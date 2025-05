El trío femenino The 5.6.7.8’s, iconos del garage rock japones y banda originaria de Tokio, es la apuesta internacional del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, cuya octava edición se celebra del 9 al 12 de octubre, en el entorno del parque San Telmo.

La histórica banda rock español Los Sirex. | LP/DLP

Este concierto supondrá el primer escenario que pise el trío femenino en su gira europea. Una formación que se convirtió en un fenómeno mediático gracias a su aparición en la película Kill Bill: Vol 1 (2003), de Quentin Tarantino, una formación musical de estética vintage, de actitud rebelde, cruda y divertida por la que fluye el garage rock de los años 60 del pasado siglo, el rockabilly y la música surf.

Las japonesas de la banda sonora de ‘Kill Bill’ debutan en Canarias

El trío que forman Yoshiko Fujiyama, Chellio Panther Omo y Sachiko, y que desde su creación ha facturado un catálogo de discos de alto voltaje del calibre de The 5.6.7.8’s Can’t Help It! (1991), The 5.6.7.8.’s (1994), Bomb the Twist (1996), Pin Heel Stomp (1997), Teenage Mojo Workout (2002) o Tanuki Goten (2014), es la apuesta internacional del Big Bang Vintage Festival.

Así, la octava edición del Big Bang Vintage Festival presenta a una de las bandas históricas del rock español, Los Sirex. El directo que ofrecerá la formación nacida en Barcelona en 1959, con Antoni Miquel Cerveró Leslie al frente, y autores de clásicos como Si yo tuviera una escoba, Faldas cortas, piernas largas, Yo soy tremendo o Que se mueran los feos, será una de las últimas oportunidades para disfrutar en la isla de este repertorio imperecedero.

«El line up del Big Bang Vintage Festival 2025 es heterogéneo, creo que el más heterogéneo de todas las ediciones anteriores y creo sinceramente que es el camino a seguir», asegura Javier Viera, director del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival. De los artistas que aterrizan en la capital grancanaria, Viera destaca la potencia del rockabilly nacional con los gallegos Mad Martín Trío; la fuerza y actitud de los catalanes Connie & The Rockets; o el garage y la juventud de los madrileños Automatics Lovers, que «ya están llenando todas las salas por las que pasan».

A estos artistas hay que sumar el punk de Varonas; el sonido sixties de Ian Kay; la pegada de los portugueses TT Syndicate; el country con denominación de origen con Ángela Hoodoo; o el swing que destila Troupers Swing Band.

El Big Bang Vintage Festival también alimenta su parrilla con artistas canarios y este año estarán en el escenario del parque de San Telmo proyectos como Mambo Rambo y su rock de las cavernas; el rock lisérgico y garagero de los también tinerfeños Los Wipeouts; el estreno del power trío grancanario Bífidos con su blues del pantano y psichobilly; y el sonido cubano de Proyecto Son.

El concierto inaugural del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival tendrá de protagonistas a dos formaciones tinerfeñas que reverencian a The Beatles y a Elvis: The Beatless, con el repertorio de su primera época; y Aaron White and The Pelvis Band con el show Elvis Back to Building, con el homenaje al rey en su explosión en Las Vegas, en lo que será su tercera participación en el festival grancanario. n