estilo muy personal fusiona el reggae y world music con melodías más pop y sus letras en inglés y español. Completan la formación Alberto Muñoz (MVBA), Lucas Rousset, Leticia Gómez e Idris Billiet.

Liane (Gran Canaria). Eliane Sánchez Fajardo es Liane. Compositora e instrumentista cuya propuesta borra las fronteras de la canción de autor en busca de un estilo personal y contemporáneo.

Macaca Radiata (La Palma). Ees el proyecto de Sonia Martell (teclados y voz), Jorge Pérez (guitarra y voz) Oscar Rodríguez (guitarra) y José Antonio Tamarit Ruiz (Pepetoni), percusión. Una propuesta singular que con el álbum Aún nos queda tiempo les valió el reconocimiento de artista revelación 2024 por los 40 Principales Canarias.

Naife (Gran Canaria). Formación de garage rock a la que dan vida Fernando Miranda, voz y guitarra rítmica; Daniel Rietti, batería y coros; Borja Viera, guitarra solista; y Carlos Vega, al bajo. Tras el lanzamiento de una primera maqueta en noviembre de 2024 Naife publicaba primer Ep de cinco temas.

Nave Rota (Tenerife) son Daniel, Carlos y Víctor; músicos y productores de bandas canarias como Mento, McClane, K0manec1 o This Drama entre otros. Forman el proyecto a mediados de 2022 con la búsqueda de nuevos terrenos sonoros desde la pureza del power trio experimental. Su primer EP “Nave Rota”, autoproducido y homónimo, ha sido publicado en julio de 2023.

OM Domínguez & The Village Band (Gran Canaria). La propuesta musical de OM Domínguez es una fusión ecléctica en la que la voz y letras de OMD se funde con instrumentos tradicionales, acompañamientos sinfónicos, ritmos disco, hip-hop, latinos y hasta pop en este proyecto que comparten Derque Martín (timple), Armando Drive (guitarra), Charlie Ayala (bajo), Lucas Rosset (trompeta), Kilian Barrera (batería) y Sara Bolaños (coros).

Piedra Viva (Gran Canaria). Trío que forman Juan León (programaciones), Carmen Rodríguez Santana (voz), e Iván C. Hernández Sosa (timple y voz), donde la tradición se reviste de modernidad. Ritmos populares, de dentro y fuera, con texturas y producción electrónica que dibujan un nuevo paisaje sonoro en las islas.

Tierra de Fuego (Gran Canaria). Xavi Suárez, Miguel Brito, Néstor Suárez, Rubén Pérez y David Antúnez Domínguez participan de este proyecto en el que se encuentran sonoridades africanas, americanas y europeas que busca renovar la música popular canaria. Cantos de un sueño profundo es su trabajo de presentación.

Vivalepop (Tenerife) son Pablo Llanos voz y guitarra, exbandas: Why not?, La lata, Supergigante, Comsat; David Rodríguez bajo y coros, exbandas: Lolalola, Chuwacca y el Club de las Estrellas; y Javier Iceta: Batería y coros, ex y actual bandas: Ginger Bread Soldier, Colmillo, El gato, Tierras raras y Duele.