Ana Guerra: “El amor cambia o evoluciona, pero la llama nunca se apaga”

A Ana Guerra la conocimos en la edición de ‘Operación Triunfo’ del 2017, pero mucho antes ya era una gran apasionada de la música. Tanto, que se saltaba las clases para quedar con sus amigos y tocar en la calle. Soñaba con boleros y ahora, por fin, estrena el suyo propio, “La llama”.

Lo hace en un momento vital y profesional muy dulce, ya que está experimentando la vida de casada y el amor en primera persona y sigue entreteniendo todos los viernes en ‘Tu cara me suena’, de Antena 3.

¿Para Ana Guerra qué tiene un bolero que no tenga un reggaetón?

Era la forma de darle el gusto a la niña que empezó a cantar, que empezó a hacerlo con Los Panchos. Ese tipo de música le vibraba hasta lo más hondo del alma y me di cuenta de que nunca había cantado un bolero, o sea, nunca había sacado un bolero como single. Así que tomé la iniciativa y me tiré a la piscina, la verdad es que voy bastante a contracorriente.

¿Volver a los orígenes ha despertado en ti vivencias, recuerdos o sentimientos?

La verdad es que sí, sobre todo, recordaba cuando me escapaba del instituto para cantar en la calle y cuando hacíamos parrandas en La Laguna. Nos poníamos con la guitarra, yo me llevaba la flauta travesera y cantábamos boleros. Haciéndolo recordé también cuando le dije a mi padre que me iba presentar a ‘Operación Triunfo’ cantando un bolero y que no me iban a coger y mira… ¡Las vueltas que da la vida!

¿Qué cuentas en “La Llama”?

Pues le canto a una frase que nunca me creí. Siempre he escuchado a mi alrededor que “al final la llama se acababa terminando” cuando se habla de las parejas. Yo no te digo que el amor no vaya hacia otro lugar o que evolucione a mejor ni a peor… Evidentemente, vivir en un estado de enamoramiento, como el del principio, es hasta peligroso. ¡Fisiológicamente es peligroso porque uno está enamorado y no mira ni por dónde cruza la calle! Entiendo que el amor, como tal, sí que tiene que variar, pero yo siempre me negué a pensar que la llama se apagaba.

Entonces, le hago una oda a eso porque he descubierto que es verdad que, si en la pareja tú conservas ese nervio, ese vamos a tener una cita, ese vamos a darnos un lugar... La llama no desaparece. Yo encontré a la persona que creía lo mismo que yo, que esto no desaparecía. Así que le hice una oda a este momento de mi vida.

¿Y cómo llevas la relación de pareja después de casada?

Con total sinceridad, muy bien. Es verdad que nos vemos, a pesar de que tenemos mucho curro. Siempre me dicen “¿qué tal la vida de casada?” y yo les respondo: “veo a mi marido menos que cuando era mi novio o mi prometido”. Trabajamos mucho y en diferentes comunidades autónomas todo el rato, así que cuando tenemos hueco para pasar una noche juntos la explotamos al máximo.

Tengo mucha suerte. La radio siempre me ha apoyado mucho y la gente me quiere porque sabe que lo que ve es lo que hay

Volvamos a “La llama”, ¿hacer un bolero es un bofetón sin manos a todos aquellos que hicieron sorna cuando lo expresaste estando en la Academia?

Probablemente sea así y la gente crea que estoy loca, pero en mí está el hecho de asumir el riesgo. Hipotecamos nuestras vidas, es decir, yo vivo lejos de mi familia, vivo lejos de mis amigos, los que tengo en Madrid no coinciden en el tiempo porque también son artistas, a mi marido prácticamente no lo veo… ¡Yo no voy a cantar un reggaetón porque esté de moda! Apaga y vámonos. Yo canto y cantaré lo que me dé la gana, lo sacaré como me dé la gana y cuando me dé la gana, porque si no mando sobre mi carrera, ¿entonces qué? No voy a ser una marioneta o dejarme convencer de que tengo que hacer lo comercial porque es lo que se está llevando a día de hoy. Nunca fui así y no lo voy a hacer ahora.

¿Y no te genera vértigo asumir ese riesgo del que hablas?

Por supuesto que me lo genera porque a lo mejor mi decisión sale mal y, encima, tengo luego un equipo que me dice que eso no tenía ningún sentido desde el punto de vista de la música como negocio.

Igual no es el mejor paso, el paso más inteligente según el punto de vista del negocio musical, pero es lo que me enorgullece a mí y quiero contar verdades. El público ya no compra mentiras. Tengo que ser fiel a mí misma y si la música que hago no funciona, me pongo a trabajar de otra cosa y ya está.

¿Tu nuevo proyecto sonará igual a “La llama”?

Irá variando. Sonará a baladas, a medios tiempos… Seguiré sacando canciones del estilo de Camilo, Daniel Asfala o Lena Rose.

De repente, ¿Benidorm Fest?

En el Benidorm Fest se selecciona a artistas ya muy consolidados o que están aún por descubrir. Si estás todavía en un punto medio, donde todavía estoy yo (que estoy divirtiéndome con la música) … pues todavía no me veo. No me veo suficientemente fuerte como para enfrentarme a representar a mi país en el festival de música más importante a nivel internacional. Sin embargo, lo estoy viviendo a tope, como todo el mundo, con nuestra diva. ¡Es tan pegadiza, no paro de escucharla! Melody tiene el cariño y el apoyo de absolutamente toda la industria musical y eso es muy importante.

¿Enorgullece que gran parte de tu público pertenezca al colectivo LGTBIQ+, el más fiel?

Las personas que pertenecen al colectivo y que se decantan por un cantante, es raro que le fallen en algún momento de su carrera. Eso es lo más especial para nosotros, por eso yo me siento súper afortunada. Por favor, ¡quiero cantar en todos los Orgullos de España como la aliada que soy!