OM Domínguez: «Siente cada palabra que vayas a decir y conecta con la banda»

Enhorabuena por haber obtenido el primer premio del concurso de bandas del Sonora 2025. ¿Cómo vivió personalmente la experiencia de la final el pasado sábado?

Con mucha ilusión, habíamos trabajado mucho. Le metimos mucha dedicación al show que íbamos a dar y para nosotros participar ya era un premio. Llevábamos inscribiéndonos tres años al concurso y no habíamos sido clasificados nunca. Cuando nos dieron la noticia fue toda una alegría e inmediatamente nos pusimos a trabajar para hacerlo lo mejor posible. A la tercera fue la vencida y con muchas más sorpresas de las que esperábamos.

El jurado destacó la energía del grupo en directo y definió su sonido como un «soul-funk explosivo». ¿Qué cree que fue clave para que The Village Band lograra conectar tan intensamente tanto con el público como con los jueces?

Creo que eso es como un pequeño misterio, no tenemos una fórmula exacta para conectar, pero lo que sí hacemos es transmitir nuestra verdad. Las canciones están hechas con dedicación, con profundidad, al menos para nosotros. Y al final, en los directos lo que intentamos hacer es usar esa misma energía que invertimos al crear las canciones y compartirlas con el público. Pienso que la obra no termina hasta que la expones al público y, por ende, el público forma parte también de la obra. Tenemos la suerte de normalmente conectar bien con la gente. Y eso es lo más bonito.

«No tenemos una fórmula exacta para conectar, pero lo que sí hacemos es transmitir nuestra verdad». OM Domínguez — Cantante y compositor de OM Domínguez & The Village Band.

¿Cómo fue para usted el recorrido desde la selección inicial hasta la actuación final? ¿Hubo momentos de presión, incertidumbre o dudas a lo largo del proceso?

Soy una persona que se autoexige un montón. La presión me la impuse yo a mí mismo y a la banda. No es que la organización nos haya presionado en ningún momento. Al revés, es un trato súper cariñoso y muy profesional. Y sí, no voy a negar que no hubo presión, pero autoimpuesta porque es la única manera que conozco de hacer las cosas y de dar el máximo.

OM Domínguez durante su participación del sábado en el Sonora. / LP/DLP

Tras la victoria, actuarán el próximo 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana junto a otros artistas como La Pantera y Alcalá norte; y en algunos de los festivales más importantes: el Boreal y el Starlite. ¿Qué significa esto para la banda y cómo se están preparando?

Súper contentos. En primer lugar, por ir al Sonora representando lo que hicimos el sábado. Después por el Boreal, muy felices también porque es un festival que nos encanta y además creemos que encaja perfectamente nuestra propuesta en la onda del evento. Y por último, el Starlite fue una sorpresa increíble. De hecho, no estaba previsto dar pasaportes para el festival, pero a Sandra García-Sanjuán (fundadora y directora del Starlite), le gustó el festival y decidió llevarse a dos artistas.

¿Algún momento destacado del sábado en el escenario?

Aunque parezca un tópico, creo que cantar de la primera a la última canción, y no por nada, sino porque al ser solo cinco canciones, intentamos seleccionar las de más energía emocional y las que más especiales nos parecían. Podría destacar también los momentos en los que notábamos como el público de repente se levantaba, gritaba y conectaba con nosotros cuando el formato era de un público sentado. Creo que la conexión con el público durante el show fue lo más especial para nosotros.

«Creo que la conexión con el público durante el show fue lo más especial para nosotros». OM Domínguez — Voz y compositor de OM Domínguez & The Village Band.

¿Qué pueden esperar los asistentes de sus próximos conciertos tras este impulso?

Algo muy parecido a lo que hicimos en el Sonora, en el sentido de que todos nuestros conciertos tienen un contexto y un speech que va hilando una cosa con la otra. Será algo así, pero durante más tiempo. El tiempo en los festivales normalmente suele ser de una hora, por lo que el repertorio será más extenso, con sorpresas y más partes instrumentales, pero igual de entrelazado.

¿Cómo ha sido construir un proyecto musical como este desde Canarias, y qué retos han enfrentado para dar a conocer su sonido?

Muchas frustraciones y mucho trabajo. Creo que el mayor reto ha sido la base del proyecto, es decir, las letras. Yo vengo del rap y en este estilo se presta mucha atención a lo que escribes. Siempre he querido darle una vuelta a esa parte, hacerlo con mucho cariño y mucha verdad. El reto era hacer después una coherencia musical en las producciones y en las actuaciones partiendo de esa base, de esos mensajes y esa profundidad en lo que creas. El camino para intentar extrapolar eso en las canciones y en la banda ha sido un poquito largo, porque al principio no sabía bien por dónde llevarlo. Además, había una pieza muy importante: Armando Drive, que es el productor del proyecto y con el que hemos vislumbrado el camino por el que queremos ir. Luego, como en la vida, puede uno ir, por un lado, o para otro, pero ya tenemos claras algunas cosas con respecto a la identidad del proyecto y Armando tiene mucha responsabilidad en eso.

The Village Band fusiona distintas influencias musicales. ¿Cómo se gestó esa mezcla de soul, funk y sonidos modernos?

Hubo un momento hace unos cinco años en el que me empezó a apetecer combinar esos orígenes que tengo de la música urbana, del rap en particular, con otros estilos que me encantan. A mí me gustan Extremoduro, Silvio Rodríguez, Juan Luis Guerra, un montón de artistas de diferentes estilos. Y entonces llegué a la conclusión de que quería hacer lo mío, pero también sobre distintos géneros y darle dinámica al proyecto.

¿Tiene en mente nuevos lanzamientos o grabaciones aprovechando este momento tan especial para el grupo?

Totalmente, vamos a destinar el premio a poder terminar de producir un montón de cosas que tenemos a medias y que por falta de recursos no lo hemos podido hacer. La idea es de aquí a final de año sacar por lo menos seis u ocho temas. Y en breve sacar dos que ya están prácticamente terminados.

¿Qué importancia tiene un festival como el Sonora para artistas emergentes del Archipiélago?

Creo que es necesario que existan y debería haber más, pienso que no hay muchas oportunidades ni muchos circuitos para la música de autor, para los temas propios, para las bandas emergentes, con música propia. Y por esa razón, este tipo de escaparates son oportunidades para poder exponer el arte de lo que uno hace.

«Este tipo de escaparates son oportunidades para poder exponer el arte de lo que uno hace». Óscar Domínguez — Cantante y compositor.

Y para cerrar: si pudiera volver a subir al escenario del Sonora del pasado sábado, ¿qué le diría a OM Domínguez justo antes de salir a tocar?

Le diría lo que me dije antes de subir: «Siente cada palabra que vayas a decir, conecta con la banda, con la gente y disfruta».