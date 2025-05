Adiós al 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria: Estos son todos los premiados

Doble premio para Seeds, el documental de Brittany Shyne sobre los granjeros afroamericanos, que arrasó al término de la 24º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria (FICLPGC) al conquistar la Lady Harimaguada de Oro y el Premio CIMA.

La película, que consiguió el Gran Premio del Jurado al mejor documental en el festival Sundance, sigue a una joven que regresa al pueblo de su infancia tras la muerte de su abuela. Al revisar sus pertenencias, descubre una serie de cartas y fotografías que la llevan a reconstruir la historia de cuatro generaciones de mujeres de su familia.

Seeds ilumina la lucha por mantener las tierras de los granjeros frente a políticas gubernamentales discriminatorias.

Un thriller turco

La Lady Harimaguada de Plata recayó en la ópera prima del turco Murat Fıratoğlu, One of Those Days when Hemme Dies.

La película narra un día en la vida de Eyüp, encarnado por el propio director y productor de la película, que reclama su salario como trabajador de unas tomateras a su jefe, Hemme (Salih Tasçi). Tras una fuerte discusión, el maltrato laboral remueve a Eyüp y le despierta el deseo de venganza hacia su jefe, a quien decide asesinar.

La historia se cuenta a lo largo de 24 horas, en las que Eyüp recorre la ciudad en busca de Hemme, mientras aparecen en escena otros personajes y vecinos que le distraen de su destino.

Así queda la lista completa del palmarés del FICLPGC 2025:

Sección Oficial

Lady Harimaguada de Oro: Seeds (Brittany Shyne, EE.UU., 123 min.)

(Brittany Shyne, EE.UU., 123 min.) Lady Harimaguada de Plata: One of Those Days when Hemme Dies (Murat Fıratoğlu, Turquía, 83 min.)

(Murat Fıratoğlu, Turquía, 83 min.) Mejor Interpretación: Georges Khabbaz por Yunan (Ameer Fakher Eldin; Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Catar, Jordania, Arabia Saudí; 124 min.)

(Ameer Fakher Eldin; Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Catar, Jordania, Arabia Saudí; 124 min.) Mejor Cortometraje: Audio y el Caimán (Andrés I. Estrada; Canadá, Venezuela; 16 min.)

(Andrés I. Estrada; Canadá, Venezuela; 16 min.) Premio del Público: Deux femmes en or (Chloé Robichaud, Canadá; 100 min.)

(Chloé Robichaud, Canadá; 100 min.) Premio CIMA: Seeds (Brittany Shyne, EE.UU., 123 min.)

Banda Aparte

Archipelago of Earthen Bones (Malena Szlam; Australia, Canadá, Chile; 20 min.)

Panorama España

Premio Panorama España: Llueve sobre Babel (Gala del Sol; Colombia, España, EE.UU.; 113 min.)

(Gala del Sol; Colombia, España, EE.UU.; 113 min.) Mención Especial: El cuento de una noche de verano (María Herrera; España; 22 min.)

Canarias Cinema

Mejor Largometraje (Richard Leacock): A nuestros amigos (Adrián Orr; España, Portugal; 90 min.)

(Adrián Orr; España, Portugal; 90 min.) Mejor Cortometraje (Richard Leacock): De interés insular (Marta Torrecilla; España; 4 min.)

(Marta Torrecilla; España; 4 min.) Premio de Distribución Digital 104: Inmaculada (Amos Milbor; España; 14 min.)

Mercado MECAS