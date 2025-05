'VIVO' adapta a nuevos lenguajes la tradición sonora de Canarias

Savia nueva para la centenaria tradición sonora del Archipiélago. Ese es a grandes rasgos el objetivo que busca el violinista y creador interdisciplinar José Luis Montesdeoca con VIVO, un proyecto donde el artista grancanario transforma el folclore de raíz canaria en una experiencia musical, literaria y visual única a través de una propuesta contemporánea que fusiona violín eléctrico, electrónica y elementos de la música clásica.

VIVO es un disco compuesto por nueve cortes originales con música de Ernesto Mateo, donde la tradición sonora de las Islas se reinventa en un lenguaje nuevo, «sin clichés y abierto a las sensibilidades actuales», explica Montesdeoca sobre un trabajo en el cual las piezas entrelazan paisajes sonoros electrónicos, arreglos de inspiración clásica y la fuerza expresiva del violín eléctrico como voz principal.

«El proyecto comenzó a gestarse en 2019, cuando sentí la necesidad de crear un lenguaje musical propio», recuerda. «Después de muchos años como músico clásico y solista de violín eléctrico, un camino que recorrí sin apenas referentes y enfrentando muchas críticas», añade el artista, «buscaba una vía para expresar algo personal con este instrumento».

José Luis Montesdeoca admite que «la clave» fue encontrar la música de Ernesto Mateo. «Su universo sonoro me conmovió, y supe que la identidad de VIVO debía construirse junto a él. Aunque empezamos con algunos bocetos», recuerda, «fue después de las experiencias de la pandemia cuando el proyecto tomó forma real».

«El folclore no tiene por qué ser un museo», responde acerca de las posibles críticas que VIVO puede generar entre los puristas del floclore del Archipiélago. «No tengo miedo porque este proyecto es precisamente para quienes se atreven. Pero sí tengo respeto. Este trabajo no pretende ser folclore en sentido estricto, aunque escudriñe en sus raíces. Es», añade, «un diálogo intergeneracional con la tradición, no una ruptura».

Portada del proyecto musical, literario y visual ‘VIVO’. / LA PROVINCIA/DLP

Abundando en esa idea, José Luis Montesdeoca va más allá: «Lo mismo ocurre en la música clásica entre quienes defienden lo canónico y quienes buscan nuevos lenguajes. VIVO no impone ni moderniza, solo dialoga desde lo que somos hoy y a través de sonidos ancestrales cuenta cómo vivimos ahora… y también cómo morimos».

La experiencia emocional de un trabajo autofinanciado

VIVO nace, según su autor, del cruce entre experiencias vitales y memoria emocional: el duelo, la soledad, el deseo de renacer. «Todo eso encontró maridaje en la música electrónica pero también en las historias familiares, las casas encantadas, los bosques de tilos húmedos, ser hijo, ser madre, ser isleño. Ese es el pulso de esta obra», argumenta su autor sobre un trabajo que ha producido con su propio dinero.

El formato físico de VIVO se presenta como libro-disco e incluye el libreto titulado Cuatro muertes de un Vivo, donde textos literarios, poéticos y narrativos, acompañan cada pieza musical,ampliando el universo simbólico de la obra.

Estos relatos abordan de manera libre y metafórica temas como la muerte, el tránsito, la fiesta, la identidad y el recuerdo.

La dimensión visual del proyecto se materializa con la producción de varios videoclips, siendo el primero de ellos, Tanganillo, una pieza audiovisual rodada en la Villa de Moya que explora los límites entre la vida, la muerte y la celebración. El videoclip se estrenará en plataformas y televisión a partir del 19 de mayo de 2025.

El creador musical grancanario confiesa que «desde el inicio tuve claro que VIVO no debía ser solo un disco, sino una experiencia completa. Quería que la música conviviera con palabras e imágenes mentales, con un universo narrativo que evocara emociones y preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, qué elegimos dejar atrás», recuerda.

«Algunos textos surgieron antes que la música», continúa explicando, «y otros a la par. Se acompañan y amplifican mutuamente sin pretender ser una ilustración o una traducción, sino diálogo. El formato libro-disco permite sostener esa conversación abierta entre la raíz y el presente, entre la muerte y el deseo de moverse. VIVO es una invitación a atreverse, a emprender ese viaje de construcción de identidad», dice.

La presentación oficial de VIVO será el próximo 22 de mayo a las 19:00 horas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria en un acto que combinará literatura, música en directo y proyecciones audiovisuales.