‘A nuestros amigos’ corona el palmarés canario del Festival

El cineasta Adrián Orr compuso un réquiem autoral del tránsito inexorable del tiempo, con la amistad como eje vertebrador de su película. El resultado es un retrato fidedigno de la generación Z como pocos. Esta es la premisa de A nuestros amigos, el largometraje dirigido por Adrián Orr, que ayer se alzó con el premio Richard Leacock a la mejor película canaria de la 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Sara, una chica madrileña de origen cubano interpretada por la actriz Sara Toledo, se enfrenta a las puertas de la vida adulta que simbolizan los exámenes de Selectividad. Durante el verano que vendrá después conocerá a Paula, dos años mayor que ella, una chica que cambia el rumbo de su vida al introducirle en la interpretación.

En ese momento de vértigo que le supone el tránsito entre Bachillerato y Universidad, Sara se debate entre apuntarse a todo, como ser relojera en la tienda familiar de un amigo cercano, y la contradición de no saber qué quiere exactamente. La actriz Sara Toledo, que inicia con esta película su periplo en la interpretación, subraya sobre este proyecto sobre la temporalidad conducido por la productora canaria El viaje films, no es un producto generacional. «Es un nombre que se le está poniendo bastante. A mí me da un poco de susto sentir que represento a toda una generación. Creo que esta película representa un momento muy concreto por el que todo el mundo pasa», señala.

Juan Ruiz Antón, Pablo Cayuela, Sesi Bergeret y Luis Miranda. | LP/DLP

Y en el juego entre realidad y ficción de la trama, Orr conjuga el metalenguaje del cine y teatro, un autor versátil que ha participado en otras ocasiones en el Festival de Cine de Las Palmas y que con este premio se impone frente a la película Mariposas negras (2024), que concurría al galardón tras ganar un Goya como mejor película de animación.

La ópera prima en formato largo de Orr fue Niñato (2017), en la que confirmó su capacidad para construir narraciones complejas en torno a temáticas sociales. Antes, ya había demostrado su pulso cinematográfico en el cortometraje. Con Buenos días de resistencia (2013) exploró la resiliencia del espíritu humano; en De caballeros (2011) ahondó en paisajes íntimos y simbólicos; y en Las hormigas (2007) esbozó, con sorprendente madurez a pesar de componer sus primeras inquietudes como cineasta.

Por su parte, el cortometraje canario ganador del Richard Leacock fue De interés insular (2024), la propuesta de la cineasta Marta Torrecilla, en la que critica algo tan universal como lo que supone el calentamiento global, a través de la laguna de Barlovento, el embalse de agua más grande de toda Canarias, ubicado en La Palma.

«Es un honor porque había piezas seleccionadas muy buenas. Me parece genial que el jurado sepa reconocer esta pieza tan pequeña que quiere decir mucho, sin diálogo. Habla de la falta de agua, de cómo se están agotando los recursos naturales, el problema del turismo y cómo miramos hacia otro lado», señala la directora.

Fernando Alcántara, cocreador del cortometraje, director de fotografía y montador de la pieza señaló que «nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento a nuestro trabajo». En el caso del cortometraje premiado, de apenas cuatro minutos de duración, nació en el Festivalito de La Palma, bajo el lema Qué mal estamos, pero qué bien lo pasamos.

El jurado de Canarias Cinema estuvo integrado por Juan Ruiz Antón, director de la organización para la promoción del cine iberoamericano en Noruega; Pablo Cayuela, asociado a NUMAX y programador de esta cooperativa dedicada a la exhibición de cine en versión original; y Sesi Bergeret García, integrante del Comité de Selección y Programación de L’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona.

El jurado del Premio de Distribución Digital 104, en el que figuran los cineastas y fundadores de la productora Jonay García y Domingo J. González; y por la traductora audiovisual Nayra Rodríguez, otorgó el premio al cortometraje lnmaculada (2024) presentado por Amos Milbor.