Las entradas del octavo Big Bang Vintage Festival costarán desde 40 euros

La banda The 5.6.7.8's, icono del garage rock japones y originaria de Tokio, es la apuesta internacional del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, cuya octava edición se celebra del 9 al 12 de octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno del parque de San Telmo. La octava edición de este evento que cada año en el mes de octubre abre sus puertas a la cultura del nacimiento del rock and roll, será el primer escenario que pise el trío femenino en su gira europea. Una formación de estética vintage, de actitud rebelde, cruda y divertida por la que fluye el garage rock de los años 60 del pasado siglo, el rockabilly y la música surf, y que se convirtió en un fenómeno mediático gracias a su aparición en la película Kill Bill: Vol 1 (2003), de Quentin Tarantino.

El trío que forman Yoshiko Fujiyama, Chellio Panther Omo y Sachiko, y que desde su creación ha facturado un catálogo de discos de alto voltaje del calibre de The 5.6.7.8's Can't Help It! (1991), The 5.6.7.8.'s (1994), Bomb the Twist (1996), Pin Heel Stomp (1997), Teenage Mojo Workout (2002) o Tanuki Goten (2014), es la apuesta internacional del Big Bang Vintage Festival, en el que hay mucho más que ver, descubrir y bailar.

Así, la octava edición del Big Bang Vintage Festival presenta a una de las bandas históricas del rock español, Los Sirex. Seguramente el directo que ofrecerá la formación nacida en Barcelona en 1959, con Antoni Miquel Cerveró Leslie al frente, y autores de clásicos como Si yo tuviera una escoba, Faldas cortas, piernas largas, Yo soy tremendo o Que se mueran los feos, será la última oportunidad de disfrutar en la isla de este repertorio imperecedero.

“El line up de la VIII edición del Big Bang Vintage Festival 2025 es heterogéneo, creo que el más heterogéneo de todas las ediciones anteriores y creo sinceramente que es el camino a seguir”, asegura Javier Viera, director del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival. De los artistas que vienen a la capital grancanaria en la octava edición del festival, Viera destaca la potencia del rockabilly nacional con los gallegos Mad Martín Trío; la fuerza y actitud de los catalanes Connie & The Rockets; o el garage y la juventud de los madrileños Automatics Lovers, que ya están llenando todas las salas por las que pasan”.

Angela Hoodoo / La Provincia

A estos artistas hay que sumar el punk de Varonas; el sonido sixties de Ian Kay; la pegada de los portugueses TT Syndicate; el country con denominación de origen con Ángela Hoodoo; o el swing que destila Troupers Swing Band.

El Big Bang Vintage Festival también alimenta su parrilla con artistas canarios y este año estarán en el escenario del parque de San Telmo proyectos como Mambo Rambo y su rock de las cavernas; el rock lisérgico y garagero de los también tinerfeños Los Wipeouts; el estreno del power trío grancanario Bífidos con su blues del pantano y psichobilly; y el sonido cubano de Proyecto Son.

El concierto inaugural del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival tendrá de protagonistas a dos formaciones tinerfeñas que reverencian a The Beatles y a Elvis: The Beatless, con el repertorio de su primera época; y Aaron White and The Pelvis Band con el show Elvis Back to Building, con el homenaje al rey en su explosión en Las Vegas, en lo que será su tercera participación en el festival grancanario.

Automatics Lovers / La Provincia

El cartel musical del BBVF se completa con los selectores Los Pinchadiscos del Pantano, Rockabilly Man Dj, Pinchadiscos Enmascarado, DJ Cat y J La Fábrica Dj.

Además, en la zona de restauración habrá un escenario por el que pasarán durante los cuatro días de festival músicos y artistas como Jodido Señor Moma, Taio Bourmot, Demian Domínguez, Creativa Escuela de Música, Faye Nikita, Rocco Wiersch y Kermes.

La programación infantil tiene de protagonista a Rafaelillo Clown Cabaret.

El festival ofrece igualmente una amplia y variada programación de actividades paralelas entre la popular convocatoria de Chappel of Rockin Love, las bodas al estilo de Las Vegas, talleres para el público familiar, los ya tradicionales y participativos talleres de baile, encuentros con escritores canarios y presentaciones editoriales, así como ferias de coleccionismo y vinilo en el marco del Vintage Market.

La edición de 2025 marca un punto de inflexión en la historia del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival. A este respecto, el director Javier Viera explica que “el Big Bang es un Festival en crecimiento, por esta razón hemos considerado a partir de este año incluir mejoras en la zona de conciertos, de tal manera que todas aquellas personas que nos han seguido durante estos siete años encuentren un espacio seguro, atractivo, sostenible y con una diversidad musical nunca antes programada en el festival”.

The 5,6,7 & 8's / La Provincia

Conciertos de pago

El nuevo formato de festival tendrá cambios visibles para los asiduos al festival y el público general: la zona gastronómica seguirá contando con una decena de propuestas diferentes de restauración; y el mercado, con unos cincuenta stands llegados de todas las Islas cambia su ubicación en el parque de San Telmo.

La novedad y “la mayor apuesta que proponemos para el crecimiento del evento”, según Javier Viera, “es la acotación de la zona de conciertos y el cobro de entradas” a una veintena de conciertos en cuatro jornadas, y que hasta la pasada edición habían sido de acceso libre y gratuito.

La organización pondrá a la venta las entradas con un bono de lanzamiento para el festival completo, así como los tickets para cada uno de los días.

Más información y venta de entradas en el siguiente enlace: https://entradascanarias.com/evento/entradas-big-bang-vintage-festival-2025-las-palmas-de-gran-canaria

El Big Bang Vintage Festival comenzará a calentar motores de cara a la octava edición el próximo 7 de junio con la fiesta presentación en la nueva sala Canarias en Vivo, en Las Palmas de Gran Canaria, con los conciertos de Bifidos, Naife y The Bucannan. Además, el 21 de junio se ha programado una fiesta concierto de presentación del evento en la Fundación Club 45, en León, con la banda de rockabilly The Kickers y una sesión a vinilo de J La Fábrica Dj. Una entidad cultural sin ánimo de lucro impulsada por Alejandro Díez Garín, líder de Los Flechazos y Cooper, para la difusión de la cultura pop y sus artistas. Y el 27 de septiembre, una segunda fiesta de presentación en Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife.

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival es un evento impulsado por Gamberra Producciones, coorganizado por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del INAEM, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur del Gobierno de Canarias, Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y en colaboración con las empresas Lencar S.L., Hotel Madrid, Halcón Viajes y Ámbito Cultural de El Corte Inglés.