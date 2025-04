Los colegios e institutos de Gran Canaria apenas notan la caída de internet: 'Todo ha funcionado con normalidad'

Tras el apagón que afectó a toda la Península Ibérica, los colegios e institutos de Gran Canaria vivieron la tarde del lunes con una tranquilidad inesperada, a pesar de la caída masiva de los servicios de internet y telefonía que también azotó todo el Archipiélago. Aunque la interrupción de las comunicaciones generó cierta inquietud en algunos hogares y centros educativos, lo cierto es que la incidencia apenas alteró la vida escolar. La razón principal fue el horario en el que se produjo el parón digital: la mayor parte de la jornada lectiva ya había concluido, permitiendo que las clases y las actividades presenciales se desarrollaran con normalidad.

Mientras en muchos hogares la desconexión provocó incertidumbre y dificultades para contactar con familiares o acceder a servicios digitales, en las aulas la situación fue muy diferente. El profesorado, las familias y el alumnado coinciden en que el impacto fue limitado y, en la mayoría de los casos, la preocupación se disipó rápidamente una vez restablecido el servicio. De hecho, la jornada de hoy ha transcurrido con total normalidad en los centros educativos, que han retomado sus actividades habituales sin mayores contratiempos.

Experiencia en los centros

En el Colegio Iberia de Las Palmas de Gran Canaria, la caída de internet y telefonía se vivió con cierta calma, aunque no estuvo exenta de dificultades. La vicedirectora del centro escolar, Lidia Almeida, fue clara al explicar que «durante la jornada de ayer tuvimos problemas con internet, iba y venía y no teníamos línea en los teléfonos». Además, reconoció que «estuvimos llamando a casas por temas de salud y del colegio y nos costó contactar con las familias». Fue una madre quien alertó al centro sobre el apagón, preguntando cómo estaban, lo que confirmó la magnitud del problema. A pesar de ello, Almeida destacó que el colegio pudo continuar con actividades que no dependían de la conexión, como los ensayos para una carrera solidaria o las actividades relacionadas con el pasado Día del Libro. «Entre unas cosas y otras no nos afectó mucho. Para hoy en principio todo continuará como una jornada normal», aseguró.

En cuanto a la recogida del alumnado, Paco Junco, encargado de la recogida temprana, señaló que «si hubiese habido algún padre no autorizado, no hubiésemos podido llamar si se hubiese caído la red antes, pero por suerte estaba todo normal». La comunicación con las familias fue suficiente para que la salida de los niños se desarrollara sin problemas.

Exterior del CEIP Iberia / LP / DLP

Familias tranquilas

Las familias también mostraron tranquilidad tras el incidente. Piedad, madre de un alumno del Colegio Iberia, afirmó: «No me preocupa, es algo que ya está arreglado». Nieves, madre de Laura, estudiante del mismo centro escolar, reconoció haber sentido preocupación la noche del lunes, una inquietud que pasó rápidamente a la calma esta mañana al comprobar que ya estaba todo en orden: «De momento todo lo que he tenido que hacer lo he visto seguro, tranquilo y normal, entonces confío. He tomado pequeñas precauciones», comparte. Para los alumnos, la caída fue un inconveniente más doméstico que escolar. Asimismo, Laura añadió que durante la tarde del apagón «justo no tenía tareas del colegio que implicasen internet, pero sí que intenté entrar a la plataforma escolar y no podía».

Otros centros sin problemas

En otros centros de la Isla, la situación fue similar. Clara Olivencia, docente del colegio Santa María Micaela, aseguró que «la actividad lectiva está funcionando con normalidad, no hemos notado nada, salvo que la conexión wifi va regular». Por su parte, María Viera, profesora de primero de primaria en el Colegio Los Ángeles, destacó que «durante el apagón, nuestro centro no se vio afectado porque no tuvimos ninguna incidencia reseñable». Además, apuntó que «el día de hoy ha transcurrido con la normalidad habitual, destacando las anécdotas de los niños y las niñas contándonos cómo fue la tarde de ayer en sus casas alejados de videojuegos, televisión y redes sociales, reconectando con juegos de mesa y charlas en familia».

En los institutos, la caída tampoco supuso un gran trastorno. Andrea González, alumna del Instituto Pérez Galdós, explicó que en su centro también «hoy todo ha funcionado bien, no ha sucedido nada y durante la mañana de ayer la tecnología aún funcionaba». Sin embargo, recalca que durante la tarde sí que tuvo problemas para entrar a la plataforma del instituto. Lo mismo ocurrió en el IES Nelson Mandela en Tafira, donde la docente Elena Reyes confirmó que «ni ayer ni hoy se ha notado una incidencia significativa, pero sí es verdad que ayer por la tarde noche, el alumnado que quiso trabajar en casa con el formato EVAGD no pudo porque se cayó». Aseguró que aquellos alumnos que tuvieron que hacer deberes mediante internet no pudieron llevar a cabo sus tareas por la caída de la red en general. «En el centro esa caída no nos afectó porque fue por la tarde y esta mañana el servicio ya estaba restablecido», comparte.

Normalidad tras la caída

En definitiva, la caída de internet en Gran Canaria fue un contratiempo puntual que, al producirse fuera del horario escolar, apenas alteró la rutina diaria de colegios e institutos. La comunidad educativa mostró capacidad de adaptación y mantuvo la normalidad, confiando en que la conectividad se mantenga estable en adelante.