Mestisay, música con raíz y alma isleña

Hay canciones que no solo se escuchan. Las hay que se respiran, que se heredan, que acompañan al caminar por los riscos, los veroles y los recuerdos. Mestisay no es solo un grupo musical, es un eco que ha tejido, durante más de cuatro décadas, el alma de Canarias en pentagramas de emoción y raíz isleña. Este 30 de mayo, Día de Canarias, su historia se abraza al presente con la Medalla de Oro que el Gobierno de Canarias les otorga como reconocimiento a una trayectoria que ha sido banda sonora de la identidad insular.

La música de Mestisay —ese mar de sonidos populares que va del folclore a lo universal— no solo ha preservado la memoria sonora del Archipiélago, sino que la ha transformado, proyectándola con dignidad y modernidad hacia escenarios internacionales. Fundado por Manuel González Ortega en los años 80, el grupo ha sido una escuela de creación y una apuesta inquebrantable por la belleza de nuestras costumbres. Y desde hace más de dos décadas, con la voz inconfundible de Olga Cerpa al frente, se ha consolidado como un estandarte cultural más allá de las Islas.

La banda canaria Mestisay / Miriam Cejas

Tradición que se transforma

«La suerte de mi vida fue que se cruzó Manuel González en mi camino hace 40 años», confiesa Olga Cerpa, quien ve en este proyecto colectivo una forma de enriquecimiento constante. Para ella, cantar en Mestisay no ha sido solo interpretar canciones, sino dar forma a una identidad sonora que nace del territorio: «Lo que he procurado es que cuando la gente me oiga cantar, escuche de alguna manera a Canarias a través de mí».

Desde el disco Canciones del Sur hasta el aclamado Jallos, Mestisay ha sabido coser la tradición con la innovación, lo rural con lo urbano, lo antiguo con lo contemporáneo. Su sonido ha sabido inspirarse en lo guanche y hablar en romance, en bolero, en jazz y en sentimiento.

La apuesta por la autogestión y la independencia creativa ha sido también clave. «La autoproducción nos ha hecho más independientes, nos ha curtido desde nuestras limitaciones», explica Manuel González. «Aunque es duro, porque debes dedicar mucho tiempo a asuntos que, a veces, no tienen que ver con la creación», reconoce.

En una Canarias marcada por la lucha por preservar su identidad cultural, Mestisay ha sido un faro constante que demuestra que lo propio también puede ser moderno y universal. «Si alguna vez hicimos historia, que fuera pequeña, íntima, familiar, amistosa…», añade González con humildad, aludiendo a los recuerdos que guarda de tantos conciertos vividos.

Música que une generaciones

Este reconocimiento no solo premia una trayectoria artística: también celebra una forma de entender la música como vehículo de memoria, como herramienta de resistencia cultural y como puente entre generaciones. «Mientras tengamos fuerza y capacidad de estar con dignidad encima de un escenario, vamos a seguir planteándonos retos a nosotros mismos», dice Cerpa. Porque la historia de Mestisay no termina aquí. Su latido sigue sonando, cada vez más vivo.

Parte de la vigencia de Mestisay reside en su capacidad para mantenerse fiel a su esencia sin dejar de evolucionar. «Nos gusta asumir riesgos», asegura Cerpa, convencida de que el grupo sigue en constante búsqueda artística. Nuevos proyectos, nuevas sonoridades, nuevas historias por cantar: el cajón de ideas nunca se ha cerrado. Y es precisamente esa inquietud, esa voluntad de no repetirse, lo que mantiene al grupo vivo y alerta, siempre dispuesto a volver a empezar desde otro lugar.

La banda canaria Mestisay / LP / DLP

La relación creativa entre sus dos figuras clave —Cerpa y González— ha sido, además, una pieza esencial del engranaje emocional y artístico de Mestisay. «Ella es incansable en lo profesional, inasequible al desaliento», describe Manuel. «Y todo lo hace desde esa voz descomunal, así que es un faro, un misterio, un tesoro». El respeto mutuo y la complicidad construida a lo largo de los años han dado como fruto una obra coherente, sólida y emocionalmente honesta, donde cada canción parece ser parte de una conversación prolongada en el tiempo.

Sentido de pertenencia

Pero si algo define a Mestisay es su capacidad para generar pertenencia. En un mundo donde la identidad se diluye con facilidad, el grupo ha sido un refugio desde donde seguir contando quiénes somos. Como dice Olga Cerpa, «cuando representas a Canarias fuera, tienes que explicar lo que cantas, pero también por qué lo cantas así». Esa conciencia de ser altavoz de una historia mayor es lo que ha convertido su música en algo más que arte: en un gesto de memoria colectiva.

Su labor ha trascendido más allá de los escenarios, convirtiéndose en una lección viva de compromiso con la cultura canaria. Mestisay ha sabido cultivar, con humildad y trabajo constante, un espacio donde lo tradicional y lo moderno se abrazan, creando una sonoridad única que sigue vigente en la memoria del público. En este 30 de mayo, el homenaje no solo llega como reconocimiento a una carrera llena de éxitos, sino como un recordatorio de que la música, cuando es auténtica, tiene el poder de preservar, transformar y seguir inspirando a las generaciones venideras.