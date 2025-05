El Festival de Cine comienza su sección oficial de cortometrajes

La sección oficial de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria comenzó ayer con el primer bloque de cinco piezas. En total, serán 15 que se exhiben durante tres sesiones y que finalizará mañana. Las proyecciones arrancaron con Guille, 28, cuyo director, Miguel Ángel Alcalde de La Fuente, estuvo presente en la sala del Yelmo Cine de Las Arenas donde se emitieron los cortometrajes durante dos horas.

En conjunto, los 15 cortometrajes, de 13 países diferentes, «apuestan por la mirada, o a veces por la visión, ya sea creando narrativas ficticias o desafiando al género y la forma como característica innata del cortometraje, los directores buscan cautivarnos en un mundo saturado de medios», según su programadora, Andreea Patru.

Desde la intimidad de un apartamento en Madrid hasta los gélidos canales del Medio Oeste estadounidense o las selvas venezolanas, las obras participantes despliegan una diversidad temática y estética que confirma la vigencia y versatilidad del formato corto. Los vínculos personales y la violencia estructural o íntima, contextos sociales opresivos, el poder del cine como herramienta de resistencia son algunas de las temáticas que se abordan, a lo que se suma la apuesta por lenguajes más poéticos o experimentales, incluyendo la estética anime.

El humor y la sátira tampoco están ausentes, con piezas que discurren con elementos de comedia, a veces absurda o negra, para subvertir lo convencional en contextos tan dispares como una reunión de amigos o una muerte escenificada.

Por otro lado, la sección oficial de largometrajes continúa con la proyección de los diez filmes seleccionados hasta el próximo 4 de mayo, cuando finaliza el Festival. Ayer les tocó el turno a Yunan, una reflexión de la soledad y la fragilidad de las conexiones humanas, y a Cactus Pear, una historia de esperanza acerca de la realidad homosexual en la India. Ambos directores respondieron preguntas sobre sus obras en ruedas de prensa celebradas en el Auditorio Alfredo Kraus.

El joven realizador ucraniano de origen sirio Ameer Fakher Eldin, autor de Yunan, ha explicado que la película aborda cómo se sienten las personas desplazadas, con «tres momentos claves con tres pérdidas», según Eldin. El filme, que pasó por la 75.ª Berlinale, es la segunda entrega de la trilogía Homeland, y trata sobre un escritor exiliado y sin esperanzas que planea quitarse la vida, pero encuentra una vía hacia la redención tras un inesperado encuentro.

Por su parte, Rohan Parashuram Kanawade debuta en el cine con Cactus Pear, película que obtuvo el premio especial del jurado en la última edición de Sundance, en la que construye una historia de afecto entre un joven que regresa a su pueblo natal y un agricultor presionado por su familia para casarse, en una sociedad que todavía arrastra prejuicios hacia la homosexualidad. «Me inspiré en mi propia vida», confesó el cineasta, quien explicó que la película nace de una experiencia personal tras la muerte de su padre, cuando regresó a su aldea natal con la carga emocional de no haberse atrevido a salir del armario ante su familia. Aunque el 90% del relato es ficción, el germen de la película brota del duelo y de la presión social vivida entonces.

Tras las sesiones de ayer, les toca el turno a La quinta, Silvina Schnicer y One of those days when hemme dies, de Murat Fıratoğlu, que cierran la sección oficial por el Lady Harimaguara de Oro.