Emoción vs. Cyborg

N o es que el segundo programa de Slatkin con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria planteara abiertamente un pulso entre la máquina y el hombre pero, una vez finalizado el concierto, uno no deja de reflexionar sobre la carga de profundidad que la música en vivo produce en nuestras emociones.

Esto viene a cuento porque la obra de Ferran Cruixent, presente en la sala, Cyborg, pretende originar un encuentro entre la tradición y las nuevas tecnologías. Sobre el papel parece motivador pero todo se queda a medias, sobre todo si pensamos que la IA ya ha dejado desfasada su propuesta. Originar sonidos de manera anómala dentro de un discurso musical, vamos a llamarlo clásico, no es novedoso y a estos ruidos – soplidos, orquesta cantando – se añaden muy al final de la obra los móviles de los profesores en una mezcla muy cinematográfica con sonidos indeterminados que no deja de ser una curiosidad. No con cierta arrogancia el autor llama a esto Cibergesang, si será tendencia o quedará en ocurrencia el tiempo lo dirá. Slatkin, muy comprometido con la obra la dirigió con interés y orden.

La comparación con la versión de la Quinta de Chaikovsky de Slatkin hubiera sido sangrante sin descanso por medio. ¡Qué gran recreación la del director norteamericano! Enfocada como música pura, sin excesos teatrales, tuvo una traducción consecuente y rotunda en su genuino romanticismo.

Propuesta sonora con claroscuros estremecedores, pesante, de un lirismo doliente y sincero, administrando las tensiones con enorme sapiencia y con una agógica de sorprendente unidad y coherencia con resultados muy emocionantes en la escucha. El segundo movimiento fue extraordinario, denso y de gran fuerza expresiva desde el solo de trompa – enorme Miguel Morales nuevamente – hasta la gran frase que corona el movimiento, tuvo un peso emocional impactante gracias a unas transiciones sostenidas, contenidas y de gran aliento. Toda la sinfonía gozó de una claridad constructiva ejemplar – lo que echamos en falta en el Bruckner de la semana pasada – desde la exposición penumbrosa del inicio hasta el brillante final, seco e impactante, sin concesiones al preciosismo.

La OFGC fue cómplice ideal con una cuerda carnosa, cálida y comunicativa así como un metal redondo y equilibrado. La rotación constante del oboe principal hace que en algunos momentos falte conjunción en las maderas – se notó sobremanera en Brahms – . Aún con esto se consiguió un fraseo sensible y colorido con destacado protagonismo del clarinete de Cavallin.

Abrió el concierto la Obertura Trágica de Brahms dicha con buena letra y claridad expositiva, hercúlea en lo sonoro y algo unívoca en lo expresivo, pero una vez oído este gran Chaikovsky seguimos creyendo que las emociones noquean sin concesiones a la ciencia ficción.