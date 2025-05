Urtasun, sobre los aranceles al cine: "El Gobierno está preparado ante cualquier ataque de Trump"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "está preparado para responder ante cualquier ataque que se pueda producir a un sector cultural estratégico" y "está preparado para defender el cine de cualquier ataque de la administración de Trump".

En declaraciones a los medios tras reunirse con el sector del cine y del audiovisual para analizar el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% al cine extranjero que entre en EEUU, Urtasun ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que, más allá de las publicaciones en redes sociales del presidente Trump, "no hay nada encima de la mesa".

Urtasun también se ha referido a la reunión del próximo martes 13, en Bruselas, de ministros de Cultura de la UE donde ha pedido que se incluya un punto en el orden del día sobre las posibles afectaciones y medidas que se puedan tomar, "en función de lo que venga de Estados Unidos".

Respecto a esta reunión, el ministro ha afirmado que los titulares de Cultura europeos están de acuerdo en la protección de los sectores estratégicos, "y la cultura lo es".

Urtasun ha dicho coincidir con sus colegas europeos en que la cultura no puede formar parte de una guerra comercial, por lo que ha asegurado que si hay medidas arancelarias de Trump, "la cultura se pondrá en el medio".

Y sobre la posibilidad de aplicar una respuesta europea o individual de cada país, el ministro ha dicho que "en general es partidario de que los europeos estén unidos en defender su cultura".

No obstante, no ha querido avanzar ninguna medida concreta: "No sería responsable anunciar medidas sin saber en qué terminará lo que se ha anunciado".

Un "grandísimo centro de rodajes" a proteger

Urtasun ha comentado que el mercado norteamericano es "importante" para el sector audiovisual español. Se trata de, al menos, 15 películas españolas anuales las que se estrenan en EEUU con un volumen de negocio de unos seis millones de euros. "Es lo que representa el mercado norteamericano, no es mucho, pero es importante", ha insistido.

Además, ha dicho, que España se ha convertido en los últimos años en un "grandísimo centro de rodajes y de producciones".

"Somos uno de los primeros países del mundo en realizar rodajes y producciones, gracias a las políticas públicas de los últimos años y a los excelentes profesionales audiovisuales, por lo que proteger esa materia es el segundo elemento para estar atento", ha avanzado.

Europa protegerá la diversidad lingüística

Y sobre diversidad lingüística y lenguas cooficiales, Urtasun ha querido subraya el "acerbo reglamentario y legislativo" de los europeos de la diversidad cultural, "y en esta defensa de leyes y reglamentos que construyen nuestra excepción cultural", ha pedido mantenerse "firmes".

Urtasun ha insistido en que la reunión del martes también se discutirá el Código de Buenas Prácticas que desarrolla el reglamento de la Inteligencia Artificial y ha recordado que él no comparte ese código por lo que desvirtúa la protección a la cultura y los creadores.

En la reunión de hoy, en el Ministerio de Cultura, han participado asociaciones de productores como AECINE, PATE, ANCINE, PROA y PROFILM; distribuidoras y agentes de ventas como ADICINE Y FEDICINE; empresas de la industria audiovisual como ALÍA y plataformas de vídeo (AEVOD, Netflix y Spain Film Commission).