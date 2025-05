Andrea Cabrera: «La marquesa de ‘Parabere’ rompió todos los moldes»

La periodista y escritora grancanaria acaba de publicar la novela ‘Parebere’ (Editorial Siruela, 2024), escrita al alimón junto a Aldo García Arias

Conocer a la marquesa de Parabere fue una serendipia. ¿Cómo sucedió este descubrimiento?

Como dices, de manera casual, si es que las casualidades existen. En una comida, en un viaje de trabajo a Madrid, hace varios años, una amiga habló sobre ella. Me pareció que tenía un nombre sonoro y, cuando volví a casa, la investigué. Me sorprendió lo que encontré: una mujer inspiradora, visionaria, valiente, segura de sí misma y con una vida de novela.

¿Y qué papel juega el escritor Aldo García?

Aldo y yo somos amigos ‘literarios’ desde hace más de 30años: nos conocimos en la Escuela de Letras de Madrid, fue el editor de mi primera novela y escribir juntos no lo habíamos hecho hasta ahora, así que le propuse la aventura y aceptó sin pensárselo. Tuvimos la suerte de poder hacerlo a fuego lento. Surgió casi como un juego, algo para nosotros, en principio, sin más pretensión; así que me adentré en él sin presiones, por el mero disfrute de la investigación de un personaje y una época que me interesaban mucho. Todo el proceso ha sido un regalo.

Una mujer que escribía sobre gastronomía en un momento social tan complejo como la Guerra Civil y su posterior periodo de recuperación y que apenas se sepa de ella…

Es cierto que su nombre es desconocido para el gran público, aunque, cuando empiezas a indagar, descubres que muchas de nuestras madres y abuelas han cocinado sus recetas y sus libros son parte del escenario de nuestra infancia. Donde sí es muy conocida es en el sector de la gastronomía. De hecho, en 2019, salió un libro homenaje en el que 50 de los mejores chefs españoles reinterpretaban 50 de sus recetas. Durante generaciones, sus libros fueron regalo casi obligatorio para las mujeres que se casaban. Hizo una labor extraordinaria de recopilación y divulgación de recetas.

A pesar de que nunca estuvo frente a los fogones. Si no cocinaba, ¿cuál era su secreto?

Era una excelente directora de equipo, como lo son ahora los grandes nombres de la gastronomía. Era metódica, perseverante, exigente y le encantaba lo que hacía, así que se aunaban en ella conocimiento y pasión.

Mujer, escritora y empresaria en un contexto social en el que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano. ¿Qué le otorgaba esa libertad? ¿Era marquesa?

En realidad, ella no tenía ningún título nobiliario, marquesa de Parabere es un pseudónimo que empezó a utilizar cuando saltó de publicar sus recetas en hojas parroquiales y gacetillas al primer periódico deportivo que hubo en España: el Excelsior, de Bilbao. Sí pertenecía a una clase social muy acomodada, pero no creo que solo eso fuera lo que le otorgara libertad, pues la mayoría de las mujeres de su misma condición siguieron el papel al que estaban predestinadas: cuidar de su prole, agasajar al marido, participar en acciones de caridad, divertirse cuando pudieran y poco más.

Sencillamente, decidió romper todos los moldes…

Sí, ella rompió todos los moldes por seguir su pasión. Entre otras cosas, en 1935, con 58 años, fue a Madrid sin su marido a abrir un restaurante de lujo, que abrió apenas unos meses antes del estallido de la Guerra Civil y que fue socializado por la CNT. Entonces, pasó a ser la ‘camarada Marquesa’. Lo que le dio esa libertad creo que fue su personalidad arrolladora y, sospecho, un cónyuge permisivo.

¿Qué anécdotas nos puede contar del proceso de escritura?

El proceso de escritura a cuatro manos me parece especialmente interesante. Normalmente, el trabajo del escritor es solitario, no tienes con quién compararte y confrontarte con un espejo te hace aprender mucho sobre ti.

¿Y del proceso de documentación?

La investigación, además de en periódicos de la época, el ABC, por ejemplo, que tiene toda su hemeroteca digitalizada. Revistas gastronómicas como El Gorro Blanco, gacetillas de entonces de toda índole que contaban infinidad de anécdotas. Nos documentamos en libros que hablaban de los distintos personajes, desde Buffalo Bill a Zuloaga, el magistral A sangre y fuego de Chaves Nogales y varias de sus crónicas, publicaciones con fotos de la Guerra Civil y la posguerra, además de todo aquello que caía en nuestras manos y que nos pareció que podía arrojar algo de luz sobre la marquesa y el entorno que vivió. Pero si hay algo de lo que consultamos que resultó definitorio fueron los propios libros de María Mestayer: sus recetarios y su Historia de la gastronomía. Esbozos en el que, con su propia voz, cuenta distintos episodios que ella misma recopiló, en algunos casos, y vivió, en otros, de la historia de la cocina en España y Europa, sobre todo.