La cultura canaria llora el fallecimiento de Boro Ortega

El mundo de la cultura y el patrimonio canario está de luto ante el repentino fallecimiento de uno de sus firmes defensores y quien dedicó casi toda vida a ella: Salvador B. Ortega Jiménez, más conocido como Boro. Nacido en Gran Canaria, vivió buena parte de su vida en San Cristóbal de La Laguna donde formó su familia junto a Eva, su esposa y donde, fruto de esta relación, nació su hijo Mateo, que apenas alcanza los diez años de edad. Quería ser astronauta pero quien se reía siempre de sí mismo, “por no dar la talla física”, como dijo más de una vez, se convirtió en un 'profesor de escuela' de música. Una profesión de la que se enorgulleció toda su vida.

Pero Boro tenía muchas familias, cosa que no era de extrañar porque siempre tenía un abrazo para todo el que compartiera minutos de conversación con él. Una de ellas, fue Los Sabandeños, su hogar, su refugio. En la cuerda de tenores segundos, con instrumentos de percusión o con la guitarra, siempre estaba él con la manta esperancera al hombro, con una sonrisa, con un baile o con una mirada cómplice a sus compañeros y, sobre todo, a su director, Israel Espino. El papel de director quedaba lejos cuando salían de los ensayos. Fuera eran compadres. Tal fue la amistad que les unió que Israel es padrino de Mateo y, quienes les conocían, les confundía con ser hermanos y no porque ambos compartieran físico, que también. Donde estaba Boro, ahí estaba Israel y, si no estaban juntos, detrás del teléfono, día y noche, año tras año.

Su humor, su risa contagiosa y las bromas que, de no conocerle, muchas veces no se entenderían, hizo que también formara parte de uno de los grupos del Carnaval y donde volvía a coincidir con su amigo y director Israel: la Unión Artística El Cabo. No era casualidad que fuera en una rondalla porque amó la lírica hasta el final de sus días. La música clásica y su voz, su instrumento musical “el que suscita emociones”, tal y como afirmaba, hizo que formara parte del coro de la Ópera de Tenerife.

Y de su amor a la música surgió su pasión por el teatro, donde se convirtió en uno más de la compañía Burka Teatro, donde no era raro oírle por las calles laguneras, en rutas guiadas, que se quedaban pequeñas con el torrente de voz que tenía, casi tan grande como él.

Su inquietud y el no poder estar quieto, le convirtió en el director musical del grupo Latitud Son y la Asociación Cultural Aguaribay donde mezclaba el folclore con otros géneros musicales. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias a través de un sinfín de personas, de colectivos como la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna o grupos folclóricos como Los Gofioneso Achamán.

Se despidió en silencio y sin hacer ruido, una persona joven, que nunca dijo que no a nada ni a nadie, con una picaresca como pocos y con un amor por su familia y su gente que siempre le definió. Algo paradójico para alguien que siempre se veía de lejos por su tamaño. Sin embargo, lo más importante estaba en su interior, en una pureza que sus ojos cristalinos siempre reflejó. Llegó a afirmar que “cantar música es lo que nos eleva como seres humanos” y, en una entrevista, señaló como una de sus óperas favoritas a Adiós a la vida, de Giacomo Puccini, en la que, entre sus renglones cantó: “la hora ya ha pasado, y muero desesperado,... y jamás he amado tanto la vida”.

Descanse en paz.