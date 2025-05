OM Domínguez & The Village Band triunfa en el Sonora 2025

El proyecto musical de OM Domínguez & The Village Band es el ganador de Sonora 2025, con la prometedora vocalista y letrista Liane como segunda clasificada, en una espectacular final que se celebró el fin de semana con dos jornadas de música en directo en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, con el músico, cantante y presentador Javier Brichis como maestro de ceremonias.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Josué Iñiguez, entregó el primer premio acompañado de la presidenta del jurado de Sonora, Sandra García-Sanjuan, y quiso dar voz a los artistas, verdaderos protagonistas de la noche, a quienes agradeció el esfuerzo realizado y el gran nivel demostrado en las dos jornadas de la gran final celebrada por vez primera en el Auditorio Alfredo Kraus.

OM DOMINGUEZ GANADOR SONORA 2025 / Festival Sonora

OM Domínguez & The Village Band, ganador de Sonora, se lleva el pase directo para actuar en el Festival Sonora que se celebrará el 18 de octubre en la plaza de Santa Ana de la capital grancanaria, además de un premio en metálico de 5.000 euros que habrá de destinarse a un proyecto discográfico, un pasaporte Sonora para actuar en el Festival Boreal de Tenerife y, la gran sorpresa de la noche, otro Pasaporte Sonora para actuar en el prestigioso Festival Starlite, el mejor festival boutique del mundo, con el que Sonora y la música emergente hecha en Canarias dan el salto y se proyectan al público nacional e internacional.

Estilo contemporáneo

El segundo premio de Sonora 2025 tiene nombre de mujer, la grancanaria Liane, compositora e instrumentista, cuya música borra las fronteras de la canción de autor en busca de un estilo personal y contemporáneo. La artista defendió su propuesta en solitario, y se convirtió en una de las revelaciones de esta edición, como se pudo demostrar en la respuesta que tuvo del público durante su actuación el pasado viernes, así como este segundo premio que le reporta, además, 1.500 euros para dedicar a la producción y promoción musical. Igualmente, su trabajo sobre el escenario encandiló a la directora del Festival Starlite, que la ha seleccionado para su festival junto a OM Domínguez.

Una final con diez magníficos aspirantes, Nave Rota, Piedra Viva, Naife, Liane y Vivalepop en la jornada del viernes; e Isa Izquierdo & MVBA, Macaca Radiata, Banda Sin Nombre (BSN), OM Domínguez & The Village Band y Tierra de Fuego, el sábado, seleccionados entre los 131 artistas de toda Canarias que se inscribieron en esta edición de Sonora. Los conciertos de la gran final fueron grabados íntegramente para ser emitidos por TVE-C y alojados en sus plataformas digitales, lo que supone un impulso extra de gran importancia para la promoción de los artistas.

LIANE_ SUBCAMPEONA SONORA 2025 / Festival Sonora

El fallo del jurado de la decimosegunda edición de Sonora, integrado por profesionales especializados vinculados a la cultura y la música, otorgó el primer premio a la propuesta musical de OM Domínguez, que experimenta con distintos estilos y cuyo resultado es una fusión en la que la que la voz y las letras de OMD se unen con instrumentos tradicionales, acompañamientos sinfónicos, ritmos disco, hip-hop, latinos y pop. OM Domínguez lidera una banda que comparten Derque Martín (timple), Pablo Roldán (guitarra), Charlie Ayala (bajo), Marcos Pulido (trompeta), Kilian Barrera (batería), Sara Bolaños (coros) y Armando Drive, productor musical del proyecto.

El Pasaporte Sonora premió además a distintos proyectos finalistas de Sonora. Así, Isa Izquierdo & MVBA, una propuesta en formato trío junto a Alberto Muñoz (MVBA) a las programaciones y Leticia Gómez, flauta travesera, estará en el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote; Nave Rota, trío tinerfeño que integran Daniel, Carlos y Victor, músicos y productores de bandas canarias como Mento, McClane, K0manec1 o This Drama, actuarán en Phe Festival, en Puerto de la Cruz; y la banda grancanaria Naife, Formación de garage rock a la que dan vida Fernando Miranda, voz y guitarra rítmica; Daniel Rietti, batería y coros; Borja Viera, guitarra solista; y Carlos Vega, al bajo, viajan al Hero Fest, en El Hierro.

SONORA Y STARLITE FESTIVAL_1 / Festival Sonora

«Esto es un sueño hecho realidad», afirmó Óscar Domínguez Díaz, líder y frontman de la OM Domínguez & The Village Band. Tal y como manifestó , el fallo del jurado y el reconocimiento que tuvo su proyecto fue «una sorpresa cargada de ilusión». «Cuando empezaba a rapear en la soledad del barranco, con mis amigos, imaginábamos esto algún día. Es el resultado de mucho esfuerzo, pues en los últimos años me he centrado plenamente en el proceso de profesionalizar el proyecto», razonó.

En su opinión, Sonora es un proyecto «muy necesario» para la música y los artistas de Canarias. El importe del premio lo destinará a producir canciones y «a todos los flecos» que le quedan al proyecto. «Queremos producir entre siete u ocho temas antes de final de año», avanzó.

GANADORES SONORA 2025_1 / Festival Sonora

Liane es una de las revelaciones de esta edición de Sonora. «Las sensaciones que he tenido este fin de semana no las había tenido nunca antes, que el público se detuviera a hablar conmigo, a decirme ¡me encantaste, mi niña, se que estabas sola, a ver si te vemos con banda!», aseguró la artista grancanaria.

El jurado de la decimosegunda edición de Sonora estuvo integrado por: Sandra García Sanjuan, cofundadora y directora del festival Starlite, y presidenta honorífica; Alberto Segura, productor musical y responsable de Discos Manzana; Carmen Fernández, responsable del departamento de producción del Teatro Cuyás; Iván T. Hall, director de Phe Festival: Idaira Guadalupe, artista visual; Mario Alonso, periodista y crítico musical; Alejandra Galo, comunicadora audiovisual y directora de Her Feminist Festival; Óscar Pérez, músico y gestor cultural, ganador de Sonora 2008; Nora Navarro, periodista y jefa de Sociedad y Cultura del periódico LA PROVINCIA/DLP; y Javier Jiménez, gestor cultural y director del festival Boreal.