Quevedo juega en casa y ofrecerá en Gran Canaria su show más importante del año

'Quevedo juega en casa'. Así rezan las tres lonas gigantes que desde hace unos días muestran al artista cuando era niño, pasando momentos felices en la isla que lo vio crecer: Gran Canaria. El anuncio de la fecha de su próximo concierto en España, acerca a sus seguidores imágenes del cantante en su querida isla, vinculando su infancia al único show que ofrecerá en el archipiélago como parte de su gira 'Buenas Noches Tour'.

La cita, "el show más importante que tengo este año en esta gira y probablemente de mi vida", afirma el propio Quevedo en un vídeo promocional, será el próximo sábado 24 de mayo en el Estadio de Gran Canaria. Mientras tanto, Quevedo toca un piano de juguete desde la peatonal Triana; nos regala una estampa costera en el lateral de uno de los edificios de la calle de San Bernardo; y juega en la orilla de Las Canteras sobre una fachada de La Cícer. La ubicación de las lonas no es casual, ya que ocupan espacios emblemáticos de la capital grancanaria.

Cartel de Quevedo en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Aún se desconocen los detalles del concierto –quiénes serán los artistas invitados, cuál será la ubicación del escenario, qué sorpresas exclusivas tiene reservadas para sus fans de Canarias...–, pero sí se sabe que la primera parte de su gira por Latinoamérica está siendo un éxito sin precedentes y concluye el 14 de mayo. De ahí pondrá rumbo a Gran Canaria para ultimar todos los preparativos de lo que será una experiencia inolvidable.

No es la primera vez que Quevedo sorprende al público canario con un show en exclusiva. Ya lo hizo en el Gran Canaria Arena el pasado diciembre con motivo de su cumpleaños, ofreciendo una actuación especial en la isla tras el estreno de 'Buenas noches', su segundo álbum de estudio. En octubre, cuando apenas mil personas compraron a ciegas un producto de edición limitada que les permitiría disfrutar en exclusiva de su regreso en la Plaza de Santa Ana. O en julio de 2024, en el que por un euro dio un concierto inolvidable para agradecer el apoyo que siempre ha recibido en su tierra.

Cartel de Quevedo en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

En el primer álbum de estudio, 'Donde quiero estar', las referencias a Gran Canaria son constantes en hits como 'Playa del Inglés' o en barras ya míticas como "LPGC, you know". Y también en temas colaborativos, como Sangre y Fe... "cuando me siento perdido, siempre hay algo que me guía: el latido de mi isla diciéndome que ya es hora de volver".

La hora ha llegado y 'Quevedo juega en casa' el próximo 24 de mayo. Una casa, las Islas Canarias, que se han posicionado como un destino privilegiado para la celebración de eventos culturales o deportivos, gracias a factores como el clima, su infraestructura turística de primer nivel y valores como la sostenibilidad o el compromiso medioambiental. Eventos como el concierto único y exclusivo que ofrecerá Quevedo, enriquecen la oferta cultural del archipiélago, generando un impacto económico positivo en el comercio o el empleo local.

Las entradas aún pueden adquirirse online en entradas.com y otras plataformas habituales de venta de entradas.