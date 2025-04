Esto fue lo que alguien dejó en un banco de Las Palmas de Gran Canaria tras leer nuestro reto literario

Solo tres libros colocados cuidadosamente en un banco, junto a la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, esperando a que alguien los recoja, los lea y los vuelva a dejar en el mismo lugar. En eso consiste el bookcrossing, una práctica que permite liberar libros en espacios públicos para que las historias tengan una segunda, tercera y hasta cuarta vida.

Hace unos días, desde La Provincia, propusimos un reto literario en redes sociales: dejar libros por la ciudad con una nota que invitara a continuar la cadena. Confiamos en que recogerían el testigo y alguien lo hizo. Pero no dejó uno, sino tres títulos profundamente conectados.

Estas piezas literarias están firmadas por Rómulo Gallegos: Reinaldo Solar (1920) Pobre negro (1937) y La brizna de paja en el viento (1952). Una serie de creaciones esenciales que le otorgaron un lugar de primera fila en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Un clásico de la novela americana.

Cuando los libros hablan: Rómulo Gallegos

Escritor, político y presidente de Venezuela en 1948, fue derrocado por un golpe militar tras pocos meses de mandato. Se exilió y escribió parte de su obra fuera de su país.

Hoy se le reconoce no solo por su aporte a la narrativa hispanoamericana, sino por su defensa de los valores democráticos y la justicia social.

Reinaldo Solar (1920): es una novela que retrata las inquietudes políticas, éticas y espirituales de una juventud intelectual idealista. Su protagonista, que roza la obsesión mística, plantea la fundación de una secta como vía para regenerar moralmente su entorno.

es una novela que retrata las de una juventud intelectual idealista. Su protagonista, que roza la obsesión mística, plantea la fundación de una secta como vía para regenerar moralmente su entorno. Pobre negro (1937): denuncia el racismo estructural a través de la historia de Pedro Miguel, un esclavo que se convierte en símbolo de dignidad, resistencia y humanidad. La novela es una crítica directa al sistema esclavista colonial y sus heridas persistentes.

denuncia el a través de la historia de Pedro Miguel, un esclavo que se convierte en símbolo de dignidad, resistencia y humanidad. La novela es una y sus heridas persistentes. La brizna de paja en el viento (1952): escrita durante su exilio en Cuba, se sitúa en una Habana convulsa tras la caída del dictador Gerardo Machado. La violencia política, el enfrentamiento entre estudiantes y pistoleros, y la fragilidad del ser humano ante el caos histórico, construyen un retrato crudo del desarraigo y la pérdida de sentido.

No sabemos quién soltó estas obras en la capital grancanaria, pero sí lo que quiso decir: que la memoria también se defiende con libros, que hay gestos que no necesitan firma y que leer es compartir porque las historias no se archivan, sino se heredan.

Encuentra, lee y vuelve a soltar

Como las historias siguen viajando, desde la redacción seguimos repartiendo novelas por la ciudad: Carmen Mola, Juan Arcones, Paco Santos, Alonso Quesada, Javi Giner y ahora, Rómulo Gallegos.

Las páginas siguen su transcurso y tú puedes formar parte de este proyecto. Escoge un libro, léelo, déjalo en espacios públicos de nuevo y añade uno propio si lo deseas.

Tal vez uno que te haya marcado, que hable de justicia, de identidad o de esperanza. Porque hay libros que se disfrutan el doble si se comparten y porque a veces, un libro olvidado en una estantería puede cambiarle el día o incluso la vida a quien lo encuentra.