El proyecto grancanario Arico, una flor salvaje en tierra herida, lanza 'La presión que ejercen dos piedras', su segundo disco

Como una flor salvaje que brota en tierra herida, Arico, el proyecto musical de Diego Ramírez, grancanario afincado en Valencia, reverdece en las filas de la militancia sonora como el grito de rebelión de un poeta punk en el desierto. La presión que ejercen dos piedras (2025), su segundo disco largo editado por No Fun Records y Discos Delejos, nace en la raíz de las islas que inspiran y acunan su repertorio, y que el artista lanza al mundo el próximo 16 de mayo.

Grabado, mezclado y masterizado por José A. López en La Caterva Grabaciones, su nuevo álbum continúa en la senda del folk de discurso crítico y actitud punk que inauguró su disco de debut homónimo en 2018. Tras múltiples viajes musicales antes y después, mudando la piel de Pernambuco, maridando con Fajardo y Páramo y a la batería en bandas como Impaze, Broken Arm, Buen Lugar o Tumo, La presión que ejercen dos piedras emerge como «un disco más maduro, más instrumentalizado, más técnico, aunque en la misma onda de siempre», indica su artífice.

Fiel a su despensa y compromiso, Ramírez cocina el potaje de Arico con los mismos ingredientes de sus tripas, con aromas de la tradición del folclore isleño, latinoamericano y estadounidense infusionados con sonoridades más alternativas y el aceite del rugido anticapitalista y la defensa del paisaje. «La mirada sobre Canarias siempre está, pero no yo lo englobaría solo en la identidad canaria sino en el indigenismo en general, con alegorías continuas de la naturaleza y, por supuesto, el diálogo crítico», reflexiona.

Portada del disco ‘La presión que ejercen dos piedras’ (2025). / LP

Fondo y forma

Así, en el imaginario que construye Ramírez, el fondo es indisociable de la forma. «Arico no solo es crítico en las letras y en el género, sino también en la actitud», expone el músico.

«Siempre trazamos unos límites que no queremos sobrepasar porque queremos ser consecuentes con nuestros valores aunque eso nos cierre algunas puertas», continúa. «Y a mí lo que más me gusta de la música es su potencial combativo, no solo en el discurso, sino en cómo gestionar, ejecutar y generar las estructuras que hay alrededor del proyecto para que sea más combativo aún».

En esta línea, una de las piedras angulares de Arico reside en su noción de «comunidad». «La lista de nombres es muy larga y, aunque no me queda otra que ser la cara visible del proyecto, desde el primer disco he intentado involucrar siempre a mucha gente en el proceso», explica.

«Sobre todo he elegido a personas que se creen el proyecto de Arico, que lo entienden y lo defienden, así que siento que Arico no soy solo yo sino que es de toda esa gente que está luchando por hacer las cosas de otra manera, compartiendo y haciendo comunidad, sin marcas ni instituciones detrás, sino de forma totalmente independiente y honesta».

En el último mes, Ramírez ha destilado tres singles de su nuevo trabajo, La matanza,Flores pulmón y libertad, y Tras el viento su lamento, que puso sobre la mesa este viernes. En el hilo que cose sus canciones convergen los ecos sedimentados de la canción-protesta, la sangre del territorio hurtado y la erupción volcánica que traza con su voz y recorrido otras formas posibles.

«Todas las canciones son bastante políticas y reivindicativas», afirma el corazón de Arico, que bautizó el proyecto bajo el nombre de este pueblo del sur de Tenerife como símbolo de la especulación y corrupción paisajística, con sus consecuencias irreparables sobre nuestro patrimonio, que sufre Canarias. Precisamente, las metáforas y analogías con elementos de la naturaleza es la aguja con que Ramírez teje y desgarra las verdades incómodas de su música.

Cuenta que la poética de La presión que ejercen dos piedras entraña «una alegoría de la relación entre dos personas, que son dos piedras, y que se van formando a través de la erosión y el viento, se enraizan, crecen flores, pero llega un momento en que una se vuelve persona y la otra no», narra. «A mí no me gusta hacer canciones personales, porque me parece que todo el mundo cuenta siempre lo mismo», ríe, «pero intento hacerlo siempre de esta manera a través de los símbolos, que además, tienen mucha más fuerza».

El pasado 12 de abril, la tienda de vinilos No Fun Records, que debuta en la edición discográfica con este álbum, pobló sus estanterías de ejemplares de La presión que ejercen las piedras para celebrar una pequeña listening party [fiesta de escucha del disco] exclusiva con motivo de Día Mundial de las Tiendas de Discos. Tras este primer viaje efímero como una estrella fugaz, el próximo 16 de mayo las nuevas canciones de Arico echan a volar como patrimonio de todos, sobre todo, de quienes piden al sol, como dice La matanza, «la rebelión».