The Zeronaut: Canarias ruge en la final del Wacken Metal Battle Spain

La historia de la banda The Zeronaut es la de cuatro amigos que llevan desde 2003 manteniendo viva la llama del metal en Canarias. Tras más de 20 años de trayectoria, Víctor Nassar, Ezequiel Rivero, Ruymán Santana y Fran González han logrado un hito: convertirse en el tercer grupo canario que alcanza la final del Wacken Metal Battle Spain, el mayor concurso estatal del género, cuya última cita se celebrará el 17 de mayo en Terrassa, Barcelona.

Cartel de The Zeronaut como finalistas del concurso. / LP / DLP

El certamen se celebra desde 2004 y este año ha contado con la participación de un total de 135 bandas de toda España. Solo 40 pasaron la criba inicial, seleccionadas por un jurado internacional compuesto por expertos y músicos consolidados, y divididas en cuatro semifinales regionales. The Zeronaut, tras superar la penúltima prueba al sur en Granada, se ha ganado el puesto en la gran final, donde el equipo ganador representará a España en la final internacional del festival Wacken Open Air, en Alemania, ante miles de personas y junto a bandas de casi 30 países.

Un concurso de élite y un sueño cumplido

Para la agrupación, este logro es mucho más que un premio: «después de todo el trabajo de estos años, que te lo pongan en valor es súper importante», expresa Víctor Nassar, vocalista y bajista del conjunto. La industria musical en Canarias sufre un mayor bloqueo en cuanto a distancia geográfica, por ello, el artista asegura que mayor es el orgullo al tratarse de un grupo de la tierra, «pocas veces han pasado a la final bandas de las Islas, somos la tercera en estos años». Sin embargo, la voz de The Zeronaut ha compartido que, pese a las adversidades y la competencia, los cuatro integrantes mantienen la ilusión y una actitud humilde ante unos contrincantes que también son de alto nivel. En esta línea, Nassar garantiza «intentar dejar un buen sabor de boca y quedarnos a gusto con nuestra actuación».

Ezequiel Rivero / Antonio López de Haro

De Canarias para el mundo

La semifinal de Granada supuso, además, la primera vez que The Zeronaut tocaba en la península, algo que no había sucedido antes, ni siquiera organizando giras propias. «Saltamos primero a Noruega y luego tocamos en península, porque es muy complicado para nosotros desde aquí», ha explicado el intérprete. El grupo ya había actuado en el Screamfest de Oslo, un festival de referencia en el norte de Europa, donde compartieron escenario con otras agrupaciones internacionales y comprobaron que su propuesta podía medirse con la de cualquier formación europea: «Fue muy importante y un punto de inflexión para creer que la banda tenía calidad», explica Víctor.

Víctor Nassar, vocalista y bajista de The Zeronaut. / Antonio López de Haro

En Granada, The Zeronaut defendió un repertorio que abarca tres discos y su EP con temas como Dead Machines, compuesto en 2004 y siempre presente en su setlist; y What Lies Below, que cerró una actuación que consideran «redonda».

De cara a la final, la banda mantiene la humildad y el espíritu de compañerismo que les ha caracterizado durante más de dos décadas. «Vamos súper tranquilos, nuestro trabajo está hecho y pasar a la final es un premio para nosotros», explica Víctor quien ha compartido que llevan una lista de canciones bien trabajada, cronometrada y ensayada. Por ello, el grupo espera disfrutar y, «si suena la flauta, nos vemos en Alemania representando a España, sería una pasada», concluyó el artista.

Más de 20 años juntos

La clave de la longevidad de The Zeronaut está en su filosofía: «Al final, somos cuatro amigos que tienen una banda y un hobby en común, nos llevamos bien», explica destacando que, por encima de todo, se tienen en cuenta los unos a los otros ante las distintas situaciones personales de cada uno. Cuando el conjunto tiene el mismo fin, querer es poder, y ahí reside la magia que les ha hecho cumplir 22 años juntos. Partiendo de esta experiencia, Víctor lanza un mensaje de ánimo a las nuevas generaciones: «crean en sus proyectos y tengan paciencia, que vendrá el momento». Como en cada historia, el camino está lleno de baches, pero con determinación, perseverancia e ilusión, se puede llegar lejos: «confíen y no dejen su pasión», aconseja.

El próximo 17 de mayo, The Zeronaut subirá al escenario de Terrassa como uno de los diez finalistas del Wacken Metal Battle Spain, llevando consigo el orgullo de Canarias y la experiencia de dos décadas de resistencia y pasión por el metal. Pase lo que pase, su nombre ya está escrito en la historia del metal nacional.