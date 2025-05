Defreds: «No conocemos lo que cada persona arrastra»

Defreds, uno de los autores más superventas y reconocidos de los últimos años, acaba de publicar ‘Bésame, que diré que ha sido mala suerte’

Defreds, de un seudónimo que nació como un juego cuando instaló Internet en su casa a ser uno de los nombres más representativos en la (no poesía) que escribe, ya que no se considera poeta.

Defreds es una palabra al azar que inventé con mi hermano hace muchísimos años aporreando el teclado del ordenador. Siempre me ha gustado soñar e imaginar en mi mente historias, y darle el sentido escrito. Siempre he vivido con libreta y boli y fijándome mucho en el mundo. Es mi narrativa, mi forma de ver las cosas. De ver el mundo a mi alrededor.

Esta es su 13ª publicación. ¿Qué balance hace desde que publicó Casi sin querer hasta Bésame, que diré que ha sido mala suerte?

Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Lo mucho que he madurado, no solo mis letras y mis libros, sino yo mismo. El balance es maravilloso. Mucho cariño, mucha gente, muchos viajes, muchas firmas, mucho aprendizaje, sobre todo. Es evidente que, si leo ahora cosas de mi primer libro y de este último, pues hay muchos cambios, porque han cambiado muchas cosas en mi vida, he madurado como persona, pero creo que siguen teniendo la misma esencia de realidad que yo siempre le intento dar a mis libros. Me siento afortunado.

En esta entrega juega con el azar, con los golpes de buena suerte y los menos afortunados. El libro se divide en apartados con títulos como El gato negro o Derramar la sal… ¿Es supersticioso?

No sé si la palabra es supersticioso. Sí que creo un poquito en la suerte. Creo que quizá la aparición de mi primer libro en ese preciso momento fue un poquito de suerte, pero también creo firmemente que la suerte, igual que viene, se va muy rápido. Si tú no te agarras fuerte a ella, trabajas, te esfuerzas, se va muy rápido. También creo que la mala suerte la puedes convertir, si tú quieres, en un poquito de suerte. Siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas: creo que, si te esfuerzas, si crees en lo que haces, la suerte te acompañará más rápido. O al menos, estarás más cerca de encontrarla.

En su poema Infancia hace un recorrido por esos momentos anodinos que dan sentido a la vida. «Qué bonito era ser pequeño y no saberlo.» ¿Cree que las redes sociales y los dispositivos electrónicos están privando a los niños de las heridas en las rodillas, los jerséis sucios y la vida sencilla?

Me parece un tema muy interesante. No creo que haya épocas mejores ni peores. Pienso que todos tenemos un poco de nostalgia si echamos la vista atrás. Con lo que hemos vivido, cómo ha sido nuestra infancia. Está claro que, hoy en día, las redes sociales, los dispositivos, esa inmediatez que tienen los niños para todo, les influye. Antes, si querías ver los dibujos, tenía que ser de 18.00 a 20.00 en tal canal, y los dibujos que echaban. Ahora los niños pueden ver absolutamente lo que quieran en el momento que quieran. Eso hace que les incomode mucho la espera.

A los adultos nos pasa igual…

Indudablemente. Los adultos vivimos agarrados a un teléfono, a la misma facilidad que tienen ellos, y sería imposible echarlos de ahí, porque nosotros somos el ejemplo y nosotros lo hacemos también. Pero sí que es verdad que creo que la niñez, como era antes, tiene cosas muy especiales. El aprender a aburrirte, a jugar, a ir al parque, a echar a volar tu imaginación… Creo que, incluso, hasta para disfrutar de los libros. Sí que se pierde un poco, pero al final depende un poco de nosotros.

La mochila de todos es un canto a la necesidad de volvernos a mirar y vernos de verdad. ¿Cuál fue el germen de este texto?

No conocemos lo que cada persona arrastra. No tenemos ni idea de lo que le ha pasado, de por qué tiene un mal día, de por qué este mes no sonríe tanto. Es un relato que habla un poco sobre no juzgar a la gente. Creo que cada persona carga con sus problemas, sus recuerdos, sus tristezas, igual que con sus alegrías, y no las conocemos. A veces no conocemos ni las de nuestros propios amigos, imagínate del resto. Entonces, ahí hablo un poco de respetar y comprender a las personas.