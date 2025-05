El músico grancanario Nauci Gold lanza el single 'Dancing Gods', avance de su próximo álbum 'The Days We Left Behind'

El músico grancanario Nauci Gold lanza su nuevo single Dancing Gods, un avance de su próximo álbum, The Days We Left Behind, que fusiona la energía rítmica del afrobeat con las armonías etéreas del nu-jazz, marcando un nuevo y valiente capítulo en su evolución musical.

En esencia, Dancing Gods es una meditación sobre la danza perpetua entre la creación y la destrucción dentro del amor. Inspirado por Shiva, el dios danzante—creador y destructor— Nauci Gold captura el vaivén de una relación donde se intenta construir algo duradero, solo para ver cómo inevitablemente se desmorona.

La voz característica de Nauci insufla vida al tema, oscilando entre la vulnerabilidad serena y la intensidad emocional. Las estrofas recorren el vacío de la desconexión, mientras que el estribillo crece con una convicción apasionada. Letras como “I choose to believe in every way of love or energy” se transforman en un mantra—una fe inquebrantable en las múltiples formas del amor, incluso en su fragilidad. Pero esa fe también viene teñida de culpa: “We carried the guilt of letting every word feel like a sin”—una reflexión conmovedora sobre cómo el silencio o las palabras hirientes pueden desgastar lo que más valoramos.

Nauci Gold. / LP

La estrofa del tema —“Bless it all or let it burn, it’s just the middle games that make us disappear”—lanza un ultimátum rotundo: entregarse por completo al amor o verlo desvanecerse. No son los extremos los que nos rompen, sino la duda: el limbo entre un punto y otro. Esta idea trasciende lo romántico y conecta con cualquier pasión, sueño o proyecto creativo.

Con Dancing Gods, Nauci Gold crea una atmósfera hipnótica en la que el amor, la pérdida y el deseo se entrelazan en un ciclo constante—como una danza que nunca se detiene.

Sobre la trayectoria de Nauci Gold

Radicado en Canarias, Nauci Gold crea un sonido único que mezcla nu-soul, nu-jazz, electrónica e influencias étnicas. Su música destaca por su carga emocional y la fusión de texturas orgánicas y digitales, con su voz como instrumento central y guía emocional de sus composiciones. Desde su primer EP Roots (2019), Nauci ha sido reconocido por su capacidad para construir atmósferas sonoras que oscilan entre l aintrospección y la energía vibrante. Su EP Lowlights (2022) recibió elogios internacionales y lo llevó a girar por España, México y Europa, actuando enescenarios como el Foro Indie Rocks de Ciudad de México o Los Conciertos de Radio3 en España.En 2024 recibió el prestigioso Premio Nacional de laMúsica y las Artes FaM Cultura Pop Eye, que destacó su estilo único y fuerza en vivo. Su próximo álbum, The Days We Left Behind, que verá la luz a finales de 2025, promete expandir aún más sus límites creativos, abrazando la fluidez del nu-jazz sin perder suidentidad emocional y experimental.