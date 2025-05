'Pelicoolera', la «fiesta» de cine y música que renace en la sala Canarias en vivo

El cineasta Willy Suárez ya tiene preparadas las dos urnas que esta tarde recibirán al público en la sala Canarias en vivo: una para que los asistentes dejen las entradas con sus nombres -y ser quizá así parte del show- y otra para que propongan por escrito preguntas aleatorias que darán juego a lo largo de la noche.

Hoy a las 20.30 horas vuelve Pelicoolera, un evento en el que cine y música se dan la mano a través de proyecciones, actuaciones en vivo y Dj sets. Una «fiesta», en palabras de Suárez, donde se unen ocio y cultura para ofrecer una propuesta diferente en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad ávida de encuentros de este tipo que muchas veces se da de bruces con la falta de espacios adecuados para ello.

Los comienzos

«Yo estoy vinculado al cine y siempre he querido buscar un lugar donde poder proyectar mis cositas. Lo que pasa es que ahora mismo en la Isla no hay un lugar en el que tengas cierta facilidad para hacerlo, donde no haya tanto problema burocrático de por medio. No hay salas habilitadas para poder proyectar cortos. Y hay algo en Schamann, pero es muy chiquitito», apunta Suárez.

Y en este proceso de búsqueda apareció el músico Kilian Barrera, que ya venía curtido en la organización de eventos en la Isla con propuestas como las jam sessions de Bodega Los Lirios. «¿Y si hacemos un evento en el que combinemos música y cine?», se plantearon. «Porque al final conviven, viven una de la otra. La música para hacer un videoclip necesita el cine y el cine a la música para poder realizar una banda sonora, por ejemplo», reflexionó el cineasta.

Una vez al mes

Así, Pelicoolera se convirtió en una realidad, con una primera edición en la que Suárez proyectó todos sus cortometrajes y otra segunda en la que se buscó visibilizar a los artistas canarios, formato que continúa en este tercer encuentro que vuelve después de meses de parón con la idea de celebrarse una vez al mes en el nuevo espacio de Canarias en vivo, impulsado por la empresa Acusticanarias liderada por Tomás y Joná Batista.

El proyecto vuelve al mismo espacio en el que nació -cuando era Fábrica La Isleta- que ahora tiene otro nombre, otros dueños y mejores instalaciones para recibir un formato como este. «Esto ha sido un regalazo. Han invertido en una pantalla LED que es grande, se ve de locos y el sonido es brutal. Ha ido a mejor todo. Ya la gente no va a tener que hacer cola para poder ir al baño, que es algo muy básico. Además, la barra está dentro del propio evento, antes estaba fuera. En Canarias en vivo están a tope para potenciar el talento local y esperemos que este evento sirva para generar más sinergias», manifiesta el cineasta.

El formato

Pelicoolera se plantea como una especie de gala cinematográfica en la que Suárez ejerce de maestro de ceremonias. «Yo tengo un lado de presentador, de personajillo, que me gusta explorar para quitarle solemnidad al cine. Estamos acostumbrados a que en una sala de cine haya silencio. Aquí es todo lo contrario, puedes tomarte una cerveza, se hacen preguntas», explica. «Te lo pasas bien y te culturizas», añade.

El cineasta puntualiza que además de ser un evento que abraza la cultura, también es una «fiesta», un momento para el ocio y el entretenimiento. Así, en esta ocasión se va a proyectar el cortometraje documental It was hot that day de Chisco Valdés, que reflexiona sobre el cine y sobre hasta qué punto vale la pena dar la vida para cumplir un sueño, el videoclip de la canción Gara, del artista Ant Cosmos (Javier Auserón), y el cortometraje de ficción La isla errante de Pablo Borges, que trata la masificación turística en Canarias a través del punto de vista de la historia de un abuelo y su nieto en las plataneras y la excusa de San Borondón como metáfora de la búsqueda de su padre que hace el pequeño. Tres conflictos en 18 minutos de proyección que culminarán con un coloquio antes de que aparezca sobre el escenario Aquiles Orquídea, el alter ego Dj de Auserón.

«Queremos generar un evento cultural y de ocio diferente en la Isla», insiste Suárez. Para ello, Pelicoolera se presenta como una propuesta que tiene todos los ingredientes para entablar vínculos, reflexionar y pasar un buen rato. «Es un completo. Queremos dar visibilidad, generar sinergias entre personas del arte y entre todos ser una familia feliz», concluye el cineasta.