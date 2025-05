Café con extra de amor y mucha comunidad en Apartamento 62

El café es el nexo entre el sueño y el despertar, entre una charla de desconocidos que pasan a ser buenos amigos, el abrazo incorpóreo del camarero de tu cafetería de confianza que, sin palabras, ya sabe si quieres la bebida con hielo, un toque de leche condensada o solo, pero con azúcar morena. En la esquina de la calle Secretario Padilla 62 lo saben bien: el aire huele a café recién molido y parece que el bullicio cotidiano de Las Palmas de Gran Canaria se detiene por un instante.

Para Paula Pérez Santana y Víctor Concepción González, el café no solo fue el inicio de una bonita historia de amor, sino la creación de Apartamento 62, un proyecto en común que por fin abrió sus puertas hoy para compartir con la ciudad los mejores sabores del mundo. El nuevo local de cafés de especialidad no solo promete productos de alta calidad, sino una buena dosis de cercanía y comunidad con sus visitantes.

Paula Pérez preparando un café de especialidad durante la apertura de Apartamento 62. / José Carlos Guerra

Un sueño que huele a café

Paula Pérez, la joven propietaria de 26 años, confiesa que la idea de tener su propio local la acompaña desde su adolescencia. «Desde muy jovencita quise tener una cafetería, estuve muchos años ahorrando, pero no daba el paso», cuenta. El destino, sin embargo, tenía preparado un giro especial: trabajando en un café de la Isla conoció a Víctor Concepción, quien hoy es su pareja y socio en esta aventura.

La especialidad de Apartamento 62 es el café, pero no uno cualquiera: Paula y Víctor trabajan con granos de alta graduación de diferentes partes del mundo y tostadores locales, como Cuptural Coffee. «Intentamos cuidar la calidad al máximo y hacerlo todo artesanalmente», explica Paula, aclarando también que incluso otros productos, como el pan, que no prepara la pareja directamente, son realizados por panaderías artesanales de la zona.

«Intentamos cuidar la calidad al máximo y hacerlo todo artesanalmente». Paula Pérez — Propietaria de Apartamento 62.

En la carta destacan joyas como el Panamá Geisha, una variedad difícil de conseguir y apreciada por los expertos; y el Etiopía Natural de la región de Bombe, que Paula describe como «un batido de fruta en una taza». Además, ofrecen tés, infusiones, bebidas frías, sándwiches especiales y repostería casera.

Consciente de la moda actual de las cafeterías de especialidad, Paula advierte: «Es peligroso que se use el nombre sin serlo realmente. Detrás de un buen café hay años de experiencia, estudio y dedicación. No es solo comprar café caro y servirlo». Por ello, tras tanto trabajo y estudio, el nuevo local quiere ser un referente auténtico y honesto en este sector.

Como en casa, pero mejor

El nombre de Apartamento 62 no es casualidad, «queremos que esto sea tu segunda casa», aclara Víctor Pérez, quien ha explicado que el objetivo de este establecimiento no es solo vender café de especialidad, sino que los consumidores se sientan cómodos.

«Queremos que Apartamento 62 sea tu segunda casa». Víctor Concepción — Propietario de Apartamento 62.

Más allá del producto, Paula y Víctor quieren aportar algo diferente al barrio de Guanarteme: crear una comunidad fuerte con la que los clientes se sientan identificados con sus dueños y con el proyecto. «Queremos que vengas a Apartamento 62 no solo a tomar café, sino a charlar, a sentirte en confianza», expresa su propietario.

La filosofía del local es clara: trato cercano, ambiente familiar y calidad humana. Aquí el cliente no es un número, sino un invitado especial que, además, puede venir acompañado de su mascota.

Un lugar con alma

Aunque su apertura aún es reciente, los propietarios de esta cafetería ya planean actividades como «Viernes de Cine» y eventos artísticos los sábados. «Cualquier emprendedor o persona con una idea que encaje con nuestro concepto es bienvenida», aseguran.

Tras dos años de preparación y muchos más de sueños, la pareja tiene claro su objetivo: «Queremos que la calidad humana no se pierda, que la comunidad crezca y que la gente venga a vernos como amigos, no solo como clientes». No es un local cualquiera: aquí cada taza lleva consigo una historia de amor, esfuerzo y pasión. Hoy, Apartamento 62 ha abierto sus puertas con la promesa de ser mucho más que una cafetería: este lugar asegura ser un punto de encuentro y un hogar para todos los que buscan algo especial en cada sorbo.