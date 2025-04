Jesús Palacios, productor de La noche + freak, desencadenado: «Que te guste Star Wars y Marvel no hace de ti un verdadero ‘freak’»

Si la primera película de Coralie Fargeat, nunca hubiese recibido el empujón financiero de la plataforma audiovisual Shudder, el body horror de La sustancia (2024) difícilmente podría haberse exhibido en la gran pantalla y devuelto a la conversación interpretativa a Demi Moore. Porque, aunque estos servicios digitales «promocionan grandes superproducciones», entre las vísceras y el «maremágnum» que conforma su catálogo, coexiste un fondo de serie B inexplorado e «ignorado» por el común de los espectadores, del que la sección La noche + freak se hace eco este fin de semana en el Yelmo Cines Las Arenas.

«Los viejos freaks deben morir», manifiesta en una suerte de harakiri Jesús Palacios, el programador y cerebro de este oscuro apartado del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, para expresar que existe vida freak sintiente más allá de las franquicias de Marvel, Star Wars y Star Trek, el jaleo de La sustancia o el Nosferatu de Robert Eggers.

Palacios, desencadenado tras presentar el menú de las dos veladas freaks, separa el grano de la paja en el Gran Oeste que conforma el género friki, dinamizando y dinamitando su significado con proyecciones que se deslizan en la sombra del cine mainstream, como el corto Meat Puppet (2024) y la película Krazy House (2024).

«Me encuentro cada vez con más dificultades de programar películas que no hayan pasado por plataformas, aunque muchas veces hay títulos ignorados por parte del público. Los verdaderos freaks debemos ver el caldo de cultivo de cine loco que hay en estos catálogos», señala un Palacios convencido de que en este laberinto indescifrable de títulos, faltan más prescriptores de cine freak, curadores de contenido que antes se encontraban en fanzines y revistas especializadas.

"El frikismo está anclado en el siglo XX"

El autor de ensayos y libros como Psycho killers: anatomía del asesino en serie (1997) o Nosferatu: el libro del centenario (2022) es tajante y defiende las plataformas como Shudder y Screambox como «auténticos motores de la serie B, slushers y thrillers»: «El frikismo está anclado en el siglo XX. No me vale que porque te guste Star Wars, Marvel, Star Trek o el universo DC, me digas que eres un friki. Hay que buscar la rareza, el bicho raro».

Así, bajo el amplio paraguas «indefinible» de lo freak o geek, el primer volumen nocturno de la sección se estrena mañana, con los cortometrajes españoles Helen (2024), del director Helio Mira, y No hay que hablar con extraños de Imanol Ortiz López. «Mientras Helen es animación fantástica lovecraftiana, No hay que hablar con extraños es una pincelada de realismo y terror psicológico muy efectiva en esa breve pieza de cinco minutos». Por su parte, el largometraje Escapando del siglo XXI mostrará qué es lo que tiene que ofrecer el nuevo cine chino en materia de ciencia ficción.

Fotograma de 'No hay que hablar con extraños' / lp/dlp

El menú

La secuela de La noche + freak 2 revalidará la cita el sábado 3 de mayo, con otros dos títulos de una curadoría obra de Palacios. Por un lado, el cortometraje Meat Puppet (2024) y el largometraje Krazy House (2024), «uno de los platos fuertes de esta edición».

Sobre el cortometraje de Meat Puppet, la opción escogida por Palacios para «incomodar al espectador», subraya que este conforma «uno de los cortos de terror fantástico más divertidos que podemos ver hoy», equiparándolo al cine «de los años ochenta que nos hacían vibrar a todos los amantes del terror» n