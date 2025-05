Joaquín Sabina arranca la segunda parte de su adiós a los escenarios en Gran Canaria

Un último vals para que el gato sin dueño se fuera por los tejados de la música una vez más. Joaquín Sabina ha aterrizado esta noche en Las Palmas de Gran Canaria después de terminar la primera parte de su gira Hola y adiós en Buenos Aires, ciudad que define como su «casa» y con la que ha matenido siempre un «amor apasionado», en sus propias palabras. El músico andaluz se subió al escenario del Gran Canaria Arena para el que fue el comienzo de su último tour por Europa. Como si hiciera una parada a medio camino para tomar aire, el Archipiélago fue el lugar elegido para el arranque de su despedida sobre las tablas.

Aquí lo recibió el público canario, entregado y alegre, algunos con sombrero al más puro estilo Sabina, y muchos otros con camisetas negras en las que se leía el nombre del artista de Úbeda.

‘Un último vals’

El videoclip de Un último vals apareció proyectado en el escenario cuando se apagaron las luces del recinto, acompañado de los gritos de la gente. Cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral..., se escuchaba a través de los altavoces con el escenario aún vacío.

Leiva, Serrat o Ricardo Darín: mientras sus rostros aparecían en pantalla, acompañando al cantautor en la barra de un bar, los músicos se colocaron sobre las tablas. Y entonces apareció el maestro, que con una sonrisa se sentó sobre el taburete que lo esperaba paciente.

¡Superviviente sí, maldita sea! La canción Lágrimas de mármol fue con la que Sabina decidió comenzar el show, tema tras el que dirigió sus primeras palabras a la audiencia: «Muchas gracias. Gracias por venir. Buenas noches, queridas Islas. Estaba yo ahí recordando las primeras veces que vine hace ya tantos años. Y lo recordaba porque en esta ciudad y en esta Isla, siempre me sentí muy bien recibido, muy bien comprendido. Y hasta muy querido. Gracias por todo eso».

"Es un poeta"

El grupo de amigos de Teror integrado por Jessica, Guillermo y Cristo tenían claro que no podían perderse una ocasión como esta. Sabina lleva muchos años en sus vidas, adornando tardes y noches con su música. Y también con sus letras, a las que Jessica se refería con especial cariño: «Es un poeta. Él canta a lo mismo que canta todo el mundo pero lo cuenta diferente», apuntó mientras apuraba su cerveza.

También estaba entre el público José Ramón Batista, que recordó lo que le costó conseguir la entrada para el espectáculo de anoche: «Era un poquito complicado porque te quitaban de la cola [virtual], una locura». Pero al final lo consiguió: «Con mucha ilusión de ver a Sabina en su despedida, ahí sentado en su sillita, con su bombín. Y nada, a disfrutarlo con sus viejas canciones y las nuevas».

Y como si lo hubiera escuchado, el músico andaluz volvió a hablar: «Ya sabéis que esta es la última gira. Y entonces no podía dejar de pasar por Las Palmas. He incluido algunas de mis primeras canciones que hacía tiempo que no cantaba. Esta que viene ahora es de las primerísimas», apuntó antes de que empezaran a sonar los acordes de Calle Melancolía y de que el público se pusiera en pie. «¡Qué pedazo de coros! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias!», añadió cuando terminó el tema.

«Venimos de una gira por toda América. Se nota mucho aquí que sois medio latinoamericanos». Y tras estas palabras, otro clásico: 19 días y 500 noches volvió a poner a la audiencia en pie.

La velada continuó con canciones como Mes de abril, Más de cien mentiras, Y si amanece por fin, Magdalena, Bulevar, Y sin embargo o Y nos dieron las 10.

No faltó el descanso de Sabina a mitad del show, momento en el que se retiró del escenario durante unos minutos y dejó al público disfrutando de la voz de una de sus acompañantes sobre las tablas, Marita Barros.

Después de este repaso por la trayectoria del artista, el final se acercaba. Por fin llegó la hora tan temida, como él mismo entona en el tema Sintiéndolo mucho, banda sonora del documental con el mismo nombre dirigido por el cineasta Fernando León de Aranoa que repasa su vida.

La canción más hermosa, Tan joven y tan viejo, Contigo y, por último, Princesa, fueron las encargadas de poner la guinda a una noche de saludos y despedidas, de comienzos y de finales. Una noche llena de nostalgia por los tiempos que ya pasaron pero también a rebosar de alegría de vivir y compartir, una vez más, esa música llena de poesía que se hizo con los corazones del público canario.

En el concierto de esta noche han sonado en el Gran Canaria Arena canciones que nunca más serán cantadas por su propio autor una vez termine esta gira, la última, que finalizará el próximo 30 de noviembre en Madrid.