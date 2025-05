Chris Smith, director internacional del Womad: "Ya lo damos por perdido en Las Palmas de Gran Canaria"

Después de una larga ristra de correos y llamadas sin respuesta desde octubre de 2024, el director internacional del Womad, Chris Smith, manifiesta que «ya damos el Womad por perdido para siempre en Las Palmas de Gran Canaria». Así lo expuso ayer desde Cáceres, donde se encuentra esta semana con motivo de la 32ª edición de este festival multicultural en la ciudad extremeña, que arranca este jueves 8 de mayo y que desde sus inicios se configura como un anticipo de la programación que aterrizará medio año después en la capital grancanaria, su segunda y esperada parada en España.

«En toda la historia de la organización del Womad por todas partes del mundo, esto no había pasado nunca», asegura Smith. «Después de siete meses de silencio [por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, promotor principal del festival en la ciudad], esperamos que al menos tengan la cortesía de comunicar oficialmente y de forma honesta por qué dejan morir un evento mundial con más de 30 años de historia en la ciudad».

La inacción motivó que se suspendiera en 2024

Este mismo mutismo por parte del Consistorio ya provocó la suspensión de la última edición del festival, programada desde el 14 al 17 de noviembre del año pasado en la Plaza de la Música, por primera vez sin Dania Dévora al frente de la producción local tras descabalgarse del proyecto en 2023.

Si bien la organización internacional que preside Smith extendió a las administraciones canarias la posibilidad de aplazar el evento para comienzos de este año, la inacción del Ayuntamiento capitalino bajó el telón sin escenario de esta alternativa.

Ahora, en la cuenta atrás para la celebración del Womad Cáceres, con una programación compuesta de cuatro días de sinfonía multiétnica, la organización internacional del evento subraya que «si no han dado ningún paso desde el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria de cara a la primera parada española en Cáceres significa que están dejando que el tiempo corra», al agotar las posibilidades de contratar una productora local, agendar a las bandas participantes y desplegar una programación a tiempo.

Por el momento, el Ayuntamiento capitalino no ha emitido respuesta a las últimas preguntas formuladas por este periódico sobre la continuidad del Womad en la ciudad. Por su parte, la postura que esgrimen tanto desde el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria, colaboradores habituales del festival, es que «el Womad es una actividad que organiza e impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», de modo que la participación de ambas administraciones queda supeditada «a los pasos» que dé la corporación municipal que preside Carolina Darias.

«Mi instinto me sugiere que pretenden que seamos nosotros, desde la organización internacional del Womad, quienes tomemos la decisión de abandonar el proyecto en Canarias, pero no vamos a darles esa satisfacción porque, además, nosotros no queremos irnos», reflexiona Smith. «Nos parece una situación surrealista y, sobre todo, muy triste, porque no entendemos el motivo y, además, creemos que el público canario y fiel al Womad no se lo merece», concluye, a lo que añade que «estuve de vacaciones en Las Palmas de Gran Canaria este año con mi familia y leí sobre el dispendio económico que supuso el Carnaval en la ciudad». ¿Por qué el Carnaval sí y la cultura no?», suspira.